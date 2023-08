Succes voor Afrikaanse wielrenners is een lange adem

De weg van de Afrikaanse wielrenner naar de fietstop is lang en vol hobbels. Nog steeds, zo bleek op het WK in Glasgow. Voor de Oegandese renner Lawrence Lorot was het bijvoorbeeld zijn eerste wedstrijd buiten Afrika. Dat hij er überhaupt was, was te danken aan een particulier initiatief.

Een paar seconden lang mocht Lawrence Lorot afgelopen week plaatsnemen op de zogenoemde hot SEAT, de plek waar de snelste renner van de tijdrit mag zitten. Een ijverige vrijwilliger leidde hem er al naartoe. Maar nog voor hij bij de stoel was, kon hij alweer omdraaien. Zijn tijd was al verbeterd.

Lorot (18) is een van de vijf Oegandese renners die dit jaar deelnamen aan het WK in Glasgow. Hij werd 47ste op de tijdrit bij de junioren. Met het zweet nog op zijn voorhoofd vertelt hij hoe hij zijn allereerste wedstrijd buiten Afrika had beleefd. "Dit was heel zwaar. Maar ik kan iedereen in mijn land vertellen dat dit voor hen mogelijk is."

Meerdere renners uit Afrikaanse landen reden dit jaar mee op het WK, maar daar is ook alles mee gezegd. Integratie in de wielertopsport blijft lastig, zo bleek. Succes voor deze renners is nog steeds een kwestie van de lange adem.

Zijn eerste fiets had geen remmen

Tussen de kanonnen van het kasteel dat boven Stirling uittorent, vertelt Sam Muwonge, president van de Oeganda Cycling Federation, hoe het bijvoorbeeld is gesteld met wielrennen in Oeganda. Muwonge predikte een en al positiviteit, maar vroeg op het WK eigenlijk om hulp. "Nederland, geef ons fietsen. Geef ons helmen, schoenen. Want wij hebben eigenlijk niks."

Hij wil fietsen graag naar scholen brengen, voor groepslessen. "Net zoals tafeltennis, of badminton. Onze plannen worden op school goed ontvangen, tot iemand vraagt: maar waar zijn de fietsen? Die zijn er gewoon niet. Er zijn ongeveer vijftig clubs, een aantal slapend, met elk zo'n twintig leden."

Om die reden zoeken de Oegandese renners die er zijn, hun heil elders. Lorot is het voorbeeld van hoe een Afrikaanse renner kan doorstromen. Zijn eerste fiets had geen remmen en hij moest met de zolen van zijn schoenen vaart minderen. Maar met behulp van privésponsoren kon hij uiteindelijk blijven fietsen.

Wieleracademie in Kenia

Lorot traint sinds afgelopen najaar bovendien in buurland Kenia, bij de Eliud Kipchoge Cycling Academy, vernoemd naar de hardloper. Hij krijgt een slaapplek, eten, materiaal, coaches en een mechanieker die meereist naar wedstrijden. Hij staat elke dag om 5 uur op om een uur te fietsen. Daarna omkleden, naar school, om vier uur terugkomen en in de avond stapt hij wederom op de fiets - als het niet al donker is. Het is lastig, zegt hij, maar met een droom is het mogelijk.

De wieleracademie wordt bestuurd door Valentijn Trouw van het Nederlandse Global Sports Communication, dat het NN Running Team heeft. De academie is een aangebouwd bijgebouw bij het al bestaande hardloopcentrum. In de tuin is een pumptrack aangelegd, om techniek aan te leren. Met INEOS is er een actieve sponsor. Trouw: "Wij hebben hier in Oost-Afrika de snelste hardlopers ter wereld. Wat als we mensen met dat uithoudingsvermogen op een fiets zetten? Dat moet toch ook succes opleveren. Het is een intrigerende gedachte."

Deze academies, waar er meerdere van zijn, vormen samen de levensader voor Afrikaanse wielrenners. Trouw: "Als je ontwikkeling aan lokale federaties overlaat, lukt het ook. Maar dat duurt heel lang. Met initiatieven zoals de onze versnel je dat proces flink, al moet je het uiteindelijk samen doen."

'De vijver is heel klein'

Van de vijftien bedden in de academie zijn er nu zes bezet. Drie van de wielrenners reden in Glasgow rond, onder wie Lorot. Trouw: "Talentvolle hardlopers komen hier altijd wel bovendrijven. Er zijn zoveel wedstrijden, het talent springt eruit. Maar als je hier een koers fietst, rijd je na tien minuten al met dezelfde zes man vooruit. De vijver is zo klein. Dus moeten we actief scouten. Maar dat duurt even: de beste Keniaanse fietser hebben we nog niet op een fiets gezien."

Lorot heeft in ieder geval ervaring opgedaan, op zijn allereerste wedstrijd in Europa. "Dit was een begin voor mij. Ik wil doorgroeien. Naar de Tour de France."

Dat laatste is ook het doel van de academie. Trouw: "Uiteindelijk willen we iemand hoog in de Tour." Voor de korte termijn is het WK van 2025 een doelstelling. Dat vindt plaats in buurland Rwanda. "Voor deze renners kan het bijna niet dichterbij. Daar willen we met een junior(e) een top-tienplaats."

Sam Muwonge is in ieder geval blij met de academie. "Voor ons en voor de regio is het een belangrijke stap. Wij hebben elke vorm van hulp nodig." Zodat hij ooit kan klappen voor een renner of renster uit zijn land op het podium van een WK, en niet slechts als toerist naar een kasteel hoeft te gaan.