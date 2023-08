René (38) uit Almelo zit gevangen in zijn eigen lichaam

Stilzitten kon hij vroeger niet, nu kan hij niet anders. Helder van geest en terwijl de wereld om hem heen beweegt, zit René Remie (38) uit Almelo na een hersenbloeding gevangen in zijn eigen lichaam. In hoeverre hij ooit herstelt, weet niemand. Maar dat betekent niet dat hij het niet probeert. En daarbij krijgt hij hulp van velen.

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In revalidatiecentrum Het Roessingh in Enschede steekt René Remie deze maandagochtend voorzichtig zijn duim op, als zijn neefje Guus (11) naar een letter op een letterkaart wijst. Geduldig zoekt de jongen, die hem geregeld bezoekt in vakantietijd, daarna naar de volgende goede letter, en zo communiceren ze. Woord voor woord. In stilte wordt er toch gepraat.

Het zijn stappen vooruit, die klein lijken, maar groot zijn, voor iemand die sinds kort gevangen zit in zijn eigen lichaam.

Hersenbloeding

Het verhaal daarachter, begint op 5 november 2022. Op die dag neemt het leven van René Remie een wending met grote gevolgen. De Almeloër voelt zich tijdens het fluiten van de voetbalwedstrijd van het team van zijn beide zoontjes bij Oranje Nassau niet goed, stapt het veld af en wordt per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Daar blijkt hij een bloeding te hebben in de hersenstam.

Zijn situatie is kritiek. Om hem een kans op herstel te geven, wordt hij door artsen in het Zwolse ziekenhuis Isala een weeklang in een slaapcoma gehouden. Daar krijgt zijn familie ook de boodschap dat René Remie als gevolg van de hersenbloeding het locked-insyndroom heeft: zijn geest is helder, zijn lichaam verlamd, horen en zien gaat wel, praten niet.

En die situatie is nu, negen maanden later, helaas nog niet heel veel anders.

"Een duim opsteken, zijn schouder iets optillen; dat is voor hem iets heel groots", vertellen Steve en Milaine Lemaire, die al jarenlang zeer goed bevriend zijn met René en zijn vrouw Miranda. Zij zijn ook de initiatiefnemers van de de crowdfundingactie, waarmee momenteel geld wordt ingezameld om een aanbouw bij hun huis en een rolstoelbus te bekostigen. Zodat René, wanneer hij naar huis mag, zo zelfstandig mogelijk kan leven.

Pittig

Terwijl zijn vriend in het Roessingh therapie volgt - René probeert stokjes vast te pakken en te verplaatsten - haalt Steve Lemaire aan de telefoon herinneringen op, aan hun gezamenlijke schooltijd en het voetballen in de jeugd van Heracles. Aan betere dagen. Op de achtergrond zijn de stemmen van Tijn en Sam te horen, de achtjarige tweeling van René en Miranda. "We passen vandaag op", zegt Steve.

De afgelopen maanden waren als een 'rollercoaster', voor iedereen in Renés omgeving, vertelt Steve. Hij zag zijn vriend veranderen van een sterke, gezonde man in een patiënt. "Toen wij hem bezochten in het pre-revalidatiecentrum… dat was heel pittig. Maar ook weer heel mooi. Hij zag er in onze beleving gezonder uit dan we hadden verwacht", zegt Steve. Milaine: "Maar als je hem kent van hoe hij hiervoor was, dat verschil is heel groot."

Bloedfanatiek

Ze omschrijven René Remie als een streber. "Als hij zich ergens voor inzette, ging hij all-in." Dat deed hij als voetbaltrainer van het eerste elftal van ATC'65 in Hengelo, als decaan van het Pius X College in Almelo. "En toen zijn zoontjes Tijn en Sam gingen voetballen, nam hij dat ook op zich, werd hij hun coach. Hij was continu bezig. Bloedfanatiek. Stilzitten was moeilijk, je moest hem soms echt tegenhouden."

Die instelling maakte hem geliefd. Op school, bij leerlingen en collega's, en bij de clubs waar hij werkte. Dat vertelde bijvoorbeeld ATC'65-aanvoerder Bas Peters - 'Onder René zijn we als groep ontzettend gegroeid, hij heeft een groot aandeel in het huidige succes' - voorafgaand aan de kampioenswedstrijd, die de Hengelose club overigens zou verliezen.

René Remie en Guus. De jongen bezoekt zijn oom geregeld in vakantietijd. Foto: Emiel Muijderman

Ouders van scholieren, voetbalclubs, vrienden, oud-klasgenoten, bekenden en minder bekenden: letterlijk iedere minuut zien de initiatiefnemers dat mensen hem en zijn naasten financieel willen steunen. Soms zonder boodschap, vaker mét. "We staan echt met verbazing te kijken." Om precies acht uur maandagavond passeerde de teller van de actie al het streefbedrag van 70.000 euro. Meer is uiteraard welkom.

Samen

De familie kreeg financiële steun van de gemeente, voor de aanpassing van de woning, en ook voor de rolstoelbus kwam een bijdrage; maar niet het volledige bedrag werd vergoed. Hoewel zowel René als zijn vrouw Miranda het moeilijk vonden om hulp te vragen, accepteerden ze het aanbod van Steve en Milaine. "De tekst is met hem besproken, de foto's hebben we samen uitgezocht."

Wat er gebeurd is, raakt. Dat deed het toen, dat doet het nu nog. Ze zien hem worstelen, met het feit dat hij niet meer kan wat hij kon. Milaine: "Maar ondanks dat maakt hij er echt het beste van. Hij staat er zó positief in. Dat is zo knap."

Als ze samen zijn, zien ze hem lachen. En grapjes maken, want zijn humor is niet verdwenen. "Soms kan hij zijn rolstoel zelf besturen, als hij voldoende energie heeft", vertelt Milaine. "Dan probeert hij iets naar links te sturen, om je een tikkie te geven."

Er is hoop op nog meer verbeteringen, bij René zelf zeker. Maar over zijn toekomst kan niemand met zekerheid iets zeggen. "Ze weten het niet." Aan zijn mindset en strijdvaardigheid zal het niet liggen, zegt Steve. Naast hem knikt Milaine instemmend. "Als het aan René zelf ligt, loopt hij met de Kerst weer."