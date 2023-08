Festivals in nood: wie vrijheid wil vieren, moet veel bier drinken

Het Bevrijdingsfestival in Vlissingen staat aan de rand van de afgrond. De grote vraag is wie nog bereid is de organisatie te behoeden voor een fatale val.

De geslaagde editie van Rescue gaf Vlissingen vorige week haar verloren glans als evenementenstad weer enigszins terug. Die is deze week meteen weer verdwenen door de dreigende teloorgang van de Cultuurwerf, organisator van zowel Bevrijdingsfestival Zeeland als Festival Onderstroom. Zij heeft bij de rechtbank uitstel van betaling aangevraagd, vanwege grote financiële problemen. Daardoor dreigen beide festivals om te vallen.

De Cultuurwerf zucht al jarenlang onder de draconische bezuinigingen bij de gemeente. Veel activiteiten zijn stopgezet of afgestoten en er is geen vaste organisatie meer. Voor elke festivaleditie moet opnieuw een ploeg medewerkers worden opgetuigd. De inkomsten zijn elk jaar onzeker, terwijl de kosten sterk zijn gestegen en blijven oplopen. Daardoor staat de Cultuurwerf inmiddels diep in het rood.

Horeca-omzet belangrijkste bron van inkomsten

Vooral het organiseren van het Bevrijdingsfestival is een riskante onderneming. Gemeente, provincie en het Nationaal Comité 4 en 5 mei steken er geld in, maar niet voldoende. De belangrijkste bron van inkomsten is de horeca-omzet. Met andere woorden: wie op 5 mei de vrijheid wil blijven vieren, moet vooral veel bier drinken. Dat is een wel heel wankele basis. Het slechte weer van dit jaar - code geel - dreigt nu de doodsteek te worden.

Het is makkelijk om de schuld van de problemen in de schoenen van de Cultuurwerf te schuiven. Feit is dat ook andere Bevrijdingsfestivals in het land in hetzelfde schuitje zitten en het loodje dreigen te leggen. Gratis festivals blijken in deze dure tijden nauwelijks nog haalbaar te zijn. Vorige maand werd bijvoorbeeld bekend dat Parkpop in Den Haag na veertig jaar stopt omdat het niet meer te betalen is.

Vlissingen financieel aan de ketting

Zonder extra geld is de Cultuurwerf verloren. Het is maar zeer de vraag of de gemeente dat op tafel kan leggen. Vlissingen ligt, financieel gezien, nog altijd aan de ketting. Vanuit de lokale politiek klinkt ook de boodschap dat de organisatie 'cultureel ondernemerschap' moet tonen. Dat is een chique omschrijving voor: zorg zelf maar voor meer geld.

Dat is een haast onmogelijke opdracht. De enige serieuze optie is het heffen van entree bij het Bevrijdingsfestival. Dat past niet bij een laagdrempelig evenement dat onderdeel is van de nationale viering van vrijheid en waar niet alleen concerten zijn, maar ook de debatten, lezingen en ontmoetingen. Het Bevrijdingsfestival in Groningen vroeg vorig jaar noodgedwongen vijf euro entree, wat leidde tot een storm van kritiek. Dit jaar was het weer gratis.

Provincie kan niet alleen maar toekijken

De gemeente Vlissingen is nu de belangrijkste subsidiegever, terwijl het Bevrijdingsfestival bedoeld is voor heel Zeeland. Bij een reddingspoging kan de provincie dus niet alleen maar toekijken. De pas aangetreden ploeg gedeputeerden heeft afgesproken dat zij de gesubsidieerde festivals en podia 'tegen het licht willen houden en bezien of de keuzes die in het verleden gemaakt zijn, nog steeds de juiste zijn'. Daar zou een voorschot op kunnen worden genomen. Ook landelijk is er beweging om de Bevrijdingsfestivals meer armslag te geven en minder afhankelijk te maken van de dorst van bezoekers.

Of de Cultuurwerf en Onderstroom kunnen overleven, zal moeten blijken. Maar dat het Bevrijdingsfestival verdwijnt, is vrijwel ondenkbaar. Ook cultuurgedeputeerde Jo-Annes de Bat gaat ervan uit dat er volgend jaar weer een editie is, desnoods onder een andere organisatie of zelfs elders in de provincie. Dat zou, na ruim dertig jaar, op zich wel verfrissend zijn. Vlissingen heeft tenslotte niet het alleenrecht op het festival.