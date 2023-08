Deze Veluwse weg is even druk als een 'piekbelaster'

Drukte. Snelheid. Stikstof. De argumenten om deze prachtige bosroute tussen Vierhouten en Emst aan te pakken stapelen zich op. Maar aanwonenden van de Gortelseweg blijven op verzet stuiten, met name bij de gemeente Nunspeet. Toch gloort er hoop aan de horizon. 'Als deze weg een boerenbedrijf was, was het een piekbelaster.'

Wie de Gortelseweg eenmaal heeft ontdekt, komt vrijwel zeker terug. De route meandert door het Vierhouterbos en Gortelsebos, prachtige stukjes Veluwse natuur. En als je vanuit Vierhouten richting Emst rijdt, word je in de staart ook nog eens getrakteerd op een uitzicht op de Gortelse heide.

Maar de aantrekkingskracht schuilt niet alleen in de natuur. Forenzen gebruiken de Gortelseweg ook als sluiproute, om de A28 of A50 te bereiken.

Dat heeft ertoe geleid dat deze erftoegangsweg, die een beschermd stiltegebied doorkruist, gemiddeld 4100 motorvoertuigen per etmaal krijgt te verwerken. Ter vergelijking: op de N795 tussen Epe en Nunspeet lag dat aantal vorig jaar op 7700, blijkt uit tellingen van de provincie.

"Moet je nagaan", zeggen Evert de Graaf en Margot van der Waal van de Stichting Vierhouten Natuurbestemming (SVN). "De verkeersdrukte op de Gortelseweg is dus vergelijkbaar met die op doorgaande N-wegen. Dat is toch absurd? Het gaat hier om een bosroute, die door een van de kwetsbaarste stukjes natuur in ons land loopt. Een weg die geen verbindingsfunctie heeft en helemaal niet is ingericht op zulke aantallen."

De drukte op N-wegen wordt dagelijks gemonitord door de provincie Gelderland, deze cijfers zijn ook openbaar toegankelijk. Maar het is een stuk lastiger inzicht te krijgen in het aantal motorvoertuigen dat gebruikmaakt van de Gortelseweg. Tellingen op deze route worden incidenteel uitgevoerd in opdracht van de gemeente Epe en Nunspeet.

De beschikbare cijfers zorgen vooral voor verwarring, ontdekte de SVN. Nunspeet kwam bij een telling in 2019 uit op een gemiddelde van 1500 motorvoertuigen per etmaal, terwijl Epe een jaar later - toen er een maandenlange lockdown van kracht was - uitkwam op 3500. De eerdergenoemde 4100 is gemeten over heel 2021 en afkomstig van de SVN, die een bedrijf in de arm nam om tot deze telling te komen.

"Met behulp van mobiele data heeft dit bedrijf niet alleen het aantal weggebruikers in beeld gebracht, maar ook waar zij vandaan komen en heen gaan", aldus De Graaf. "Een van onze belangrijkste vermoedens werd hierdoor bevestigd: 56 procent van het gemotoriseerd verkeer rijdt 's ochtends vanuit Epe naar de A28. 's Avonds is het precies andersom. Dat is allemaal sluipverkeer."

Zorgen over de drukte op de Gortelseweg nemen elk jaar toe. Voor aanwonenden en andere dorpsbewoners reden om in het voorjaar van 2021 de SVN op te richten. De stichting dringt sindsdien bij Epe en Nunspeet aan op maatregelen om bosweg af te waarderen, tot dusver zonder succes.

Maar de leden geven de moed niet op. Ze voeren de druk juist op door telkens nieuwe informatie over de weg te verzamelen. Zo is de SVN ook in de stikstofberekeningen van minister Van der Wal gedoken. "Daaruit blijkt dat de Gortelseweg een piekbelaster is", zeggen De Graaf en Van de Waal. "Als de weg een boerenbedrijf was, kwam het in aanmerking voor de uitkoopregeling van de overheid."

Nu geldt dit natuurlijk net zo goed voor wegen als de A1 of A28, die ook (deels) door de Veluwse natuur lopen. "Maar dat zijn snelwegen en die dienen het algemeen belang", stelt Lennard Jasper van Stichting Behoud Veluwsch Landschap. "Dat geldt niet, of in minder mate, voor de Gortelseweg."

Wat er precies moet gebeuren met de Gortelseweg, daar zijn de meningen over verdeeld, zelfs binnen de SVN. De Graaf: "De meeste betrokkenen willen minimaal een nachtelijke afsluiting, persoonlijk vind ik beperkt lokaal verkeer geen probleem. Waar het ons als stichting om gaat is dat de discussie op gang komt, zodat er eindelijk iets wordt gedaan aan deze weg en hij afgewaardeerd wordt."

Heel voorzichtig lijkt er beweging te komen in de aanpak van de Gortelseweg. De gemeente Epe laat in een schriftelijke reactie weten dat binnen nu en twee jaar met 'gebruikers, inwoners en terreineigenaren' een plan wordt gemaakt om te komen tot een 'toekomstgerichte inrichting'. Epe benadrukt daarnaast dat hierbij niet alleen de verkeersdrukte een rol speelt, maar ook het 'behoud en de versterking' van de natuurwaarden in het gebied.