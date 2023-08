Man twee keer betrapt op verhuren woning aan prostituees

Een Bossche man moet zijn huurwoning verlaten nadat hij tot twee keer toe betrapt werd op het verhuren van het pand aan prostituees. Die betaalden honderd euro per sessie voor de ruimte.

De zaak kwam aan het rollen na een undercoveractie van de gemeente. Handhavers spraken in januari via de sekswebsite kinky.nl af met prostituee 'Sarah'. Zij zouden 200 euro voor één uur aan 'bepaalde seksuele handelingen' betalen. De toezichthouders moesten zich melden op een parkeerplaats aan de Poeldonkweg, waarna de vrouw via WhatsApp de definitieve locatie doorstuurde: een flexwoning aan de straat Kruithoorn in Den Bosch-zuid.

Nadat de 'schaars gekleede' vrouw opendeed, maakten de toezichthouders snel duidelijk dat zij niet uit waren op seks. In plaats daarvan wilden ze alles weten over de man van wie ze de ruimte gehuurd had. Prostitutie is in Nederland niet strafbaar, maar het verhuren van ruimte aan prostituees is dat in de meeste gemeenten wel, zo ook in Den Bosch.

Lingerie van andere vrouwen

De vrouw vertelde honderd euro per sessie te betalen voor het gebruik van het pand, dat ze via een oproepje op de sekswebsite had gevonden. De prostituee verklaarde bovendien eerder lingerie van andere vrouwen te hebben aangetroffen, net als resten van cocaïne en wiet.

De verhuurder van de flexwoning aan de prostituee huurdie die op zijn beurt weer van woningcorporatie BrabantWonen. Na de ontdekking kwam hij weg met een last op dwangsom (feitelijk een voorwaardelijke boete) van de gemeente. Bij elke nieuwe overtreding zou hij 5.000 euro moeten betalen, met een maximum van 20.000 euro.

Verbazing op het stadhuis

Desondanks tekende de man bezwaar aan. Hij vond de dwangsom buitensporig en onredelijk. Dit zorgde voor verbazing op het stadhuis. Want: waarom zou je bezwaar aantekenen, tenzij je van plan bent om opnieuw de fout in te gaan?

En het voorgevoel kwam uit; in mei werd opnieuw een sekswerker in het pand betrapt. De man is de gemeente dus nu 5.000 euro schuldig. Verhuurder BrabantWonen is het bovendien zat en heeft het huurcontract door midden gescheurd. "Aangezien er meer dan één keer is geconstateerd dat de woning voor illegale prostitutie is gebruikt is de huur beëindigd. De huurder zal eind deze maand de woning verlaten", zegt een woordvoerder desgevraagd.