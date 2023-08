Expert: 'Eigenlijk moet een biefstuk 32,50 kosten'

Nederland zit officieel in een recessie en dat wordt volgens het CBS vooral gevoeld in de horeca. Maar terrassen zitten met dit weer overvol en wie wil eten in een populair restaurant moet soms weken van tevoren reserveren. Hoe kan dat? 'De tijd van 'mensen komen toch wel' is echt voorbij', zeggen horeca-kenners.

Wie op een zaterdag met vier personen wil dineren in het chique Utrechtse restaurant Karel V moet geduld hebben. Zaterdag 30 september is er voor het eerst plek, zij het beperkt, zo is te zien op hun website. Bij restaurant Maeve, in diezelfde stad, is het nog gekker. Op 13 januari volgend jaar hebben ze pas weer een tafel vrij op de door velen geliefde zaterdagavond.

Het moet gezegd; beide restaurants wonnen onlangs een Michelinster. Dat verklaart wellicht de populariteit, maar voor culinair dineren op hoog niveau staan mensen nog steeds in de rij. En toch schetsen deze volle gastenlijsten een vertekend beeld, zegt Gijsbregt Brouwer, foodtrendwatcher en oprichter van culinair platform De Buik. "Het is heel dubbel. Het probleem is dat er maar een paar plekken zijn waar iedereen wil eten. Dan lijkt er niets aan de hand, maar bij een heel grote groep horecaondernemers is het verborgen dat ze het moeilijk hebben."

De winstmarges staan volgens Brouwer bij veel bedrijven enorm onder druk, een beeld dat ook Koninklijke Horeca Nederland onderschrijft. De inkoopprijs van producten is flink gestegen, net als de prijzen voor energie. Personeel is nog steeds moeilijk te vinden.

Wie goede werknemers wil behouden, moet ze beter betalen. De huren van panden voor veel ondernemers zijn omhoog geschoten omdat die gekoppeld zijn aan de inflatie. En dan hebben veel ondernemers ook nog rekeningen open staan bij de Belastingdienst die in de coronacrisis mochten worden doorgeschoven, maar die nu alsnog moeten worden betaald.

"Eigenlijk zou een biefstuk 32,50 moeten kosten", zegt adviseur Wouter Verkerk van horecabedrijven. "En dan moet er ook nog een frietje bij van 4,50 euro en een salade. Maar dat gaat op dit moment nooit lukken, want dat vinden mensen veel te duur."

En zo moeten ondernemers genoegen nemen met minder marge. "Je moet volumes draaien wil je met kleine marges kunnen overleven, maar dat is best lastig in de horeca. Als je dit allemaal optelt is dit het moment waarop veel horeca gedwongen wordt om te stoppen", zegt Verkerk.

En dat gebeurt volop. Een van de zaken die vorige week nog de deuren moest sluiten is het legendarische Amsterdamse restaurant Le Garage, in 1990 opgezet door de inmiddels overleden tv-kok Joop Braakhekke. Ze zijn zeker niet de enige.

De eerste helft van dit jaar sloten 132 cafés en restaurants de deuren, volgens Koninklijke Horeca Nederland een lichte stijging. Maar dit cijfer vertelt volgens voorzitter Marijke Vuik niet het hele verhaal. Cijfers over vrijwillige bedrijfsbeëindiging en overnames worden hierin niet meegenomen. Horeca-makelaars zien dat er 20 procent meer zaken te koop staan. "Dat is een duidelijk signaal dat mensen willen stoppen."

Mensen komen weer

Ondanks deze sombere cijfers is Vuik positief over de toekomst van de horeca. "De marges staan weliswaar onder druk, maar de omzetcijfers zijn bij veel bedrijven wel weer op het niveau van voor corona. Mensen weten de horeca dus weer te vinden. Het herstel is ingezet."

Volgens de horecakenners Brouwer en Verkerk staat de horeca-branche grote veranderingen te wachten. "Ondernemers moeten er met hart en ziel ingaan of inpakken en wegwezen. De tijd van mensen komen toch wel is echt voorbij", zegt Verkerk.

"Ik begeleid vijftig horecabedrijven in Nederland en vertel ze allemaal dat ze eerlijke prijzen moeten vragen, maar wel moeten zorgen dat ze de gast het gevoel geven dat ze er iets extra's bijkrijgen, bijvoorbeeld door uitmuntende service. Mensen willen niet veel geld betalen en ontevreden naar huis gaan. Dan komen ze nooit meer."

Brouwer verwacht dat steeds meer zelfstandige ondernemers gaan samenwerken. Hij wijst op drie ondernemers in Amsterdam die inmiddels meer dan dertig goedlopende zaken hebben. "Dat gaan we steeds meer zien om maar kosten te kunnen besparen. Maar daarmee krijgen de zelfstandige ondernemers met één of twee zaken het wel steeds moeilijker. Ze kunnen daarmee niet concurreren."