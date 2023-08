Ook veel Zeeuwen werden tot slaaf gemaakt

Het slavernijverleden van Nederland is niet iets om trots op te zijn. Dat veel Nederlanders in de zeventiende en achttiende eeuw zelf ook tot slaaf werden gemaakt, was echter vrij onbekend. Leendert J. Joosse (79) schreef er Drie keer verkocht in een vreemd land over. Hoe een gesprek in Australië uiteindelijk jaren later tot dit boek leidde.

Leendert J. Joosse groeide op in Sint Laurens en Middelburg, ging in 1973 in het Overijsselse Hasselt als predikant aan de slag en belandde daarna in IJmuiden. Samen met zijn echtgenote Ineke en vijf kinderen emigreerde Joosse in 1984 naar Australië. Daar werd zijn interesse gewekt, tijdens een gesprek met een Aboriginee. "Hoe heet u eigenlijk, vroeg ik op een gegeven moment. Hij vertelde dat zijn achternaam Mulder was. Zijn voorvader bleek een overlevende van het schip Zeewijk, dat in 1727 te pletter sloeg op de kust van West-Australië. De bemanning kwam levend aan wal en vestigde zich in Australië. Eén van hen heette dus Mulder. Zo kreeg ik interesse. Wat was er eigenlijk met Nederlanders overzee gebeurd?"

Joosse besloot zich te gaan verdiepen in wat Nederlanders in Oost-Indië en West-Indië deden en promoveerde daarop in 1992 aan de Rijksuniversiteit Groningen, in zijn huidige woonplaats. "Op een gegeven moment had ik ook in kaart gebracht wat de Nederlanders in Noordoost-Brazilië gedaan hadden, tussen 1620 en 1670. Toen kwam ik erachter dat Nederlanders zelf ook gepakt werden door kapers, tijdens hun reizen heen en weer naar Brazilië. Ze kwamen vooral in Noord-Afrika terecht. Maar wat was er met die mensen gebeurd?"

Leendert J. Joosse: "Het is geen excuus, maar slavernij was in die tijd universeel, het gebeurde wereldwijd. Zo werden ook de Nederlanders gepakt." Foto: Boaz Timmermans

Sinds 2018 heeft Leendert J. Joosse zich daar echt op toegelegd. Samen met zijn vrouw Ineke bezocht hij archieven, vond lijsten en brieven en kwam steeds een stapje verder. Hij ontdekte dat niet slechts enkele Nederlanders door Barbarijse kapers gevangen waren genomen, maar dat het er duizenden moeten zijn geweest. "In totaal gaat het volgens mijn berekeningen om minimaal 15.000 Nederlanders", vertelt Joosse. "80 procent van de mensen die gevangen zijn genomen, is niet teruggekeerd."

In zijn boek staat het verhaal over twee meisjes. Ze reisden samen met schipper Joris de Coster uit Vlissingen en wilden naar Suriname. Dat was destijds, in 1678, een Zeeuwse kolonie. Joosse: "Die meisjes zijn verdwenen, net als veel andere jongeren." Het was één van de vele verhalen die Leendert J. Joosse boven tafel kreeg. Die verhalen moesten naar zijn mening verteld worden. "Het gaat mij erom dat het slavernijverleden van Nederland breder wordt getrokken en dat de focus niet alleen op één land of één volk ligt. Het is geen excuus, maar slavernij was in die tijd universeel, het gebeurde wereldwijd. Zo werden ook de Nederlanders gepakt. Elk land had zijn eigen kapers."

Drie maanden gebleven

Samen verblijven ze nu al zo'n twee maanden op een minicamping bij het Walcherse Serooskerke. "Vorig jaar zijn we hier drie maanden gebleven", vertelt Ineke. "Mijn man heeft toen veel aan het boek gewerkt. Tussendoor pakten we de fiets, soms ook naar het Zeeuws Archief in Middelburg. Daar hebben we veel gevonden."

Een portret van de Vlissingse admiraal Michiel de Ruyter. Foto: Ferdinand Bol

In hun voortent vertelt Joosse het ene na het andere verhaal. Een kruk om bij het lopen op te steunen ('Ik heb een ontsteking in mijn heup') ligt naast hem. Hij legt uit hoe schepen door de Straat van Gibraltar voeren, de bemanning werd overvallen en meegevoerd door kapers uit Marokko, Tunesië of Algerije. Het waren plekken waar je tot slaaf gemaakt kon worden. Joosse stuitte op verschillende mensen, die meerdere keren zijn overvallen, meegevoerd en gevangengenomen. "Daarom heet het boek ook Drie keer verkocht in een vreemd land. Je kunt denken: wat een moed, om iedere keer weer aan boord van een schip te gaan. Maar ze hadden weinig keus, ze moesten op zoek naar geld en geluk."

Tot slaaf gemaakten konden soms worden vrijgekocht. De druk om het geld bij elkaar te krijgen en een familielid vrij te kopen, lag in eerste instantie bij de families zelf. Joosse: "Daarom was er een sterke rol voor de vrouwen weggelegd. Net als in de visserij gingen vaak meerdere familieleden aan boord. Als de vrouwen dankzij een briefwisseling wisten dat hun man, zoon of meerdere familieleden gevangen waren genomen, trokken ze in allerlei plaatsen aan de bel. Ze waren hun inkomen kwijt en zetten druk op de burgemeester om hulp te vragen. Ze kregen dan meestal een vergunning voor een collecte. De Staten gingen na of de verhalen van de vrouwen ook echt klopten, want in Zeeland werd gewaakt voor fraude."

Van brieven die naar het thuisfront werden gestuurd, is relatief veel bewaard gebleven. "Er is een wereld voor ons opengegaan. Veel consuls hebben alles heel netjes bijgehouden op lijsten. Welk schip, welke vracht, de passagierslijst, noem maar op. Maar andere consuls waren niet zo precies. Daarom heb ik een marge aangehouden. Zo ben ik aan het getal 15.000 gekomen, maar het moeten er meer zijn geweest."

Joosse weet dat ook de Vlissingse admiraal Michiel de Ruyter in Marokko meerdere Nederlandse slaven heeft vrijgekocht. "Dat was één van de eerste ontdekkingen van mij. Ik las een brief van een zekere Pieter Govert Tasch uit Vlissingen, die ruim veertig jaar als slaaf in het binnenland van Marokko had gezeten. Hij bedankte De Ruyter, want die schoot hem 1500 harde guldens voor. Dat moest hij wel terugbetalen, dus Tasch moest in Vlissingen zorgen dat hij dat geld weer bij elkaar kreeg. Dat is niet makkelijk, als je veertig jaar weg bent geweest."

Inwoners van Arnemuiden

Hij geeft voorbeelden uit Brouwershaven, uit Zierikzee, uit Veere. Leendert J. Joosse kan de verhalen zo reproduceren. Zoals ook het verhaal over twee inwoners van Arnemuiden, die werden vrijgekocht. Ze zaten gevangen in Algiers. "Dat was het ergste wat je kon overkomen. Maar in Arnemuiden waren de mensen echt in beweging te krijgen om voor elkaar in te staan. Er werd geld opgehaald, om die mensen vrij te krijgen."

Zou hij zelf in die tijd geleefd willen hebben? "Nee", zegt Leendert J. Joosse resoluut. "Het was een ruwe en verschrikkelijke tijd. Er was tussen landen onderling veel rivaliteit, iedereen was aan het kapen. Je was je leven niet zeker en kon zomaar in Noord-Afrika worden afgeleverd en tot slaaf worden gemaakt. Daarom benadruk ik ook dat ieder jaar van slavernij, er één te veel is. Wat dat betreft, was het een verschrikkelijke tijd."