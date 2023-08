Is ons drinkwater altijd even veilig?

Voor de derde keer in anderhalve week moest waterbedrijf Vitens een kookadvies afgeven omdat het kraanwater in een plaats mogelijk verontreinigd is met een bacterie. Eerst was Doorn de klos en nu moeten inwoners van Didam en Zevenaar kiezen tussen de fluitketel of de spa-fles. Hoe kan dat steeds? Nederland heeft toch het 'beste kraanwater ter wereld'?

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Didammers kregen vrijdag al het advies van Vitens om het kraanwater eerst drie minuten te koken. En sinds zondag geldt dit advies ook in Zevenaar-Zuid. Eerder deze maand moesten 4000 huishoudens in Doorn een week lang hun drinkwater koken.

Je wordt het klungelen met pannen en flessen wel een beetje zat, mopperden de inwoners van de Utrechtse plaats na enkele dagen. Didam en Zevenaar gaan het meemaken. De inwoners gingen massaal op pad om water in te slaan. Rond het middaguur gisteren waren in de meeste supermarkten voornamelijk nog flessen water met bubbels te krijgen, maar daar kun je geen koffie mee zetten, mopperden klanten die misgrepen.

Vervolgtests

Net als in Doorn is er in de Liemers mogelijk sprake van enterococcen in het drinkwater: melkzuurbacteriën die maag- en darmklachten kunnen veroorzaken. In Doorn werd de ziekmakende bacterie in twee waterreservoirs gevonden, maar uit de uitgebreide vervolgtests bleken de waterleidingen gelukkig helemaal schoon.

In Didam, Zevenaar en de omgeving heeft Vitens de waterreservoirs nog eens extra getest. Hier is de hamvraag nu ook: zit de schadelijke bacterie ook in de waterleidingen? In Doorn bleek uiteindelijk dat er geen druppel verontreinigd water uit de kraan was gekomen.

Of dat in Didam en Zevenaar ook het geval is, moeten watermonsters die op kweek zijn gezet uitwijzen. "En dat duurt gewoon echt enkele dagen", zegt woordvoerder Jeroen Bruning van Vitens. "Op zijn vroegst donderdag of vrijdag kunnen we hierover uitsluitsel geven."

Waterbedrijf Vitens (5,9 miljoen klanten) verwacht niet dat er meer plaatsen in dit gebied met een kookadvies bijkomen. Bruning: "Uiteraard nemen we monsters van waterleidingen in het hele aangesloten gebied om dat te controleren."

'Niet nog meer plaatsen met kookadvies'

De inwoners van Didam kregen vrijdag al het advies om water te koken, de inwoners van Zevenaar zondag pas. Liepen zij hierdoor meer kans op gezondheidsklachten? "Nee. Niet op vrijdag en niet daarna", zegt Bruning. "We hebben het kookadvies uit voorzorg afgegeven, totdat aanvullende testen hebben aangetoond dat de waterleidingen niet verontreinigd zijn."

Dat Vitens drie keer in anderhalve week tijd een kookadvies moet afgeven, is volgens de woordvoerder een 'ongelukkig toeval'. "Doorn staat niet in verbinding met Didam en Zevenaar of zo."

Een besmetting met enteroccocen overkomt ons 'een tiental keren per jaar', legt hij uit. "Bacteriële verontreinigingen kunnen ontstaan door werkzaamheden aan een waterleiding, maar als een leiding open geweest is, doen we altijd een sneltest. Maar het kan ook gebeuren als een boomwortel een leiding doorboort."

Meer dan een half miljoen controles per jaar

De waterkwaliteit in Nederland wordt gecontroleerd door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT), die dat doet in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

De waterbedrijven staan zeker voor grote uitdagingen: het grondwater in drinkwaterwingebieden raakt op steeds grotere diepten en met steeds meer stoffen verontreinigd.

Maar de cijfers over de waterkwaliteit zijn netjes, beaamt Frank Verhoef, woordvoerder van ILT: "In 2021 voldeed 99,9 procent van al het aangeboden drinkwater aan de wettelijke eisen. Dit hebben we vastgesteld op basis van een half miljoen kwaliteitsmetingen."

Er waren in 2021 - cijfers over vorig jaar zijn er nog niet - 747 meldingen dat het drinkwater niet voldeed aan de normen. "In 617 gevallen ging dat om stoffen die geen gezondheidsgevaar opleveren."

In 130 meldingen was dat gezondheidsgevaar er wel en ging het om microbiologische besmettingen als legionella, ecoli of enterococcen. Maar, benadrukt Verhoef, in al deze gevallen hadden de waterbedrijven wel alle maatregelen genomen om een verspreiding te voorkomen.

Tips

Gebruik voor flesvoeding voor een kind mineraalwater, dan is een risico helemaal uitgesloten

Een waterkoker kookt water niet de aanbevolen drie minuten. Een koffiezetapparaat gaat meestal maar tot 90 graden Celsius. Gebruik in deze gevallen dus mineraalwater.

Drinkwater voor huisdieren moet ook worden gekookt.