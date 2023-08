Hoe gaat het nu met de overlast in Nijmegen?

Junks, herrie tot diep in de nacht, ronkende auto's, vechtpartijen, straatprostituees, poepende zwervers in tuinen: de overlast op het Joris Ivensplein nam vorige zomer extreme vormen aan. Hoe is het nu op het plein, vorig jaar nog omschreven als 'afvoerput van Nijmegen'?

Ze sliep bewust aan de achterkant van haar huis. Het lawaai op het Joris Ivensplein dat ze 's avonds laat en 's nachts ervaarde, was 'niet te houden'. Als Esther Dol 's avonds terug naar huis liep vanuit de stad, voelde het soms zelfs bedreigend aan.

"Vaak liepen er mannen die wat van je wilden en naar je riepen", zegt de aanwonende van het plein.

'Verademing'

Maar dat was vorige zomer. Waar het toen schering en inslag was, is er nu amper overlast meer, stellen Dol en vele andere omwonenden. "Ik voel me weer veilig", zegt ze. "Er staan 's avonds amper meer auto's met harde muziek. Er is geen geluidsoverlast meer, er zijn nauwelijks nog tippelaars en zwervers op het plein. Een verademing."

De gemeente lanceerde eind vorig jaar een aanpak om de overlast op en rond het Joris Ivensplein en Kronenburgerpark tegen te gaan. Er kwam onder meer extra toezicht, gerichte acties van de politie, nieuwe, betere bewakingscamera's en een jeugdcoach, die actief is in het hele centrum.

Horeca

Maar wat volgens direct aanwonenden vooral een grote rol speelt in de sterk afgenomen overlast, is de horecasluiting op het plein. Burgemeester Hubert Bruls sloot bijna een jaar terug zowel cafetaria De Hezelpoort als de bar erachter, wegens fouten in de vergunning. Zeker de bar had volgens omwonenden een aanzuigende werking op ongure types. Die types zien ze er sinds die sluiting niet meer hangen.

De ondernemers hebben voor de kroeg geen nieuwe vergunning aangevraagd, wél voor de snackbar. Maar hun aanvraag is afgekeurd. De uitbaters zouden niet genoeg in staat zijn overlast in en rond de zaak het hoofd te bieden. Ook staat de vader van uitbater Fabian Chen niet op de vergunning, terwijl dat volgens Bruls zou moeten. Hij speelt een te grote rol in de bedrijfsvoering, stelt hij op basis van onder andere politierapportages en onderzoek naar de zaak.

Veel minder meldingen

Het plein lijkt vergeleken met vorig jaar totaal veranderd. Van april tot en met juli 2022 kreeg de politie 225 meldingen uit het gebied Kronenburgerpark en Joris Ivensplein, blijkt uit navraag. 46 gingen over overlast. Van april tot en met juli van dit jaar waren er 'maar' 120 politieregistraties: 19 over overlast, volgens de politie vooral over drank, drugs, geluid en personen met verward gedrag.

In een raadsbrief kwamen hogere cijfers naar voren, maar de gemeente nam bijvoorbeeld ook de hele Lange Hezelstraat mee.

Rust

"Een oase van rust", kenmerkt Bo Smits - die tegenover de horeca op het plein woont - de situatie nu. Al meer dan 25 jaar heeft ze overlast. Zeker de laatste vijf jaar. "Ik ben sinds dit jaar niet meer bang dat er 's nachts iemand in mijn tuin of bij de voordeur zit. Voel me 's nachts minder angstig in mijn eigen huis. Er is geen dreiging meer als ik 's avonds of 's nachts uit de stad thuiskom", vertelt ze. "Ik zou het niet meer trekken als dat terug zou komen. Alsof ik getraumatiseerd ben door jarenlang slapeloze nachten."

Ook omwonende Gerben Pennings merkt een 'enorm verschil'. "Ik was naar de achterkant van mijn woning verkast om te slapen. Dat kan nu weer aan de voorkant. 's Avonds kan ik weer normaal in de woonkamer zitten. De leefbaarheid is terug."

'Lunchroom'

De aanwonenden zeggen geen vertrouwen te hebben in een heropening van de snackbar. Ook niet met vroegere sluitingstijden, zoals de ondernemers voorstellen. Ze vrezen dat de ondernemers niet doen wat ze beloven en later mogelijk alsnog langer openen, of als volgende stap met de bar willen open gaan.

Immers: hun café zou in het verleden óók een lunchroom worden. Dat plan lieten de uitbaters varen, met nachtelijke overlast tot gevolg. "Ze hebben ook nooit geprobeerd de dialoog met ons, hun buren, over de overlast aan te gaan", zegt Smits.

Wat ze uiteindelijk graag in het pand zien? "Een lunchroom zie ik zitten", zegt Esther Dol. Bo Smits: "Een eigentijdse lunchroom tot een uur of acht met familieterras. Waar je ook friet of een ijsje kan halen."

Ondernemers starten handtekeningenactie

De ondernemers hopen te heropenen met de cafetaria en gaan bezwaar maken tegen het besluit. Met een handtekeningenactie haalden ze al zo'n tachtig handtekeningen op, vooral van mensen die niet aan het plein zelf wonen.

Uitbater Fabian Chen spreekt tegen dat zijn vader eigenaar is. Zijn vader is in zijn ogen fulltime werknemer. Wat betreft overlast wijzen ze erop dat ze de zaak in een 'lastige omgeving' runnen. "Dat het buiten misging, daar konden wij niet veel aan doen."

Hij snapt de zorgen uit de buurt. "Maar we willen echt alleen met de cafetaria open, niet met het café. Ik snap dat het café bepaalde types aantrok, daar stoppen we mee. Meer dan mijn woord kan ik niet geven."

Met de cafetaria willen ze open tot middernacht, in het weekend tot 1.00 uur. Ook willen ze het terras om 22.00 uur dicht. Chen: "We hebben fouten gemaakt in het verleden, maar geef ons die tweede kans."