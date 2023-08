Mogen moeder en kind door overwoekerde tuin uitgezet worden?

Hoog opgeschoten onkruid, kruiwagens met puin, stapels tegels, planken en allerlei rommel. Zowel de voor- als achtertuin van de huurwoning van een alleenstaande vrouw in De Riet stond er vol mee. Na vele waarschuwingen eiste woningcorporatie St. Joseph ontruiming. Maar is een overwoekerde tuin wel erg genoeg om de vrouw en kind uit de woning te zetten?

Het betreft een opmerkelijke rechtszaak. Niet omdat de Almelose woningcorporatie St. Joseph ontruiming van een van haar sociale huurwoningen eist, want dat gebeurt aan de lopende band. Meestal vanwege overlast, betalingsachterstand, hennepkwekerij, drugshandel of als de huurder niet wil meewerken aan een noodzakelijke renovatie van de woning. Dat de huurder een 'zooitje' maakt van de tuin, wordt niet vaak opgevoerd als reden om tot ontruiming over te gaan.

Maar in deze kwestie wel. De huurder van de woning in De Riet is een alleenstaande vrouw, een moeder met een klein kind.

Vijf waarschuwingen

Ze huurt de woning sinds september 2015 van St. Joseph. Waarbij zowel de (betegelde) voor- als achtertuin lange tijd een rommeltje was. In een tijdsbestek van drie maanden waarschuwde de woningcorporatie de huurster vijf keer. Mondeling en schriftelijk. Ze moest de rotzooi (onder meer puin en resten van oude schutting) opruimen en de tuin op orde brengen.

Toen dat, in de ogen van de corporatie, niet hielp, stapte St. Joseph naar de rechter. En vorderde daarbij ontbinding van de huurovereenkomst en dus ontruiming van de woning. De leefbaarheid stond op namelijk het spel. De verwaarloosde tuin zou tot 'verval van de buurt' leiden, voerde de corporatie aan. Daarbij werd tevens verwezen naar het huurreglement. Waarin staat dat huurders verplicht zijn de tuin te onderhouden.

Tuin ineens opgeruimd

De dagvaarding zette wel zoden aan de dijk. Want tijdens de zitting bij de Almelose rechtbank, op 20 juli, bleek ineens, aan de hand van recente foto's, dat zowel de voor- en achtertuin was opgeruimd. Geen rommel meer, het hoge onkruid weg. "Netjes", oordeelde kantonrechter A. Smit.

Namens de huurster benadrukte advocaat Diederik Briedé dat de staat van de tuin nimmer tot overlast in de buurt heeft geleid.

Te zware maatregel

Maar aan de hand van eerder genomen foto's, ingediend door St. Joseph, constateerde de rechter dat de huurster toch 'te kort is geschoten'. Omdat ze lange tijd de onderhoudsverplichting van de tuin niet is nagekomen.

Voor rechter Smit is dat echter geen reden om in te stemmen met ontbinding van de huurovereenkomst. Zo'n vonnis zou te rigoureus zijn, blijkt uit de uitspraak "Ontruiming van de gehuurde woning is, gelet op alle alle gevolgen daarvan, de zwaarste maatregel. Een dergelijke vordering is niet snel toewijsbaar op de enkele grond dat de tuin bij een huurwoning niet goed genoeg wordt onderhouden", oordeelt rechter Smit.

Een tweede vordering van St. Joseph wordt eveneens afgewezen. De corporatie eist dat de huurster meewerkt aan periodieke controles. Wat zou betekenen dat inspecteurs ook in de achtertuin mogen kijken. Ook dat gaat de rechter te ver.

'Met kanon op mug geschoten'

Advocaat Briedé is niet verrast door de uitspraak. laat hij in een reactie weten. "Want ontruiming was in dit geval een bizarre vordering. De tuin zag er niet eens zo slecht uit. Maar ja, onkruid schiet met dit weer de grond uit. De bewoonster staat er alleen voor. Ze zit in een kwetsbare positie en had in dit geval hulp nodig", zegt Briedé.

Volgens de advocaat heeft woningcorporatie in deze zaak 'met een kanon op een mug geschoten'. "Ik denk dat Sint Joseph hiermee ook een signaal heeft willen afgeven; dat huurders hun tuin netjes moeten houden."