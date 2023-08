Hoe licht je studenten het best voor over seks?

Het nieuwe collegejaar staat voor de deur. Tijdens de introductieweek maken eerstejaars alvast kennis met alles wat het studentenleven te bieden heeft, waaronder soa's als gonorroe. Toch loopt het niet storm bij het kraampje van de GGD op de Grote Markt in Groningen.

Dit artikel is afkomstig uit de Volkskrant. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De kersverse studenten die maandag, op de eerste dag van de Groningse introductieweek, schuchter langs de marktkramen struinen, worden nog net niet bekogeld met informatiefolders van alle sport- en studentenclubs waarvan ze lid kunnen worden. En er is dat ene onderwerp dat de zogenoemde 'KEI-week-loper' met geen mogelijkheid kan zijn ontgaan, weten Sion van den Oever (17) en Benjamin Spittje (17) al tien minuten nadat zij de Grote Markt op stapten. "Ik heb nu al drie condooms in mijn handen gedrukt gekregen", zegt Van den Oever. "Die zullen we vast niet binnen een week op krijgen", voegt zijn vriend grappend toe. "We gaan feesten, maar dit is een beetje veel van het goede."

Toch is het nog niet alles. In het welkomsttasje dat het tweetal uit Blijham net heeft opgehaald, zit er nog één, afkomstig van de plaatselijke GGD. Het is een paars exemplaar waar 'Adieu Gonorroe' op staat, verwijzend naar de seksueel overdraagbare aandoening waar al de uitgedeelde rubbertjes tegen moeten beschermen. Gonorroe is namelijk sinds vorig jaar met een opmars bezig, zo blijkt uit recente cijfers van de GGD's. In de eerste helft van dit jaar waren er in Nederland al meer dan zesduizend gonorroe-infecties, terwijl er in het hele jaar 2021 bijna achtduizend besmettingen werden geteld.

Voorheen kwam deze bacteriële infectie vooral voor onder mannen die seks hadden met mannen, maar vorig jaar raakten opeens ook 1.400 vrouwen en 600 heteroseksuele mannen besmet. De stijging is het sterkst onder jonge, hoogopgeleide heteroseksuelen van Nederlandse komaf. En laat die doelgroep nu net zijn oververtegenwoordigd bij deze feestelijke opening van het collegejaar.

'Welkom gozer'

Het RIVM en de GGD's delen daarom bij alle introductieweken in studentensteden condooms uit. "We hopen dat ze die gaan gebruiken", zegt arts infectieziektebestrijding Rosa Joosten. "Vier op de tien jongeren doet dat namelijk niet."

De vijfduizend Groningse eerstejaars wier introductieweek begint en die met de Martinitoren op de achtergrond hun eerste voorzichtige stappen in het studentenleven zetten, zijn alvast gewaarschuwd. De GGD heeft een stand, net als de studentenarts.

Maar het is de charme van het studentenleven dat maandag de Groningse binnenstad domineert. De nieuwbakken studenten kunnen bij de studentenboksclub losgaan op een boksbal, terwijl de roeivereniging alvast het kaf van het sportieve koren scheidt door de aspirant-leden op de roei-ergometer te laten zwoegen. En welk stalletje ze ook passeren, er wacht een klap op de schouder en een 'Welkom gozer' als onthaal.

Condoomgebruik

Rosanne Boer (17), Esmee Heller (17), Lisa Beuving (16) en Edwin Bulten (17), die elkaar van de middelbare school in Delfzijl kennen, poseren even verderop voor een foto. Bij het marktkraampje waar zij staan, wordt gewaarschuwd voor een andere jeukerige plaag die onder studenten rondgaat: schurft. Toch maken ze zich daar nog niet echt zorgen over. Het studentenhuis waar beddengoed zelden een wasmachine ziet, voelt voor hen allemaal nog erg ver weg.

Dankzij de vele voorlichting die ze al op school hebben gehad, zijn ze beter ingevoerd in de gevaren van soa's. Waarom hun generatiegenoten amper condooms gebruiken? Heller denkt dat de kosten van het voorbehoedsmiddel de boosdoener zijn. "Ze kosten bijna een euro per stuk, echt veel te duur."

Ook de klacht dat seks met condoom niet lekker zou zijn, horen ze veel om zich heen. Boer: "Veel meiden zeggen toch: ik heb al een spiraal. Zolang ze maar niet zwanger worden, dan vinden ze de rest wel best."

"In je studententijd ga je waarschijnlijk wel vaker van de een naar de ander", zegt Bulten. De enige man van het stel kan zich er nog geen voorstelling bij maken, maar zegt wel stellig: mocht hij daar zelf ooit een keer klachten van ondervinden, dan wordt er hoogstwaarschijnlijk getest. "Het gaat wel om een zaakje dat mijn hele leven nog mee moet, hè", verklaart hij - tot hilariteit van de meiden.

In het studentenbolwerk Groningen, waar één op de vijf inwoners student is, probeert GGD-verpleegkundige Marion Kasemir (29) niet alleen condoomgebruik te promoten, maar eerstejaars ook te informeren over het bestaan van de dienst, voor het geval ze iets oplopen. "Studenten zijn net nieuw op de liefdesmarkt. En seks werkt net als fietsen: ze moeten eerst een paar keer vallen, voordat ze het leren. Dus meestal kom ik ze wel een keer tegen, en dat is ook niet zo erg."

Belangrijkere zaken

Alle goede bedoelingen ten spijt, laten de studenten die zich maandag een weg tussen de kraampjes banen het GGD-kraampje meestal links liggen. Iets interessanters staat vlakbij. Bij een rad van fortuin, waar ABN AMRO een jaar collegegeld (lees: twintig keer een maandelijkse thuiswonende beurs) weggeeft, staan tientallen eerstejaars even stil.

Emma Oost (22) geeft er ook een slinger aan, het rad tolt, maar komt uiteindelijk tot stilstand op een leeg vakje bovenaan. Ze haalt haar schouders op. Zij en Sarah van Veen (19) hebben het deze week toch al goed voor elkaar. Hun vriendjes - die elkaars huisgenoten zijn - zijn samen op vakantie en de Friezinnen mogen de hele week in hun huis bivakkeren. "Hebben wij dat even mooi gekoloniseerd", zegt Van Veen samenzweerderig tegen haar vriendin. "Dat wordt feest."

Het tweetal hoeft vanwege hun vaste relaties het hoofd niet te breken over wel of geen condoomgebruik, en kan zich op de markt focussen op belangrijkere zaken: bij welke vereniging sluiten ze zich aan? Albertus, Dizkartes of toch de schaatsclub die hun in het voorbijgaan een sticker in de hand drukt met daarop de wervende tekst: "De beste billen van Groningen."

Echte kanshebbers zijn er nog niet, al sluit Oost één vereniging resoluut uit: de Friese studentenvereniging, waar ze net langsliepen. "Ik moet er niet aan denken", zegt ze. "Ik ben juist blij dat ik ein-de-lijk uit Friesland weg ben."