Oude methode tegen verzakking baarmoeder beter en goedkoper

Duizenden vrouwen in Nederland kampen jaarlijks met veel klachten door een verzakte baarmoeder. Nu blijkt dat een honderd jaar oude methode voor de behandeling van een baarmoederverzakking succesvoller is dan een nieuwere medische ingreep. En het is ook nog goedkoper.

Baarmoederverzakkingen komen veel voor. In ons land worden jaarlijks zo'n 15.000 vrouwen hieraan geopereerd. "Er zijn enorm veel vrouwen die kampen met klachten", zegt Kirstin Kluivers, gynaecoloog van het Radboudumc in Nijmegen.

Kluivers geeft leiding aan een grootschalig onderzoek van het Radboudumc naar de behandeling van baarmoederverzakkingen. Daarbij is gekeken naar de twee medische ingrepen in 26 Nederlandse ziekenhuizen.

Een van deze ingrepen is de honderd jaar oude 'Manchestermethode'. Daarbij verwijderen artsen een deel van de baarmoedermond en hechten ze de banden rond de baarmoeder naar elkaar toe. Dit trekt de baarmoeder omhoog.

Nieuwe operatie veel vaker toegepast

De andere ingreep is de recentere 'sacrospinale fixatie': hierbij wordt de verzakte baarmoeder vastgemaakt in het bekken met twee onoplosbarehechtingsdraden aan een bindweefselband en opgehangen. Deze laatste operatie wordt wereldwijd en ook in Nederland veel vaker toegepast, zegt de Nijmeegse gynaecoloog.

Voor de studie werd 434 vrouwen die een van beide operaties hadden ondergaan, gevraagd naar hun bevindingen. Kluivers: "We gingen ervan uit dat er geen verschil zou zijn. Dat bleek dus wel het geval." Na de Manchestermethode waren er minder gevallen waarbij baarmoeder of de blaas opnieuw verzakte, zo kwam naar voren.

Slechte behandeling gehad?

De vraag rijst of vrouwen die de andere medische ingreep hebben ondergaan, de sacrospinale fixatie, een slechte behandeling hebben gekregen.

Nee, benadrukt Kluivers "Vrouwen met een baarmoederverzakking die niet al te hevig is, met daarbij een blaasverzakking, hebben meer baat bij de Manchesteroperatie. Maar vrouwen met een ernstiger verzakking van de baarmoeder, in combinatie met een verzakking van de darm hebben juist weer meer baat bij de sacrospinale fixatie, denken we. We willen op basis van risicofactoren kunnen inschatten welke behandeling het beste is."

Verzakking van de baarmoeder, blaas en/of darm is een veelvoorkomende aandoening. Naar schatting kampt 40 procent van de vrouwen boven de 45 jaar er in meer of mindere mate hiermee, aldus Kluivers.

Gynaecoloog Kirsten Kluivers van het Radboudumc in Nijmegen. Foto: Paul Rapp

Een bobbel in de vagina

Bij een baarmoederverzakking zakt de baarmoeder uit haar normale positie en kan daardoor een bobbel vormen in de vagina. "Het voelt dan alsof er een balletje in je schede zit", legt de gynaecoloog uit. Dat geeft plasklachten, zoals ongewild urineverlies of juist urine niet kwijt kunnen, het gevoel dat je continu naar de wc moet of een moeizame stoelgang.

Met de uitkomsten van dit onderzoek kunnen gynaecologen een nog meer persoonsgerichte behandeling bieden, vervolgt Kluivers. Belangrijk. "Er zijn enorm veel vrouwen die kampen met deze klachten. Ik vind het belangrijk dat we hen de juiste zorg kunnen bieden, en daarvoor is de juiste kennis van groot belang."

Dit zijn de risicofactoren

Risicofactoren voor een baarmoederverzakking zijn overgewicht, een vaginale bevalling en genetische aanleg. Aan sommige factoren kunnen vrouwen weinig doen. Baarmoederverzakking komt vooral voor bij vrouwen vanaf 55 jaar. Het is niet goed genoeg onderzocht of bekkenbodemoefeningen helpen om een verzakking te voorkomen, zegt Kluivers. "Maar het kan zeker geen kwaad zolang vrouwen ook zorgen voor voldoende ontspanning van de bekkenbodem. We weten wel dat bekkenfysiotherapie milde klachten van een verzakking wat kan verminderen."

Marieke* heeft veel last van baarmoederverzakking: Tranen van het lachen? Dan ook tranen in de broek

Ze heeft het er weleens met vriendinnen over. 'Goh, ik kan moeilijk de plas ophouden'. Tijdens het hardlopen moet ze haar rondje zo uitkienen, dat ze op tijd bij een toilet is. En als ze in de file staat, is het hopen en bidden dat die niet te lang duurt.

Tijdens hun ladies nights lachen ze erom: tranen van het lachen, maar ook tranen in de broek. Dan gaat het over urineverlies. Maar ach, last? Marieke* wuift haar klachten weg. Hoort bij de leeftijd.

De Nijmeegse, op dat moment 52 jaar, moeder van vier kinderen, moet vaker naar de wc, ja. En ze heeft ook moeite met uitplassen. Het is ongemak. Van vriendinnen hoort ze wel andere, ergere verhalen. Alsof er 'een bal tussen je benen zit, een uitstulping', maar dat gevoel kent Marieke niet. Verhalen van vrouwen die altijd een inlegkruisje voor urineverlies in hun tas hebben.

Als Marieke er met een collega over praat die een operatie heeft ondergaan vanwege een baarmoederverzakking, besluit ze toch eens met een gynaecoloog te gaan praten. "Zij legt het goed uit in, jip-en-janneke taal. Hoe dat kan. Dat een verzakking van de baarmoeder druk geeft op de blaas." Precies het probleem van Marieke.

Toch heeft ze even bedenktijd nodig. Met haar klachten kan ze leven. Een operatie is bovendien ook niet niks. Maar als ze de voor- en nadelen op een rijtje heeft gezet, gaat bij haar de knop om.

De operatie is niet onder algehele narcose maar ze krijgt een ruggenprik, ze hoeft maar een nachtje in het ziekenhuis te blijven en de kans op complicaties is minimaal. Marieke kiest in samenspraak met de gynaecoloog voor de Manchestermethode, want die past het best bij haar klachten.

De operatie verloopt goed. Ze moet de twee weken daarna heel rustig aan doen, en dat is misschien nog wel het pittigste onderdeel. "Je mag niet tillen, hooguit een kilo. Maar een pak yoghurt weegt al zoveel, voor je het weet heb je twee pakken yoghurt in handen. Ook met wandelen moet je rustig aan doen. Naar de bushalte lopen om naar kantoor te gaan, is al te veel. Op mijn werk mag ik twee weken geen koffie halen voor mijn collega's, wat ik altijd gewend ben." Maar na die twee weken is ook dat leed geleden en is alles weer als vanouds.

Relaxter in de file

Nu, twee jaar later, is Marieke dolblij dat ze het heeft gedaan. Als ze gaat hardlopen hoeft ze niet meer te kijken: kan ik ergens onderweg ergens plassen? Zorgeloos kan ze een lange wandeling maken of een dagje naar het strand zonder te denken: is er een wc in de buurt? En tegenwoordig staat ze ook een stuk relaxter in de file.

Marieke wil graag haar verhaal doen, omdat ze merkt dat er nog zo'n groot taboe rust op het onderwerp. "Heel veel vrouwen hebben er last van."

*Marieke is een gefingeerde naam. Vanwege de gevoeligheid van het onderwerp wilde zij niet bekend worden. Haar echte naam is bij de redactie bekend