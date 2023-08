Christina (92) vecht voor de soldij van haar man

Op de dag van de Indië-herdenking voelt Christina van den Hemel (92) een dubbele pijn. Haar vader werd vermoord in een Jappenkamp, haar man kreeg nooit het salaris uitbetaald tijdens zijn krijgsgevangenschap. Precies 78 jaar na de Japanse capitulatie in Nederlands-Indië wacht ze nog steeds op rechtsherstel.

Christina van den Hemel ligt nog elke nacht met kleren aan in bed. Dat ze op vijf hoog bij haar dochter woont, was in het begin slikken. Ze was bang dat ze in een noodsituatie niet snel weg kon komen. Inmiddels is ze eraan gewend. "Maar ik slaap nog altijd in een T-shirt en legging, voor het geval ik moet vluchten."

Vluchten was de rode draad in haar jeugd. Eerst voor de Japanners tijdens de Tweede Wereldoorlog in Nederlands-Indië (1942-1945). Direct aansluitend voor Indonesische vrijheidsstrijders tijdens de onafhankelijkheidsoorlog (1945-1949). "De angst om dood te gaan, is verschrikkelijk."

Dinsdag, op de dag dat Japan capituleerde en de Tweede Wereldoorlog officieel ten einde was, is Van den Hemel bij de Indië-herdenking op de Dam in Amsterdam. "Op deze dag voel ik pijn. Ik denk aan mijn vader, mijn man en mijn zwager."

Die pijn van oorlogstrauma's en onrecht zit in haar Indische DNA. Ze wacht al 78 jaar op de achterstallige soldij, die haar inmiddels overleden man - oud-sergeant van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) - tijdens 3,5 jaar Japanse krijgsgevangenschap nooit uitbetaald kreeg (zie kader). "Ik voel me niet gehoord en in de steek gelaten door de Nederlandse regering."

Kamervoorzitter Vera Bergkamp biedt Christina van den Hemel excuses aan voor de 'ruwe' ontruiming van de publieke tribune in de Tweede Kamer. Foto: ANP

Van den Hemel, op Java geboren uit een Nederlandse vader en Indonesische moeder, is een van de weinige nog in leven zijnde Indische en Molukse oorlogsweduwen die vecht voor rechtsherstel. Ze kan nauwelijks zien, maar doet op haar 92e nog elke dag gymnastiekoefeningen en is scherp van geest.

Breien en koken

Haar vader werkte als bruggenbouwer voor Verkeer en Waterstaat. Tijdens de bezetting moest hij voor de Japanners werken met een witte band met een rode bol (Japanse vlag) om zijn arm. Hij werd kort voor de Japanse capitulatie opgepakt en naar een kamp in Semarang gebracht. "De Japanners hadden hem niet meer nodig. Ze hebben hem doodgemarteld."

Van den Hemel moest voor de Japanners breien en koken. "Toen ik een keer de rijst niet met mais gemengd had, kreeg ik een schop. Als elfjarig meisje moest ik voor ons gezin eten zoeken. De Japanners hadden alles geplunderd. Ik heb 3,5 jaar lang honger geleden en op de grond geslapen." Eén keer sprong ze de rivier in om zich te verstoppen. "Ik heb door een rietje kunnen ademen. Zo heb ik het overleefd."

Slachtoffers van de Bersiap tijdens de dekolonisatieoorlog in Indonesië. In twee kisten liggen de schedels van Nederlanders die in Balapoelang vermoord zijn door Indonesische vrijheidsstrijders, en gedumpt werden in een waterput. Foto: Beeldbank WO2 NIOD

Twee dagen na de capitulatie barstte een nieuwe strijd los, toen nationalisten de onafhankelijkheid van Indonesië proclameerden. Duizenden Nederlanders, Indo-Europeanen, Molukkers en Chinezen werden tijdens de Bersiap het mikpunt van moordpartijen, verkrachting en geweld. "Na de Japanse bezetting kwam een nóg zwaardere periode", vertelt Van den Hemel. "Indonesiërs stonden met bamboesperen op de dijk. Tijdens de Bersiap heb ik in vier kampen gezeten. Het was een hel."

In 1947 leerde ze in Bandoeng haar man, KNIL-sergeant Jop van Menxel, kennen. "Hij werkte eerst voor het binnenlands bestuur. Na de Japanse invasie moest hij in dienst. Als hij dat niet deed, was hij een verrader, zeiden ze. Hij had geen keus."

Bajonetsteken

Haar man werd krijgsgevangen gemaakt en - samen met met zijn jongere broer - naar een kamp in Nagasaki gebracht voor dwangarbeid in een kolenmijn. Hij overleefde stokslagen en de Amerikaanse atoombom, maar zijn broer overleed kort na de bevrijding aan ondervoeding. Van den Hemel: "Mijn man had rijst gestolen voor zijn broertje. Voor straf kreeg hij drie bajonetsteken boven zijn bilnaad. Hij liet ons de littekens zien."

Een krijgsgevangenenkamp in Nagasaki. Op het dak staan de letters 'POW' als waarschuwing voor Amerikaanse bommenwerpers. Foto: Collectie Arthur Frijling

Bij haar man kwamen de trauma's pas in de laatste jaren van zijn leven naar boven. Hij had nachtmerries en sloeg in zijn slaap onbewust zijn vrouw. Van den Hemel: "Dat vond hij verschrikkelijk, want hij was een vredelievende man. Vanaf dat moment ging ik andersom naast hem liggen, met mijn voeten bij zijn hoofd, zodat hij mij niet in mijn gezicht kon raken."

Toch kreeg hij in Nederland geen uitkering voor vervolgingsslachtoffers (WUV), omdat zijn inkomen te hoog was. Ook het achterstallige KNIL-salaris kreeg hij nooit. Nadat hij in 1986 op 73-jarige leeftijd was overleden, bleef Van den Hemel strijden voor zijn geld.

Stennis maken

Daarom stond ze op 23 mei op de publieke tribune van de Tweede Kamer, samen met nazaten van Indische en Molukse KNIL-militairen. De fracties van PvdA, SP en BVNL dienden moties in om ook de weduwen het geld te geven waar ze recht op hebben. Van den Hemel: "Politici hadden van tevoren tegen ons gezegd: 'Jullie moeten stennis maken'. Ik voelde me verplicht te gaan namens alle weduwen."

De emoties lopen hoog op bij Christina van den Hemel en haar dochter, nadat de eerste motie is verworpen. Foto: ANP

Toen de regeringspartijen de eerste motie verwierpen, ontstond op de tribune een eruptie van emoties die zeldzaam is in de stille Indische gemeenschap. Aanwezigen huilden en schreeuwden woedend naar de Kamerleden beneden in de zaal. Van den Hemel stond met haar dochter vooraan. "Heeft mijn man daarvoor al die jaren zo geploeterd?" riep ze.

Kamervoorzitter Vera Bergkamp schorste de vergadering en liet de tribune ontruimen door beveiligers en agenten. Een van de aanwezigen werd hardhandig geduwd, waardoor ook Van den Hemel bijna viel. Bergkamp kwam naar haar toe om excuses aan te bieden. Een week later werd ook de tweede motie verworpen.

Gestolen

Van den Hemel zal niet rusten voor de Backpay-kwestie is opgelost. "Waar is het geld gebleven waar ik recht op heb? Alle andere landen hebben hun mensen uitbetaald, alleen Nederland niet. Heeft de regering het gestolen?"

Zo werpt het onrecht elk jaar weer een schaduw over de Indië-herdenking, net als vele controverses. Dinsdag zou ook burgemeester Femke Halsema naar de Dam komen. Die zegde vorige week af uit protest tegen een van de gastsprekers: de dochter van de omstreden KNIL-commandant Raymond Westerling.

Zelf weigert Christina van den Hemel dinsdag uit principiële overwegingen naar de Nationale Herdenking in Den Haag te gaan. Daar legt ook de Indonesische ambassadeur een krans. "Het gaat nu niet alleen meer over de Indische kwestie."

Backpay-kwestie: Nederlandse ereschuld van miljarden

Tijdens de Japanse bezetting van Nederlands-Indië kregen zo'n 82.000 ambtenaren van het gouvernement en soldaten van het KNIL geen salaris uitbetaald. Velen belandden in een Jappenkamp of moesten dwangarbeid verrichten. Marinemannen en Nederlandse krijgsgevangenen in Duitsland kregen na de oorlog wél achterstallige soldij uitgekeerd.

Nederland stelde bij de soevereiniteitsoverdracht dat deze betalingsverplichting van 1,3 miljard gulden - geïndexeerde waarde nu 7 miljard euro - was overgedragen aan Indonesië. Dat blijkt niet zo te zijn.

Het kabinet kwam in 2015 op 'morele gronden' alsnog met een eenmalige uitkering van 25.000 euro voor alle ex-ambtenaren en ex-KNIL'ers die op 15 augustus van dat jaar nog in leven waren. Weduwen en nabestaanden werden uitgesloten. Omdat het een niet-wettelijke regeling is, zitten er geen juridische verplichtingen aan vast.

Zo'n 577 rechthebbenden hebben dit bedrag uitgekeerd gekregen, bij elkaar 14,4 miljoen euro. Zowel de rechtbank (2017) als de Centrale Raad van Beroep (2018) wezen de claims van nabestaanden af.

Met deze regeling is er een 'streep' getrokken onder de Backpay-kwestie en wordt de blik 'op de toekomst' gericht en op 'collectieve erkenning', stelt staatssecretaris Maarten van Ooijen (VWS). "Ik constateer met pijn in mijn hart, dat de geschiedenis niet kan worden teruggedraaid en dat met een nieuwe regeling de onvrede die al bijna 78 jaar leeft over de afhandeling van de Backpay-kwestie, niet kan worden weggenomen."

Christina van den Hemel Foto: Guus Schoonewille