Veertien (on)zalige ideeën uit de geschiedenis van de psychiatrie

Van hersensnijderij tot de sofa van Freud: in zijn boek De magie van genezing neemt hoogleraar klinische psychologie Willem van der Does ons mee in de geschiedenis van 250 jaar psychiatrie, langs veertien radicale behandelingen en hun bedenkers. 'Ze hadden vaak geen oog voor de soms dramatische effecten op patiënten.'

Wat was de bizarste methode die u bent tegengekomen in 250 jaar psychiatrie?

"Dat is toch wel de lobotomie: het snijden in hersenen om van geestelijke kwalen af te komen. Met vreselijke gevolgen, sommige patiënten werden een kasplant. De uitvinder van de procedure, António Egas Moniz, kwam op het idee tijdens een congres. Daar hoorde hij dat een agressieve chimpansee rustig was geworden nadat diens voorste hersenen los waren gesneden. Moniz' volgeling Walter Freeman gebruikte zelfs een ijspriem uit zijn keukenla om patiënten te opereren."

Ook de elektroshock was niet zonder risico.

"Die behandeling was gefundeerd op de foute aanname dat epilepsie en psychose elkaar uitsluiten. Door een epileptische aanval bij een patiënt op te wekken, zou die genezen. Zo kwam de Italiaan Ugo Cerletti in de jaren dertig van de vorige eeuw op het idee mensen elektrische schokken toe te dienen. Hij keek de kunst af in het slachthuis, waarbij de varkens met een elektrische schok werden verdoofd, voorafgaand aan de slacht. De elektroshock in die tijd was onmenselijk, tegenwoordig gebeurt het onder lichte narcose."

Wat is er gebeurd met Sigmund Freud? Niet zo lang geleden was het nog bon ton om in psychoanalyse te gaan.

"Bij een klassieke psychoanalyse ga je bij de psychoanalyticus op de sofa liggen en vertel je alles wat er in je opkomt. De behandelaar is neutraal, stuurt niet, stelt zelfs geen vragen, maar geeft af en toe duiding. Dat kan jaren zo doorgaan. Depressie of dwang kun je beter aanpakken met gedragstherapie."

"De tijdgeest werkte ook niet mee voor Freud. Vanaf de jaren negentig ging de ziektekostenverzekeraar kritische vragen stellen over de voortgang van de therapie en werd het aantal behandelingen gemaximeerd. Dat was het einde van de psychoanalyse in het basispakket. Het wordt nog steeds gedaan, maar is een dure grap."

De grootste rebel in uw boek is Timothy Leary, de lsd-goeroe. Wat bedoelde hij precies met turn on, tune in and drop out?

"Het kwam erop neer dat je onder invloed van lsd je bewustzijn verruimde, nieuwe inzichten kreeg, en je daardoor afkeerde van het Systeem, de maatschappij. Puur anti-establishment, dat in de jaren zestig gretig aftrek vond. Maar Leary zag de gevaren van lsd niet, er waren ook mensen met een bad trip die suïcide pleegden. President Nixon verbood lsd en het onderzoek naar psychedelica zat decennialang op slot. De laatste tien jaar beleeft het middel weer een revival, bij bepaalde vormen van angst en depressie."

Ook de psychiatrie kent een 'gevalletje Diederik Stapel'. David Rosenhan claimde in 1973 dat psychiatrische ziekenhuizen lukraak diagnosticeerden en patiënten ontmenselijkten, maar van dat onderzoek bleef weinig over.

"Zijn verwijt viel destijds in vruchtbare aarde. Tot de komst van effectieve medicatie halverwege de jaren vijftig waren psychiatrische klinieken overvol en was er veel repressie. Ik heb er in de jaren tachtig zelf ook gewerkt; het leven op zo'n afdeling kon erg saai zijn. Rosenhan voerde een undercoveroperatie uit, waarbij de neppatiënten zich aanmeldden bij de kliniek met slechts één verzonnen symptoom. Ze hoorden stemmen, die drie woordjes zeiden: Empty, hollow, thud (leeg, hol, plof, red.). Volgens Rosenhan kregen elf van de twaalf gevallen het stempeltje schizofrenie opgeplakt. Pas onlangs bleek dat hij het onderzoek grotendeels uit zijn duim had gezogen."

In uw boek besteedt u ook ruim aandacht aan onderzoek naar het placebo-effect van antidepressiva. Hoe groot is dat?

"Het 'number needed to treat' ligt bij antidepressiva op zeven; dat is het aantal patiënten dat je moet behandelen met antidepressiva voor één extra positief resultaat ten opzichte van een behandeling met placebo's. Zeven mensen die slikken, voor de genezing van een van hen, de zes anderen zouden zonder de medicatie uiteindelijk ook genezen. Dat getal zeven lijkt hoog, maar steekt gunstig af tegen andere medicijnen, zoals cholesterolverlagers. Daar is het getal 39. Niet minder dan 39 hartpatiënten moeten vijf jaar lang een cholesterolverlager slikken om een hartinfarct te voorkomen bij een van hen."

De theorieën van de 14 pioniers in het boek leverden vaak niet wat ze beloofden. Wat waren de valkuilen?

"Grosso modo: Een ongebreideld enthousiasme, een groot ego, een hang naar erkenning, een tunnelvisie en geen oog voor de soms dramatische effecten op patiënten. Terugkijkend op de geschiedenis durf ik wel te stellen dat de behandelmogelijkheden voor mensen met een psychische aandoening sterk zijn verbeterd. Een eeuw geleden was er niks, behalve een dwangbuis en ijskoude baden. In de jaren vijftig kwamen de eerste medicijnen op de markt, en liepen de gestichten langzaamaan leeg. Daarna kwam de gedragstherapie voorzichtig in ontwikkeling. Tegenwoordig is bij depressie de kans op succes na een eerste behandeling 60 à 70 procent. Dat is winst."

Willem van der Does: De Magie van genezing. Alfabet uitgevers, 22,99 euro.

Willem van der Does

29 juni 1960, Rotterdam

Willem van der Does studeerde van 1978 tot 1985 psychologie aan de Universiteit Leiden, waar hij nu hoogleraar klinische psychologie is. Hij is tevens directeur volwassenenzorg van het Leids Universitair Behandel- en Expertisecentrum.