Leraren krijgen steeds betere voorwaarden aangeboden

Scholen in Utrecht trekken alles uit de kast om nieuwe leerkrachten te werven. In vacatureteksten meldt het bestuur van de openbare basisscholen zelfs de mogelijkheid om de studieschuld (deels) over te nemen. Ook meer flexibiliteit in werktijden is bespreekbaar.

Vooral in grote steden is het tekort aan leraren nijpend. Vlak voor de zomervakantie waren er bijna 500 vacatures voor onderwijspersoneel in de gemeente Utrecht, bleek uit cijfers van vacaturesite Indeed. "We bespreken wat iemand nodig heeft om te starten en zijn bereid om maatwerk te leveren", zegt bestuurder ANKO van Hoepen van SPO Utrecht. Deze scholenkoepel bestuurt 38 openbare scholen, het merendeel basisscholen.

Het (deels) overnemen van de studieschuld gebeurt niet bij alle nieuwe leraren. "Als een studieschuld een blokkade vormt om bij ons te komen werken, dan kijken we wat we kunnen bijdragen. In een individueel geval is dat gebeurd", aldus Van Hoepen. "Het is niet standaard."

Ook vergoeding van kosten die zijn gemaakt voor een omscholingstraject, is in specifieke gevallen mogelijk. "We bieden nu echt maatwerk en kijken op alle gebieden. "Als bijvoorbeeld iemand pas om 9.00 uur kan beginnen vanwege het wegbrengen van een kind naar school of opvang , kijken we naar mogelijkheden."

Lange reis in de winterperiode

Dat geldt bijvoorbeeld ook voor het opnemen van vrije dagen buiten de schoolvakanties. Als bijvoorbeeld iemand een langere reis wil maken in de winterperiode, kijken we of we dat mogelijk kunnen maken, zegt Van Hoepen. Ook als er de wens is voor voor een vast contract, kan dat soms sneller dan na de gebruikelijke één jaar.

De mogelijkheid voor het terugbetalen van de studieschuld illustreert volgens sectororganisatie PO-Raad het nijpende tekort aan leerkrachten. "Ik heb er nog niet eerder van gehoord", zegt woordvoeder Danny Wolters. "In de Randstad is het probleem het grootst, dus het is goed voor te stellen dat er verschillende maatregelen worden genomen om het voor nieuwe leraren zo aantrekkelijk mogelijk te maken."

Het bestuur benadrukt geen strijd te willen voeren met andere scholenkoepels in de stad. De grote schoolbesturen werken juist veel samen; er zijn bijvoorbeeld afspraken om niet zomaar leraren bij de ander weg te plukken. "We gunnen alle leerlingen in Utrecht een leraar." Ook is afgesproken om geen studenten zonder bevoegde leerkracht voor de klas te zetten.

Dure zzp'ers

Het meedenken en meebewegen met potentieel nieuwe leerkrachten is absoluut noodzakelijk om de formaties rond te krijgen. Zo heeft het inhuren van zzp'ers niet de voorkeur vanwege de hoge kosten, maar Van Hoepen zegt er niet aan te ontkomen. "Het alternatief is kinderen naar huis sturen omdat er niemand voor de klas staat."

Van Hoepen wijst er op dat arbeidsvoorwaarden in het onderwijs goed zijn. Een startende leerkracht verdient minimaal 3000 euro per maand. "Het is hard werken, maar je hebt wel 10 weken vakantie per jaar. We zetten ook veel in op begeleiding van leerkrachten; daar doen we geen concessies aan."

Voor het nieuwe scholjaar, dat volgende week begint, zijn de roosters voor alle klassen van de SPO-scholen rond. Er zijn nog vacatures, maar niet zoveel als vorig jaar, zegt Van Hoepen. De poule met flexibele invalkrachten is wel een stuk leger.

De hoge huizenprijzen in de regio Utrecht blijven een grote punt van zorg. Het bestuur ziet veel leerkrachten na een aantal jaren uit de Randstad vertrekken om bijvoorbeeld een huis met een tuin te kopen. Daardoor staan er nu veel relatief jonge collega's voor de klas.

De onderwijssector in Utrecht heeft in 2020 afspraken gemaakt om het lerarentekort terug te dringen. Dat varieert van het verminderen van de uitval op de pabo's tot betere begeleiding van zijinstromers.