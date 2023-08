Jochem gebruikte AI om na werk berichten te beantwoorden

Zelfs als Jochem er niet is, is hij zijn collega's behulpzaam met antwoorden op vragen waar ze zelf geen raad mee weten. Nu zit Jochem aan de koffie, maar ondertussen werkt zijn alter ego gewoon door. Beide Jochems zijn een vraagbaak, de naar de echte vernoemde Jochem AI bestaat echter alleen online en helpt een klantenservice snel en doelmatig te antwoorden.

De ene Jochem heet van achteren Meeuwissen, is 36 jaar en is al jaren werkzaam en een onmisbare schakel voor het bedrijf Closure. De andere Jochem is een kunstmatige intelligentie, heeft AI (artificial intelligence) achter zijn naam staan en is nog geen jaar oud. Gaandeweg heeft hij alle kennis van zijn naamgever verworven. "De echte Jochem is nog sneller, maar dat is een kwestie van tijd", verwacht Graciëlla van Vliet.

Zij is de oprichter en CEO van Closure dat 'abonnementsbedrijven' bijstaat in hun service aan hun klanten. Hun specialiteit: het helpen van nabestaanden bij het opzeggen of aanpassen van abonnementen van een overleden dierbare. Is Van Vliet het brein van het vanuit de Groothandelsgebouw aan de weg timmerende bedrijf, dan is Meeuwissen ontegenzeggelijk het geheugen.

Wandelende kennisbank

Hij begon zes jaar geleden bij de Rotterdamse start-up met het opzetten van een klantenservice. In de loop der jaren groeide hij uit tot een wandelende kennisbank. "Omdat je meegroeit en ik zelf veel heb moeten bedenken en opzetten", is hij bescheiden over zijn rol. Maar terwijl Meeuwissen zichzelf ontwikkelde tot programmeur, klopten nieuwe collega's stelselmatig en steeds vaker bij hem aan als ze iets niet wisten.

Zo breidde de eenmans klantenservice van het groeiende Closure zich gestaag uit en moest de kennis in huis ineens gedeeld worden. "Jochem weet alles van het bedrijf", zegt Van Vliet. "Ondertussen hebben we al acht mensen part time rondlopen op onze klantenservice."

Je zou willen dat dat allemaal Jochems zijn, legt ze uit. "Vanzelfsprekend ben je veel sneller in je handelen als je alles vanaf het begin zelf hebt opgebouwd. Hij kreeg steeds vragen van nieuwe collega's. Alleen, Jochem heeft ook talent als developer. Dan is het toch super zonde als iemand met zoveel talent dat niet volledig kan benutten, omdat hij steeds collega's moet bijstaan."

Ergens staat alle informatie

En dus stopte Jochem zichzelf en al zijn kennis over het bedrijf - van prijzen van producten tot het vinden van de HR-medewerker - in de computer en werd afgelopen december Jochem.ai geboren. Feitelijk een vraagbaak annex kennisbank.

En als je core business is bedrijven bij te staan in hun contacten met klanten, was het een kleine stap, legt Meeuwissen uit, om zijn 'digitale zelf' eveneens buiten de deur te introduceren. "Niet enkel voor de klantenservice, maar als algemene kennisassistent voor iedere collega's."

"Er zit een enorme barrière tussen de kennis die in huis is en het kunnen helpen. Dat geldt zowel voor informatie intern als naar buiten toe. De info is er. Alleen: je moet het wel kunnen vinden. Want veelal is het incompleet of verouderd. Jochem.ai helpt dan bij het opbouwen van een goede kennisbank", zegt zijn naamgever. "En als je zelf in een kennisbank moet zoeken, ben je vaak veel te veel tijd kwijt om het juiste antwoord te vinden."

Eentjes en nulletjes

Even een tussenstapje voor wie de digitale wereld van ééntjes en nulletjes niet zo helder voor zich ziet en voor wie de oprukkende kunstmatige intelligentie nog een ver-van-mijn-bed-show is. Nee, Jochem is geen Chatbot, zo'n vraag/antwoord blokje dat weleens op je scherm opduikt als je een website bezoekt en die hulp zou moeten bieden als het even niet opschiet.

Chatbots zijn sowieso veel beperkter, leggen de twee uit, omdat die enkel bepaalde woorden in een vraag herkennen en daar dan informatie over verstrekken. Jochem.ai is vergelijkbaar met ChatGPT (een chatbot op basis van kunstmatige intelligentie) die sinds een klein jaar furore maakt. "Dat is behoorlijk hot and happening", weet Meeuwissen.

Na tien minuten antwoord

Specifiek aan Jochem.ai is dat hij een digitaal hulpje voor medewerkers is die vragen van zowel collega's als klanten beantwoorden. Van Vliet: "Hij helpt de medewerker snel met het juiste antwoord. Hij helpt niet de klant. Ja, indirect wel natuurlijk, maar er zit altijd een collega tussen die het verkregen antwoord goedkeurt en doorzet."

Op de website jochem.ai is Jochem Meeuwissen vereeuwigd met een avatar. Foto: Closure

Meeuwissen: "Omdat Closure een klein bedrijf is, werkte het bij ons vrij snel. De eerste versie van Jochem.ai was al na twee weken actief. Ik denk dat wij twee maanden later dachten: als dit bij ons werkt, is het ook interessant voor andere bedrijven. Toen zijn we een website gaan bouwen en onze klanten gaan benaderen met dit nieuwe product van ons."

Ze verwachten er veel van. Mede omdat Van Vliet en Meeuwissen door hun voortvarendheid menen in Nederland een voorsprong op de concurrentie te hebben. "Een vraag beantwoorden kost gemiddeld een minuut of tien. Daarvan sta je acht minuten in de wacht om het antwoord te vinden. Als je die zoektijd kunt verkorten", geeft Van Vliet aan, "boek je zoveel winst. Zo kan een bedrijf veel meer vragen aan dan voorheen."