Hoe moeten nieuwe studenten nog een woning vinden?

Van ellenlange wachtlijsten tot soms wel dertig keer hospiteren: met het nieuwe studentenjaar is ook de jaarlijkse ratrace op zoek naar een felbegeerde kamer begonnen. Daadwerkelijk een plekje voor jezelf bemachtigen is voor velen niet weggelegd: de woningnood onder studenten blijft onverminderd hoog. Alternatieven zoals hospitaverhuur winnen aan populariteit.

Dit artikel is afkomstig uit het AD Utrechts Nieuwsblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Vierduizend. Zoveel studenten in spe hebben zich inmiddels aangemeld bij het van oorsprong Utrechtse bedrijf Hospi Housing, die hospita's of gastgezinnen met een vrije kamer aan studenten koppelen. Vier jaar geleden stond de teller nog op honderd aanmeldingen van kamerzoekende studenten. "In coronatijd stond het even stil, maar sinds vorig jaar is de vraag weer enorm toegenomen", zegt eigenaar Daan Donkers. Landelijk heeft het bedrijf nu maar liefst twintigduizend aanmeldingen van studenten.

Wie een kamer wil vinden in een populaire stad als Utrecht weet: dat wordt een flinke opgave. Studentenbond VIDIUS hoort zelfs verhalen van studenten die 25 tot dertig keer hospiteren voordat het raak is. Dat betekent dat studenten gedwongen worden om 'alle platformen aan te grijpen': van officiële wachtlijsten tot prijzige woningzoekwebsites, en héél veel 'via-via rondvragen'.

'Drempel'

En dus wint ook het hospitaverhuurbedrijf van Donkers, die momenteel een hoop 'wanhopige berichtjes' krijgt, aan populariteit. Tegenover de vierduizend geïnteresseerden in Utrecht staan 250 hospita's en gastgezinnen. Tot nu toe werden er dit jaar honderd matches gemaakt. "We kunnen niet altijd metéén een match maken bij ieder gezin dat een kamer over heeft, omdat veel mensen niet meteen iemand in huis kunnen nemen, of omdat er soms nog wat twijfel is."

Protest tegen de woningnood in Nederland. Foto: ANP

Donkers benadrukt: de gemeente Utrecht is een 'voorloper' als het aankomt op het aanmoedigen van deze vorm van kamerverhuur. "In andere steden zijn ze een stuk strenger met vergunningen, maar in Utrecht wordt het aantrekkelijk gemaakt om als hospita een kamer te verhuren zonder dat daar meteen een vergunning voor nodig is", legt hij uit.

Maar dat geldt lang niet voor alle instanties. "Hypotheekverstrekkers, woningcorporaties en verzekeraars staan hospitaverhuur nog niet altijd toe. Daarom ligt er bij veel mensen die een kamer over hebben toch een drempel."

Utrecht komt naar schatting momenteel zo'n 5300 studentenwoningen tekort. Bij woningcorporatie SSH ligt de wachttijd op een kamer momenteel op drie jaar.

Openbaar vervoer

Hoewel de Universiteit Utrecht stelt dat internationale studenten dit jaar beter op de hoogte lijken te zijn van de woningproblematiek in Utrecht, maakt Yason Sinout van studentenbond VIDIUS zich zorgen. 'Internationals' zijn volgens hem extra kwetsbaar omdat ze een kamer moéten hebben. Volgens Sinout is onder Nederlandse studenten zichtbaar dat zij het 'op kamers gaan' uitstellen of er helemaal niet aan beginnen. "Door de hoge huren, moeilijke zoektocht en lange wachtlijst."

In plannen van de gemeente valt te lezen dat er de komende jaren - tot ongeveer 2030 - ongeveer 3500 nieuwe studentenwoningen gepland staan in Utrecht. De SSH levert dit jaar nog 124 woonruimtes op. VIDIUS hoopt dat er de komende jaren meer 'reguliere' studentenkamers worden bijgebouwd, en geen (vaak grotere en dus duurdere) 'wooneenheden' voor studenten.

Toch hamert de studentenbond ook op het belang van het verbeteren van het openbaar vervoer. Volgens Yinous kan goedkoper ov (met name voor internationale studenten die niet altijd recht hebben op het studentenreisproduct) ervoor zorgen dat de 'druk' op studentenhuisvesting beter verdeeld kan worden.

"Verder zou het schelen als er meer en betrouwbaar ov komt, met name ook 's nachts. Veel studenten kunnen namelijk moeilijk deelnemen aan activiteiten als symposia en lezingen van hun studentenvereniging, trainingen met een sportclub, feestjes en vrijwilligerswerk binnen studentenorganisaties door de beperkte beschikbaarheid van het ov."