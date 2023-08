'Schaduwverhalen' komen er altijd uit bij Arthur Eaton (34)

In de spreekkamer van Arthur Eaton kan het gesprek gaan over seksualiteit, angsten, de dood of het weer buiten. De psycholoog wil alle ruimte laten voor de verhalen die we onszelf vertellen om te leven. 'Onze handen zijn in staat iets heel moois te bouwen, maar ook om iemands nek om te draaien. Dat moeten we ook onderdeel van onszelf laten zijn.'

Arthur Eaton (34) is iemand die niet wacht tot je eindelijk bij hem aanbelt, maar alvast een paar stappen naar buiten zet, de hal in van het appartementencomplex in West waar hij samen met zijn vrouw woont, je tegemoet loopt, vriendelijk opmerkt dat je het gelukkig hebt weten te vinden, je de hand schudt en vraagt of je zin hebt in koffie of thee, of misschien alvast iets te eten? Een krentenbol met kaas?

Hij is ook iemand die, zonder het dat direct duidelijk is waarom, uitstraalt dat je alles tegen hem kunt zeggen. Je diepste zielenroerselen op tafel leggen, nee, dat zou helemaal niet vreemd of ongemakkelijk zijn. Eerder vanzelfsprekend. "Dat effect heb je nu eenmaal als psycholoog", zegt hij. "Je wordt een magneet voor goede verhalen."

Eaton, psycholoog en filosoof, gepromoveerd op psychoanalytische studies en in opleiding om officieel psychoanalyticus te worden, heeft een eigen psychoanalytische praktijk in de binnenstad. Hij huurt een fijne, rustige kamer aan de Keizersgracht, zegt hij, met een groene stoel en groene bank, waarop mensen kunnen zitten of liggen. Maar het is ook gewoon een kamer die door een ander wordt gehuurd als hij er niet aan het werk is.

Dus zitten we op een zonnige woensdagmiddag niet in zijn spreekkamer, maar in zijn woonkamer, met een krentenbol met kaas in de ene hand, en een kop koffie in de andere. Eaton loopt wat door de kamer − veel boeken en platen, best opgeruimd − en kijkt door het raam naar buiten. Geen mooi uitzicht, zegt hij. Grauwe flatgebouwen, drukke straat, verderop Station Sloterdijk. Het voelt soms als een geïsoleerd stukje stad, ver weg van alles dat leeft.

"Maar", zegt hij, "ik woon hier heel prettig. Ik hou van de stad. Heb hier diepe vriendschappen opgebouwd."

Bent u hier opgegroeid?

"Ik ben eigenlijk tussen twee culturen opgegroeid. Als kind woonde ik in Amsterdam, maar we waren elke zomer een paar maanden in Amerika bij de familie van mijn stiefvader. Dat op en neer pendelen is nooit helemaal verdwenen. Ik verhuisde van Amsterdam naar Londen om psychologie te studeren, ging terug naar Amsterdam en vervolgens naar Brussel, voor het werk van mijn vrouw, en uiteindelijk weer terug naar Amsterdam."

Klinkt best rusteloos.

"Ja. Ik heb het daar veel over gehad met mijn psychotherapeut. Ik wist lang niet waar ik me thuis voelde, waar ik me wilde vestigen. Dat ongewortelde zit in me."

U bezoekt zelf ook een psychoanalyticus?

"Ik lig al acht jaar op de divan. Ik kwam daar voor het eerst toen ik psychologie studeerde. Mijn relatie ging uit en ik dacht: ik kan wel wat gesprekken gebruiken. Soms ging ik vier keer per week, momenteel twee keer. Het is ook onderdeel van mijn opleiding tot psychoanalyticus."

Waar praten jullie over?

"Over van alles. Over de regen die tegen het raam tikt. Over dagelijkse beslommeringen. Maar dus ook over die rusteloosheid die ik voelde."

Bent u erachter gekomen waar dat vandaan komt?

"Ik ben niet opgevoed door mijn biologische vader, maar door mijn stiefvader. Dat heeft denk ik sporen nagelaten, in de zin dat ik altijd geïnteresseerd ben geweest in hoe dingen ook anders hadden kunnen zijn. Wat als mijn ouders een andere keuze hadden gemaakt? Hoe zag mijn leven er dan uit? Dat is wel iets dat ik terugzie in die rusteloosheid. Het zoeken naar waar ik thuishoor, maar tegelijkertijd geen loyaliteit willen verklaren aan een bepaalde plek, en niet willen kiezen tussen de verschillende verhalen die ik over mijn leven zou kunnen vertellen."

In uw essaybundel Waar ik ophoud schrijft u dat toen u in Londen woonde, u plots heimwee kreeg. Had dat ook te maken met die rusteloosheid?

"Dat denk ik wel. Ik weet niet hoe ik het moet verklaren, maar op een gegeven moment kreeg ik het idee dat ik terug moest naar waar ik vandaan kwam."

Met het idee om te wortelen?

"Misschien. Misschien wel ja."

Lukt dat?

"Deels. Ik werk hier nu als therapeut. Ik kan niet zomaar mijn biezen pakken en vertrekken. Maar die rusteloosheid voel ik nog steeds. Soms denk ik: ik pak mijn tas en ga het ergens anders zoeken."

Wilt u daar iets aan doen?

"Het is onderdeel van wie ik ben. Het feit dat ik begrijp waar het vandaan komt, geeft me een verhaal over wie ik ben, waardoor ik niet zomaar alles laat vallen en weer vertrek. Zoiets."

'Om te kunnen leven, vertellen we onszelf verhalen.' U noemt dat citaat van Joan Didion in uw boek. Vat dat voor u de essentie van psychoanalyse samen?

"Ik denk dat we ons leven grotendeels vormgeven door de verhalen die we over onszelf aan elkaar vertellen. Met de kanttekening dat psychoanalyse ook gaat over de verhalen waarvan we ons niet bewust zijn, maar wel door gevormd worden, zoals die van onze ouders of de samenleving."

Dat klinkt spannender dan dat citaat van Didion.

"Het zijn verhalen rondom onderwerpen die we moeilijk kunnen verdragen, verhalen die we weglaten."

Doen we dat bewust?

"We gaan dingen wegmakend door het leven. Als alles ons altijd op zou vallen, zouden we gek worden. Daarom zijn we continu aan het filteren. Dat betekent dat er veel wegvalt, en wat wegvalt, kan door psychoanalyse weer naar boven worden gebracht."

Wat voor dingen stoppen we weg?

"In de tijd van Freud mocht niet over seksualiteit worden gesproken. Dus ging het voornamelijk over seks, masturberen en afwijkende seksuele voorkeuren. Bij mij in de spreekkamer gaat het meer over niet kunnen meekomen in het geëconomiseerde, neoliberale verhaal van 'iedereen moet het maken'. Patiënten komen bijna altijd met werkgerelateerde klachten, een burn-out bijvoorbeeld, en wanneer ze erover beginnen te praten, komen er gaandeweg ook heel andere verhalen bovendrijven. Schaduwverhalen over relaties, seksualiteit, angsten, de dood."

Kun je ook gewoon een burn-out hebben?

"Dat kan. Maar meestal, wanneer je patiënten volledig vrij laat, wanneer je ze de ruimte gunt om te praten over dingen waar ze met niemand anders over zouden praten, komen die schaduwverhalen er vroeg of laat toch uit. Maar het verschilt per persoon. Sommigen willen zo snel mogelijk van hun burn-out af. Dan werk ik doelgericht. Maar ik leg ze wel uit wat mijn manier van kijken en denken is en dat klachten vaak een uitdrukking zijn van onderliggende conflicten. Het kan dus heel goed zijn dat wanneer de burn-out verholpen is, er een andere klacht voor in de plaats komt, omdat het onderliggende probleem niet wordt opgelost."

U wilt uw patiënten hun innerlijke wereld laten ontdekken. Wordt die wereld niet in toenemende mate gevuld door prikkels, door verstrooiing?

"Ik denk dat we heel erg aan de randen van ons bewustzijn leven. We zoeken voortdurend afleiding, zitten achter onze telefoon, onze beeldschermen, dus er is in het alledaagse leven weinig ruimte om die innerlijke wereld te onderzoeken. Die ruimte biedt de psychoanalyse wel."

Valt die ruimte ook te verkennen met een goede vriend of partner?

"Het ligt allemaal in elkaars verlengde. Een goed gesprek voeren met een vriend kan heel helpend zijn. Maar het is niet hetzelfde als psychoanalyse, simpelweg omdat je ervoor betaalt en een therapeut tegenover je hebt zitten die zich zo oordeelloos mogelijk opstelt en met volle aandacht luistert naar wat je te vertellen hebt. Door de afstand die je hebt tot je therapeut, en door het feit dat het geritualiseerd is, voel je je ook vrij om dingen te zeggen die je misschien niet tegen die vriend zou durven uitspreken."

U schrijft dat gesprekken soms stroef beginnen en dat er dan plots een moment is waarop u denkt: nu gaan we de goede kant op.

"Mensen vragen me weleens of ik na een tijdje niet ben uitgepraat met een patiënt. Maar dan wordt het juist pas interessant. Wanneer je door je gerepeteerde verhalen heen bent, ga je dingen zeggen waarvan je misschien niet wist dat je ze dacht, voel je je vrij genoeg om je te laten verrassen door iets over jezelf dat je nog niet wist. Dan komen we in een andere vorm terecht van met elkaar praten."

Gaat u altijd de diepte in met uw patiënten?

"Niets hoeft. Ik vind het belangrijk om de spreekkamer een vrije ruimte te laten. Als mensen daar niet aan toe zijn, of het lukt niet, of ze zijn er niet geïnteresseerd in, dan is dat ook prima. Het is gewoon kijken wat er gebeurt."

Terwijl we toch in een tijd leven van concrete doelen en meetbare resultaten.

"Dat doelmatige denken wil ik doorbreken. Hoewel ook daarvoor geldt, als iemand echt komt met zo'n strak omlijnd doel, and that's what they wanna do… right?"

Maar dat heeft niet uw voorkeur, lijkt me.

"Mensen die in therapie gaan, zitten vaak vast in een verhaal dat ze over zichzelf vertellen. Soms is dat een gemedicaliseerd of gediagnosticeerd verhaal. Ik probeer mensen de vrijheid te geven om hun verhaal te herzien, om andere keuzes te maken, om ze op een andere manier naar zichzelf en de wereld te laten kijken."

Bent u daarom ook voor uzelf begonnen? Om het op uw manier te doen?

"Hiervoor werkte ik bij een praktijk die binnen de ggz viel. Dat was ingewikkeld. Ik moest veel verslagen schrijven en dossiers aanleggen. Er ligt ook een voorstel om die dossiers geanonimiseerd op te sturen naar de Nederlandse zorgautoriteit. Ik heb weinig met zo'n manier van geïnstitutionaliseerd werken. Psychoanalytische therapie moet iets zijn tussen behandelaar en patiënt. En gaat uiteindelijk meer over inzichtgeving dan over genezing, terwijl dat laatste juist de manier is waarop er binnen de ggz over wordt gesproken."

"Die manier van denken, dat pathologiserende, vind ik problematisch. Eerst zeggen dat iemand ziek is en diegene vervolgens beter maken. Dan draait het dus vooral om iemand als ware weer werkklaar te maken, weer te laten meedraaien in het systeem, van jezelf voegen naar de geldende norm. En dat kan natuurlijk belangrijk zijn, maar mijn doel is echt het uitvinden wat het voor die persoon zelf zou betekenen om vrijer of meer waarachtig te leven."

"Psychoanalyse is nooit revolutionair. Maar het kan wel subversief zijn, in de zin dat alles ter discussie staat. Dus ook de normen waarvan je het gevoel hebt dat je er aan moet voldoen. Ook die mogen bevraagd worden in de spreekkamer. Het is een soort experiment in leven. Je stelt jezelf de vraag: 'Hoe zou ik mijn leven vormgeven als ik dat op mijn eigen voorwaarden, en niet op die van een ander, mocht doen?'"

Dat klinkt als een zware opgave.

"Dat is het ook. Het is altijd makkelijker om te doen wat papa en mama zeggen, dan om zelf uit te vinden wat je wil doen. En op zo'n kinderlijke manier kan je ook als volwassene in het leven staan. Ik doe wat me gezegd wordt, want dat is nu eenmaal wat er van me wordt verwacht. Dus je verhouden tot je eigen vrijheid, dat is een opdracht. Die vrijheid, daar moet je wat mee."

Psychoanalyse wordt sinds 2010 niet meer vergoed. Is het daarmee niet verworden tot een dure hobby? Iets elitairs?

"Mijn standaardtarief is 90 euro per sessie en ik zie mensen twee keer per week. Dus ja: het is zeker elitair."

Psychoanalyse duurt soms jaren. Is dat nodig?

"Diep ingesleten patronen zijn er niet uit in acht sessies. Het slijt erin, en het slijt eruit."

Wat bedoelt u met zo'n ingesleten patroon?

"Veel patiënten hebben bijvoorbeeld hun hele jeugd gehoord, impliciet of expliciet, dat ze niet goed genoeg zijn. Dat wordt dan onderdeel van hun veronderstelling over hoe ze in het leven staan. In therapie probeer je te ontdekken waarom je dat eigenlijk denkt, waar en waarom dat is ontstaan."

Kunt u uit al die ingesleten patronen die u hoort in de spreekkamer iets zeggen over de tijd waarin we leven?

"We verdragen imperfectie slecht. Alles wat we doen, moet op het hoogste niveau plaatsvinden, en it really grinds people down. Dat heeft onder meer te maken met het schoolsysteem dat hiërarchisch is ingedeeld. Vmbo is niet goed genoeg, en als je havo doet, zou je eigenlijk naar het vwo moeten. Op die manier denken we over onszelf na. Ook ouders internaliseren die normen en projecteren ze op hun kinderen."

Hoe was u als kind?

"Een beetje angstig, maar nooit met erge problemen. Ik had altijd vriendjes, maar ook periodes van eenzaamheid, of van onverklaarbaar verdriet. Dan trok ik mezelf terug in mijn binnenwereld, onderzocht wat er in mezelf afspeelde. De verbeelding kan een heel prettige plek zijn om je in te begeven."

Een kleine psychoanalyticus?

"Ik ben erg talig opgevoed, tussen de verhalen en boeken. Mijn stiefvader doceerde Engelse literatuur aan de Universiteit van Amsterdam, mijn moeder is redacteur en journalist. Ze stimuleerden me ook altijd wel om over mijn gevoelens na te denken en ze te verwoorden."

U was vast ook een dromer.

"Ik heb altijd scherpe dromen gehad. Ze joegen me soms schrik aan, maar interesseerden me ook. Ik dacht: wauw, er is een mysterieuze wereld in mezelf die ik niet zo goed ken. Ik weet nog dat toen ik heel klein was, ik eens droomde dat we aan het kamperen waren en ik de tent openritste en recht voor me een hoofd zag zweven. Wat het betekende weet ik niet, maar die rijke wereld van dromen zette me wel op het spoor van de psychoanalyse."

Heeft zo'n droom nou echt betekenis?

"Het is het mooiste bewijs dat er versies van onszelf zijn die het wakende bewustzijn overstijgen. Een droom kan je iets vertellen over jezelf wat je nog niet wist. Het kan je overvallen met een verlangen, een gevoel, een beeld, en precies dat overvallen zijn door, maakt het zo belangrijk en bijzonder. Het is precies wat er ook in een psychoanalyse gebeurt: er ontstaat een moment dat je jezelf overvalt met iets waarvan je nog niet wist dat het er was."

U noemt in uw essaybundel een onderzoek uit Nature, waarin wetenschappers ontkrachten dat depressie ontstaat door een verstoorde balans van serotonine in de hersenen. Dat lijkt me goed nieuws voor u?

"Psychoanalytici zeggen dit al decennialang. Het betekent niet dat pillen niet kunnen werken, maar ik zou zeggen: we moeten ook kijken naar waarom pillen werken en wat voor verhaal we onszelf vertellen over die pillen. En dan kunnen we onderzoeken wat de alternatieven zijn voor dat verhaal."

U schrijft ook dat we het fijn vinden om te geloven dat een depressie lichamelijk is. We slikken een pil en daarmee is de kous af.

"Op die manier valt het buiten onze controle. We dragen er geen verantwoordelijkheid voor, want het is een lichamelijk defect. Het verklaart waarom we ons zo voelen. En ik kan me voorstellen dat dat in sommige gevallen ook echt zo is, maar het is wel een gevaarlijk verhaal, omdat je daarmee je eigen verantwoordelijkheid wegneemt."

Pillen in plaats van praten. Dat moet u toch pijn doen?

"Het doet pijn als ik denk: er zit meer in. Of er zit iets anders in. Maar ik geloof ook wel in whatever works, right. Ik heb de waarheid ook niet in pacht. Als iemand door pillen weer verder kan, zijn leven beter wordt dan dat het was, kan zo'n medicaliserend verhaal ook helpend zijn."

Ja? Waarom dan?

"Nou…" Lange stilte. "Ja, dat is een goede vraag." Weer een lange stilte. "Uhm, nou ja, hier botsen we op tegen de grenzen van het idee dat we de verhalen zijn die we over onszelf vertellen, right? Er zijn aandoeningen, niet zo veel, maar ze zijn er, waarbij er gewoon duidelijk iets mechanisch aan de hand is. Onze neurologische structuur heeft invloed. We zijn óók ons brein. Alleen waar dat precies begint en ophoudt, weet ik niet zo goed. Het brein interesseert me ook niet zo. Ik hou meer van gezichten. Verhalen en gezichten."

Volgens mij wil u heel genuanceerd blijven. U wil niet zeggen dat de psychoanalyse alles kan oplossen. Maar wel heel veel, als ik het goed begrijp?

"Nou, ik ben wel heel kritisch op de psychodiagnostiek zoals die nu bestaat, dus de DSM (het diagnostische en statistische handboek voor psychiatrische aandoeningen, red). Het is schandalig hoe belangrijk dat is geworden. Een groep psychiaters uit Amerika bepaalt wat een bepaalde persoonlijkheidsstoornis inhoudt, welke kenmerken erbij horen en oefenen dus veel invloed uit op hoe we naar onze psychische gezondheid kijken."

Is dat nog steeds hoe het gaat? Probleem, psycholoog, label?

"Ik ben bang van wel. Het is in principe een integere poging geweest om alle diagnoses te standaardiseren, zodat psychiaters en psychologen niet meer compleet verschillende lezingen geven op basis van dezelfde klachten. Alleen dat boek, nummer vijf inmiddels, is in realiteit een heel gedetailleerd handboek voor etiquette. Er staat in wat sociaal geaccepteerd en sociaal afwijkend gedrag is."

Zou u, in een ideale wereld, helemaal af willen van die etiketten?

"Ik denk dat er een andere manier van kijken nodig is die mensen niet zo in hokjes drukt. Het woord 'diagnose' is misleidend, want dat suggereert dat de oorsprong van een ziekte wordt aangewezen. Dat is niet zo. De beschrijvingen van ziektebeelden in de DSM zijn slechts classificeringen van verondersteld afwijkend gedrag. En als je zo'n label krijgt opgeplakt, kun je je ernaar gaan gedragen, geloven dat je echt zo bent."

Meer praten zou het alternatief zijn. Maar wordt er niet al genoeg gepraat over onze mentale problemen?

"Ik denk dat we minder met elkaar zijn gaan praten over hoe we ons écht voelen. Ik turf de gesprekken niet, maar kan dat wel afleiden uit het feit dat er zoveel mensen op zoek zijn naar psychische hulp. Een van de oorzaken daarvan is onze geatomiseerde samenleving. Veel mensen zijn eenzaam. Dus goede gesprekken met vrienden vinden nu geprofessionaliseerd in de spreekkamer plaats."

Je kunt ook zeggen: met mij gaat het goed, ik zit nergens mee, waarom zou ik dan gaan graven?

"Ik zou iemand die zoiets zegt de ruimte geven om toch te praten, om uit te zoeken of dat ook echt zo is. Het kan natuurlijk een soort mantra zijn, iets wat je jezelf vertelt om door te kunnen."

U schrijft dat de psychoanalyse ons vrijer en gelukkiger kan maken.

"Dat zie ik in de spreekkamer gebeuren. Wanneer mensen ook de duistere randen in zichzelf opzoeken, de schaduwverhalen in zichzelf begrijpen en ze op de een of andere manier een rijk en gecompliceerd beeld hebben van hoe ze in elkaar zitten, maakt dat ze weerbaarder, vrijer. En ik denk dat ze daardoor als ware… Ik twijfel om het te zeggen, maar eigenlijk geloof ik het wel, dat ze daardoor op een bepaalde manier volwassener in het leven staan. Dus dat ze beter in staat zijn de complexiteit van het leven te dragen en om kunnen gaan met hun eigen tegenstrijdige gevoelens en gedachten."

Is het makkelijk om altijd maar naar die duistere gedachten van patiënten te luisteren?

"Het kan heel donker worden. Ik denk dat het belangrijk is om als samenleving te beseffen dat heel duistere gedachten en fantasieën horen bij ons menszijn. Onze handen zijn in staat iets heel moois te bouwen, maar ook om iemands nek om te draaien. Dat moeten we ook onderdeel van onszelf laten zijn."

Dat hoort erbij, denken aan iemands nek omdraaien?

"Zeker."

Je hoeft dan geen hulp te zoeken?

"Ik moet dan altijd denken aan de Franse filosoof en psychoanalyticus Cornelius Castoriadis, die zei: als je niet regelmatig fantaseert over hoe je een vervelende collega de nek omdraait, is er iets goed mis met je. Gezondheid was volgens hem het beestachtige in jezelf en de wereld kunnen verdragen, zonder er naar te handelen, natuurlijk. Kortom: het hoort bij wie we zijn. En als je het geen onderwerp van gesprek maakt, het dus weglaat, is de kans groter dat het uitgeleefd wordt."

Kunt u overal empathie voor opbrengen?

"Dat moet. Ik moet kunnen begrijpen wat de wereld is van degene die tegenover me zit, moet me kunnen inleven in het verhaal dat diegene over zichzelf verteld heeft en hem is verteld. Pas dan kunnen we praten."

Kan het ook te ver gaan?

"De grens is heel, heel oprekbaar, tot het punt waarop ik het gevoel heb dat iemand zichzelf, een ander of mij echt kwaad zou kunnen doen. Maar: die Gedanken sind frei, over alles mag gesproken worden."

Arthur woont met zijn vrouw Diliara Valeeva in Amsterdam West.