Hoe doet de ooievaar het nu in Nederland?

In de jaren zeventig was hij op sterven na dood in ons land. Nu strúikel je bijkans over de ooievaars en hun nesten: niet minder dan 1550 broedparen worden inmiddels geteld. Hoe de babybezorger weer zijn vlucht nam in Nederland (en waarom dat niet alléén maar goed nieuws is).

Dit artikel is afkomstig uit het ED. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Zeker veertig ooievaars leven in de polder tussen Baarn en Bunschoten. Tot een paar jaar geleden was het een fata morgana geweest, afgelopen weekend was het écht te aanschouwen. Tot grote blijdschap van Arda van der Lee van Stichting Ooievaars Research en Knowhow (Stork, eveneens Engels voor 'ooievaar')

"Dit jaar was wel een moeilijk broedseizoen", zegt ze. "Het voorjaar was nat en drassig. Pasgeboren jongen die in een nat weiland achterbleven raakten hierdoor onderkoeld. Daarna volgde juist extreme droogte, waardoor er een gebrek aan voedsel ontstond."

Desondanks gaat het dus goed met de ooievaar. Dat weet ook Marieke Dijksman van de Vogelbescherming. "In de jaren zeventig was de ooievaar in Nederland bijna uitgestorven. Het aantal broedparen was op een hand te tellen. Dat we nu weer zo'n 1550 broedparen tellen is dus een teken dat het beschermingsprogramma zijn vruchten afwerpt."

Zo kwamen er de afgelopen jaren ooievaarsstations, waar ooievaars werden gefokt, en was er meer aandacht voor de leefomgeving van de dieren. Ook werden er speciale palen geplaatst, die ooievaars een plek om nesten te bouwen moesten bieden.

Ooievaars strijken neer in een nestpaal in Eembrugge. Foto: Caspar Huurdeman

Die nestpalen zijn inmiddels niet meer overal nodig, aldus Van der Lee. "De ooievaar in Nederland kan weer prima op eigen benen staan." Ze denkt dan ook dat de ooievaarspopulatie zichzelf de komende jaren zal reguleren. "Ooievaars kunnen niet overal in Nederland leven, maar daar waar het kan komen er misschien nog wel een aantal bij. Wanneer er onvoldoende voedsel voor het aantal ooievaars is, zal de groei vanzelf afnemen."

Wel is het dier nog altijd een beschermde diersoort. "Maar dat geldt voor bijna alle inheemse vogels in Nederland. Het zorgt er bijvoorbeeld voor dat mensen niet zomaar op ze mogen jagen", vertelt Dijksman. Dat dit ook voor de ooievaar blijft gelden is volgens haar dan ook belangrijk. "De natuur delft anders altijd het onderspit. Bovendien zijn 1550 broedparen in vergelijking met andere vogelsoorten helemaal niet veel. Van de buizerd weten we bijvoorbeeld dat Nederland zeker 20.000 broedparen telt."

Ooievaar mogelijk gevaar voor weidevogels

Toch is niet iedereen even blij met de opmars van de ooievaar. Het dier zou namelijk een gevaar kunnen vormen voor weidevogels. "Een ooievaar eet alles wat er op z'n pad komt. Als daar een ei van een weidevogel tussen zit, eet hij die dus ook op", zegt Wilhelm Bos, secretaris van het Collectief Eemland uit Bunschoten. Daarin zijn Eemlandse boeren verenigd die aan natuurbeheer doen ten gunste van weidevogels.

Bos pleit er dan ook voor om nestpalen niet zomaar op of rondom weilanden neer te zetten. "Dat het beter gaat met de ooievaar is op zich natuurlijk heel goed. Maar de populatie van weidevogels daalt daarentegen jaarlijks met zo'n 5 procent. Laten we het ooievaars daarom niet te gemakkelijk maken in gebieden waar veel weidevogels broeden."

Hoe groot de bedreiging van ooievaars voor weidevogels precies is, is niet duidelijk. Al zijn er volgens Van der Lee veel ernstigere bedreigingen. "Ik heb nog nooit een ooievaar achter een weidevogel aan zien rennen. Het zijn ook geen jagers, maar opportunisten. Ze lopen graag in pas gemaaide velden want daar is veel eten, zoals wormen of slakken, te vinden. Als daar toevallig ook een ei van een weidevogel tussen zit kan het gebeuren dat ze die opeten, maar ze jagen er niet op zoals vossen dat doen."