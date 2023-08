Kunnen we malaria bestrijden door muggen doof te maken?

Een opmerkelijke benadering van ziekteverwekkende muggen biedt nieuwe kansen om de dieren te bestrijden: zet in op het gehoor van het mannetje, zeggen onderzoekers.

Behalve een aartsvijand van vele mensen, is een mug ook een machtig interessant wezen. Het mannetje is bijvoorbeeld in staat om voornamelijk op gehoor een geschikte partner te vinden in een zwerm van duizenden en duizenden zoemende soortgenoten. Hoe doet hij dat, wilden onderzoekers van University College London en de universiteit van Oldenburg weten. En is het misschien te verhinderen?

Ze richtten zich op de malariamug, brenger van een ziekte die jaarlijks honderdduizenden levens kost. Ze zagen hoe de mannetjes, juist als iedereen bijeenkwam in een zwerm, de vrouwtjes wisten te vinden. Die klapperen met hun vleugels op een andere frequentie dan mannen, en door hun oren te spitsen hoorden de mannen het verschil. Dat ging gepaard met een piek in signalen van het molecuul octopamine in het mannenlijf. Nader onderzoek wees uit dat het spul cruciaal is om op gehoor het vrouwtje te vinden.

En laat dat nu net een moleculair proces zijn dat sommige bestaande insecticiden al hinderen. Die worden niet tegen muggen gebruikt, maar wel tegen teken en mijten. Een eerste test was bemoedigend voor de onderzoekers; het mijtengif verstoorde daadwerkelijk de octopaminehuishouding in de mannetjesmuggen.

Het is dan ook te verwachten dat zulke insecticiden een muggenpopulatie zullen hinderen in de voortplanting. Hoe groot die hinder is, moet blijken uit experimenteel onderzoek. Maar elk extra stuk gereedschap in de strijd tegen de malariamug en andere ziektes zoals knokkelkoorts of gele koorts is erg welkom. De resistentie van muggen tegen bestaande insecticiden neemt namelijk snel toe.

Het onderzoek verscheen in het tijdschrift Nature Communications.