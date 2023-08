Een boom in een bak doet bar weinig voor het (leef)klimaat

De hoeveelheid ruimte voor een boom is belangrijker dan het aantal bomen. Dat is goed om te weten voor steden die hun centrum willen vergroenen.

Stenen, stenen en nog eens stenen. Als je in een stadscentrum om je heen kijkt, zie je overal stenen. Er steken wel bomen boven de gebouwen uit, maar voor veel groen moet je meestal elders zijn.

Er zijn steden die tijdelijke bomen in het centrum plaatsen. Bakken van ongeveer anderhalve bij 1,5 meter gevuld met aarde, en daarin een klein boompje. Het doel is om de stad te vergroenen en zo een fijnere buitenruimte te maken voor mensen. Maar hoe groen zijn die bomen?

Temperaturen lopen minder op

Bomen in de stad kunnen veel positieve effecten hebben, weet de Universiteit van Wageningen. Een boom geeft schaduw, fijn als het heet is. De temperatuur in de binnenstad loopt ook minder op als er bomen zijn doordat die water verdampen. Daarnaast houden bomen ten tijde van droogte water beter vast. Bij stenen spoelt het dat veel sneller weg.

Verder filteren bomen de lucht en is er betere luchtcirculatie. Hierdoor verbetert de luchtkwaliteit. Ten slotte bevorderen ze de biodiversiteit. Vogels en insecten toveren bomen om tot hun verblijfplaatsen.

Niet groot genoeg om als parasol te fungeren

"Die functies van de boom zijn afhankelijk van het boomkroonvolume. Dat is alles van de boom wat boven de grond is", zegt Marc Meijer, directeur van stichting Norm Instituut Bomen. Hoe groter een boom is, hoe meer schaduw die biedt. "Het aantal bomen is vaak minder belangrijk dan die grootte. Duizend kleine boompjes hebben veel minder voordelen dan honderd of zelfs vijftig stevige, grote bomen."

"Een boom heeft pas echt waarde als-ie volwassen en groot is", vertelt Joeri Meliefste, expert stedelijk groen bij Sweco, een ingenieursbureau voor de ontwikkeling van duurzame samenlevingen. "Tijdelijke bomen in van die bakken zijn vaak klein en worden kunstmatig in leven gehouden. De boompjes zijn leuk voor een stukje bewustwording over duurzaamheid en voor het ervaren van groen, maar de boom is niet geworteld en de voordelen daarvan zijn er dus ook niet. Ze zijn bijvoorbeeld niet groot genoeg om als serieuze parasol te fungeren."

Een gewortelde boom kan meer water opnemen en verdampen, en biedt bovendien een groter netwerk voor de biodiversiteit. Boven- en ondergronds.

Perfecte boom is lastig te kiezen

Windowdressing, daar zijn de tijdelijke bomen in bakken volgens Meijer goed voor. "Mensen krijgen het idee dat de gemeente groen bezig is omdat er ineens meer bomen zijn, maar dat doet uiteindelijk bijna niets voor het klimaat." Door te kijken naar de hoeveelheid beschikbare ruimte kunnen er bomen worden geplaatst die daadwerkelijk veel zullen doen voor de vergroening. "Daar moet in het ontwerp echt op gefocust worden", zegt Meijer.

Wat voor soort boom plaats je dan wel in een stad? In ieder geval een boom die kan wortelen, stelt Meijer. Verder is het lastig om de perfecte boom te kiezen. "Dat verschilt per plek, hoeveel ruimte er is voor de wortels, en daarom kan je niet één boom kiezen die voor elke stad of elke gemeente geschikt is."

Ziekten en plagen

Het is sowieso verstandig meerdere soorten bomen in een gebied te planten. Als er een ziekte of plaag heerst waar een boom vatbaar voor is, blijft in ieder geval de rest in goede staat. "Een tijd geleden was er een gemeente waar een kwart van de bomen bestond uit kastanjes, die werden toen allemaal ziek. Dan verlies je op eens een heel groot deel van de bomen met alle functies en dus ook de biodiversiteit", geeft Meijer als voorbeeld.

Zwolle is een van de vele gemeenten die bezig is het stadsbeeld te vergroenen en die tijdelijke bomen heeft geplaatst. "Dat doen we vanwege de wateropgave en hittestress. Het is ook grotendeels decoratief, omdat de grote bomen die wel geworteld zijn al zorgen voor dingen zoals waterberging en schaduw. De bakken zijn dus tijdelijk, en een voorlopertje van plaatsing in de grond", laat de woordvoerder van de gemeente weten.