PvdA Rotterdam wil een enorm links blok maken

De Rotterdamse PvdA denkt serieus na over een nauwe samenwerking met GroenLinks, maar ook met andere linkse partijen. Zelfs een gezamenlijke lijst met SP, BIJ1 en Partij voor de Dieren is een optie.

Dit artikel is afkomstig uit het AD Rotterdams Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Met zo'n samenwerking hoopt de PvdA dat links weer de grootste kan worden in Rotterdam. "Ik zie zo'n samenwerking zeker zitten", zegt PvdA-fractievoorzitter Richard Moti. "De versplintering op links heeft ernstige gevolgen. De meeste Rotterdammers stemmen links-progressief, maar die stemmen zijn verdeeld over een groot aantal partijen. En daardoor zitten we wel met een rechtse coalitie. Door een nauwe samenwerking met meerdere linkse partijen aan te gaan kunnen we de grootste worden, en voor een coalitie gaan die wél recht doet aan de verhoudingen."

Moti denkt aan twee opties: blokvorming, waarbij de linkse partijen aan elkaar vasthouden bij coalitievorming, of zelfs een gezamenlijke lijst, zoals PvdA en GroenLinks landelijk al doen. Ook afdelingsvoorzitter Marco Heijmen gelooft in zo'n nauwe samenwerking. "Onze leden gaan erover, maar we gaan deze mogelijkheid zeker voorleggen. Ik geloof dat we links moeten verenigen. In de kern is Rotterdam nog altijd een links-progressieve stad. Maar we moeten mensen weer het enthousiasme geven om naar de stembus te gaan."

Gezamenlijke lijst

De besturen van PvdA en GroenLinks in Rotterdam praten al langer over een eventuele gezamenlijke lijst. Doordat die samenwerking er landelijk nu al is, komt de discussie in Rotterdam in een stroomversnelling, zegt Heijmen. "We gaan de komende tijd met onze leden in gesprek over hoe zij die samenwerking verder willen laten gaan, en of ze een gezamenlijke lijst zien zitten. Dat doen we in goed overleg met GroenLinks, maar we willen er niet te lang mee wachten. Zo'n gezamenlijke lijst is niet zomaar geregeld."

In die ledengesprekken zal ook samenwerking met partijen als SP, BIJ1 en Partij voor de Dieren aan bod komen, zegt Heijmen. Net als Moti gelooft hij in zo'n verbinding. "Omdat ik denk dat we met een goede samenwerking weer de grootste in de stad kunnen worden. En dat kan voor mensen een extra argument zijn om links te stemmen. In wijken waar de PvdA vroeger groot was, is de opkomst nu dramatisch. We moeten die mensen weer enthousiast maken om te stemmen."

Van de 45 zetels in Rotterdam zijn er nu vijf voor GroenLinks en vier voor de PvdA. BIJ1 heeft twee zetels, Partij voor de Dieren ook, de SP één. De grootste fractie is Leefbaar Rotterdam (tien zetels).

'Hele grote stap'

Ook binnen GroenLinks wordt nagedacht over nauwe samenwerking met andere partijen, bevestigt afdelingsvoorzitter Werenfried Spit. Al gaat de discussie in eerste instantie vooral over een gezamenlijke lijst met alleen de PvdA. "Daar gaan we het in de komende periode met de leden over hebben. Zij besluiten. En hoe ze erover denken, zal ook afhangen van hoe de samenwerking bij de Tweede Kamerverkiezingen gaat uitpakken."

Een verbinding met nog meer linkse partijen sluit ook Spit niet uit. "Er zijn ook bij ons zeker mensen die daar voor pleiten. Maar er zijn ook mensen die de samenwerking met alleen de PvdA al een hele grote stap vinden."

Eerste gesprek

Voor de aankomende verkiezing is er al een afspraak met de campagneteams van beide partijen, vertelt GroenLinks-fractievoorzitter Judith Bokhove. "En we hebben er al een eerste gesprek met de leden over gehad." Daarin kwam ook een verbintenis met andere linkse partijen aan bod. "Dat sluit ik ook zeker niet uit. Maar we moeten het zorgvuldig doen, stap voor stap. Met de PvdA komen tot een gezamenlijk programma en lijst wordt al een flinke klus."

In 2018 vormden PvdA, SP, GroenLinks en Nida in Rotterdam een 'Links Verbond'. Dat klapte kort voor de verkiezingen.