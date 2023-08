AD Haagsche Courant Student eist herkansingen bij hoogste rechter

Een student van de TU Delft eist dat hij zijn twee gemiste tentamens van begin dit jaar voor 1 september mag herkansen. Het eerste tentamen in januari kon hij niet volbrengen omdat er niet voldoende tijd was. Er stond aanvankelijk drie uur voor gepland, het bleken er in de praktijk slechts twee te zijn. Een maand later kwam hij te laat omdat er onduidelijkheid was over de locatie.

De klachten die hij vervolgens indiende, zijn in de ogen van de student niet serieus genomen, laat staan correct behandeld. Ja, er kwam een datum voor een algemene herkansing voor het eerste tentamen. Een beslissing echter, die voor alle studenten gold en die niet op zijn specifieke situatie inging. Een verzoek om een nieuwe datum te prikken voor het tweede tentamen, werd afgewezen. Volgens de Hagenaar is er totaal geen oog voor zijn specifieke situatie. Daardoor voelt hij zich miskend. Bovendien kwam die herkansing heel snel, hij zegt vanwege persoonlijke omstandigheden meer tijd nodig te hebben om zich voor te bereiden. De student benadrukt zijn strijd niet alleen voor zichzelf te voeren. Hij wil een gelijke behandeling voor alle studenten met een functiebeperking en die biedt de TU Delft naar zijn mening niet. Na het mislopen van twee tentamens diende de technische bestuurskunde-student eerst een klacht in bij het College van Beroep voor de Examens (CBE), die hem niet in het gelijk stelde. Nu buigt de Raad van State zich over zijn bezwaar. Studentenconflict bij Raad van State? Sinds 1 januari 2023 is de Afdeling bestuursrechtspraak de rechter in zaken van studenten van universiteiten en hogescholen. Het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO) dat deze zaken eerder behandelde, bestaat sinds die datum niet meer. Dat betekent dus dat dit soort conflicten uiteindelijk zelfs bij de hoogste bestuursrechter van Nederland belanden. De man is, zoals hij zelf zegt, 'een neurodivergente student'. Neurodivergentie omvat autisme, dyslexie, dyspraxie, dyscalculie, ADHD, hoogbegaafdheid en hoogsensitiviteit. Zijn brein werkt op een andere manier en dat is een gegeven waar de TU Delft in zijn ogen niet voldoende rekening mee houdt. Dat hij niet in 'het hokje van de gemiddelde student past' betekent niet dat hij geen correcte en rechtvaardige behandeling hoeft te krijgen, betoogde de Hagenaar dinsdag tegenover de voorzieningenrechter van de Raad van State. Beeld ter illustratie Foto: ANP Zorgplicht Het College van Beroep voor de Examens (CBE) van de TU Delft is van mening dat er wel degelijk rekening is gehouden met de belangen van de man. "We hebben voor iedere student een zorgplicht, maar die is niet onbegrensd. We kijken wat redelijkerwijs mogelijk is", legde een vertegenwoordiger van het CBE uit. "Maar deze student steekt onevenredig veel tijd in het aanspannen van procedures. Daarmee belast hij de organisatie ook onevenredig." Het 'lijdend voorwerp' schudde nog maar eens het hoofd om zijn ongenoegen te uiten. Procedures aanspannen zal hij blijven doen zolang de TU Delft zich zo blijft opstellen, waarschuwde hij. Overigens heeft de Hagenaar, die al sinds 2004 aan de TU Delft studeert, niet eerder een officiële klacht ingediend terwijl hij wel voldoende aanleiding had. Nu was hij de hele gang van zaken op de universiteit echter 'spuugzat'. De voorzieningenrechter zal zo snel mogelijk uitspraak doen, 1 september is immers al aanstaande. De student zegt zich al sinds juli voor te bereiden op zijn hertentamens en kan straks elk moment de toetsen afleggen. Ook voor de TU Delft is het geen probleem om die tentamens te organiseren, zo antwoordde de vertegenwoordiger van het CBE op vragen van de rechter. Exterieur van de campus van de TU Delft. Foto: Fred Leeflang

