Piloot weggepromoveerd na ongeoorloofde seksuele relatie

Een luchtmachtpiloot van vliegbasis Eindhoven is weggepromoveerd nadat zijn jarenlange, ongeoorloofde, seksuele relatie met een stewardess was uitgekomen. Hij kreeg daarna een van de belangrijkste functies binnen de Koninklijke Luchtmacht.

De piloot had gelogen tegen de commandant van de vliegbasis over de aard van de relatie met zijn collega. Daarnaast was hij ook nog betrokken geweest bij haar promotie.

De man heeft nog geprobeerd weer een plek achter de stuurknuppel te bemachtigen, maar die poging mislukte onlangs. Hij spande daarop een rechtszaak aan. Maar de overplaatsing naar een hoge kantoorfunctie was als straf niet te zwaar, oordeelde de rechtbank in Den Haag in een uitspraak die onlangs is gepubliceerd.

Airbus en zakenjet

De man was vijf jaar geleden nauw betrokken bij de oprichting van de internationale eenheid van tank- en transportvliegtuigen (MMU), waarvoor de vliegbasis Eindhoven als een van de thuishavens fungeert. In die rol was hij voorzitter van de sollicitatiecommissie voor nieuw personeel en zorgde hij ervoor dat zijn liefje werd bevorderd. Tegenover de commandant van de MMU was hij toen niet eerlijk over het bestaan van hun intieme relatie.

Op de grond én in de lucht werkten de man en de vrouw nauw samen in een hiërarchische verhouding. De militair was in Eindhoven onder andere gezagvoerder op de zakenjet Gulfstream IV. Die vloog bijvoorbeeld ministers, staatssecretarissen en hoge militairen naar uithoeken op de hele wereld. Van 2017 tot en met 2021 voerden ze tientallen missies uit met de Gulfstream terwijl hij piloot was en zij stewardess. Hetzelfde gebeurde 'een aantal keren' op de Airbus (A330).

Voorbeeldfunctie in gastland

De relatie die zes jaar duurde, kwam in juli 2021 aan het licht toen de man er een punt achter zette en de vrouw naar de leiding stapte. De man werd vrijwel meteen naar huis gestuurd. Na onderzoek werd besloten hem over te plaatsen.

Volgens zijn werkgever heeft de piloot door zijn intieme verhouding met een ondergeschikte integriteitsregels en de gedragscode overtreden. En omdat hij niet eerlijk was, is de relatie met de commandanten op de vliegbasis verstoord en kon hij niet langer in Eindhoven blijven.

Volgens de luchtmacht had de piloot in zijn vooraanstaande rol namens het gastland in een internationale eenheid bovendien een voorbeeldfunctie.

Overgeplaatst naar hoofdkwartier

De man werd overgeplaatst naar het hoofdkwartier van de luchtmacht in Breda. Hij werd daar hoofd van de afdeling Luchttransport en Tankeroperaties, volgens de rechter 'één van de belangrijkste functies binnen de Koninklijke Luchtmacht'.

Voor zover bekend zijn er tegen de vrouw geen maatregelen getroffen. Defensie doet daarover geen uitspraken, laat een woordvoerder weten.

Nieuw schandaal

Het is niet voor het eerst dat de vliegbasis in Eindhoven in opspraak komt wegens integriteitsproblemen. In 2016 kwam een groot declaratieschandaal naar buiten. Twee squadroncommandanten werden toen overgeplaatst. Een lagere militair werd zelfs aangeklaagd en veroordeeld voor verduistering. Hij werd ontslagen.

Nog iets eerder werd een piloot met een valse diagnose van een psychische stoornis aan de grond gehouden nadat hij aan de bel had getrokken over veiligheidsproblemen op de vliegbasis.

