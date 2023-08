Op dit bankje ligt 'de beroemdste dakloze ter wereld'

Amsterdam staat vol met kunst, van wereldvermaarde kunstenaars tot anonieme beeldhouwers. Wat zijn de verhalen achter deze werken? Deze keer: Homeless Jesus van Timothy Schmalz.

Dit artikel is afkomstig uit Het Parool. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Op zondagmiddag zit een dakloze op het bankje voor de Mozes en Aäronkerk. Zijn schoenen en sokken en een deel van zijn huisraad liggen op de stoep voor hem. Een ander deel ligt op het bronzen bankje naast hem; een stoel, een lampenkap, een kartonnen doos, een fiets met twee lekke banden en een Albert Heijnkarretje boordevol zooi zijn zorgvuldig naast en boven op een slapende bronzen man onder een dekentje gedrapeerd.

Er zijn respectvollere manieren om kunst te behandelen, maar het is ook wel weer passend. Het bronzen beeld van de Canadese kunstenaar én devoot katholiek Timothy Schmalz stelt Jezus voor, herkenbaar aan de stigmata aan zijn voeten, gewikkeld in een deken. Homeless Jesus is de naam van het kunstwerk, dat Schmalz maakte als onderdeel van een serie werken die een passage uit de Bijbel weergeven. Zo refereert de liggende Jezus op het bankje aan Matteüs 25:35-45. Daarin zegt Jezus tegen zijn volgelingen dat, wanneer ze zorgen voor zieken, armen, naakten, hongerigen, dorstigen, gevangenen en vreemdelingen, ze ook voor hém zorgen.

Het bankje voor de Mozes en Aäronkerk is een kopie. Het originele beeld werd begin 2013 geplaatst voor het Regis College, de theologische hogeschool van de Universiteit van Toronto. (Zowel de St. Michael's Cathedral Basilica in Toronto als de St. Patrick's Cathedral in New York had 'de gift' afgeslagen.)

Saturday Night Live

Sinds 2016 zijn er wereldwijd meer dan honderd afgietsels van het beeld geïnstalleerd, onder meer in Buenos Aires, Kafarnaüm, New York, Madrid, Melbourne, Rome en Singapore. Kort nadat een bankje voor de Episcopaalse Kerk in Ohio was geplaatst, belde een lid van de gemeenschap de afdeling spoedeisende hulp, omdat hij het aanzag voor een persoon in nood. Het voorval ging viraal en haalde Saturday Night Live.

De bronzen bank bij de Mozes en Aäronkerk werd onthuld op zondag 13 november 2022, de Werelddag van de Armen. Het was een initiatief van de Gemeenschap van Sant'Egidio, een christelijke organisatie die zich inzet voor vrede en vriendschap met wie arm en kwetsbaar is. Bij de onthulling heette Colm Dekker, sinds 2019 tevens Stadsdiaken voor Amsterdam, in het bijzonder de 'vrienden van de straat' welkom die regelmatig komen eten bij de Franciscustafel, het restaurant van Sant'Egidio dat wekelijks honderden gasten ontvangt.

Locoburgemeester Rutger Groot Wassink benadrukte vervolgens het belang van de dakloze Jezus om mensen aan het denken te zetten, en het grote probleem van dakloosheid te agenderen. Hij besloot zijn toespraak met: "De beroemdste dakloze ter wereld is in Amsterdam aangekomen, en voor één keer zeg ik: alleluja!"

Homeless Jesus

Sinds 2022

Kunstenaar Timothy Schmalz

Waar Waterlooplein 207, Amsterdam