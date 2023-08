Utrecht beboet drugsgebruik na ernstige overlast

Voor het eerst in Utrecht zijn boetes uitgedeeld voor gebruik van harddrugs. Gemeente en politie willen met het nieuwe verbod de grote overlast in het parkje bij de Stadsschouwburg beteugelen. De maatregel helpt, maar verslaafden hangen nu op andere plekken in de omgeving.

Het bezit van harddrugs was al verboden, maar wie het gebruikte op straat, stond in zijn of haar recht. Vanaf 1 augustus is dat veranderd; voor maximaal anderhalf jaar geldt een gebruiksverbod.

Sindsdien hebben agenten en gemeentelijke handhavers elf boetes uitgedeeld, meldt een woordvoerder van de gemeente Utrecht. "Het uitschrijven van boetes is echter niet het doel op zich, maar het is een aanknopingspunt om deze mensen naar de juiste zorg de begeleiden.'' Elf mensen zijn doorverwezen naar opvanglocatie de Stek, waar een speciale ruimte is op drugs te gebruiken.

De afgelopen maanden zorgde een groep verslaafden voor veel overlast op en rondom het Lucasbolwerk. Ze vielen bezoekers van cafés lastig, er waren steekpartijen en maakten ongevraagd gebruik van de toiletten in de Stadsschouwburg. Omwonenden en ondernemers vroegen de gemeente dringend om in te grijpen.

Twee nieuwe verboden

Om de overlast in te dammen, nam burgemeester Sharon Dijksma verschillende maatregelen. Vanaf 1 juni kunnen personen die overlast veroorzaakten een gebiedsverbod krijgen. Begin deze maand kwam daar het verbod op hardrugsgebruik bij. Ook is er meer inzet om verslaafden te begeleiden naar zorg.

De grote groep verslaafden rondom de bekende Dudok-bank in het parkje is is nu verdwenen. De ervaring van omwonenden is dat er af en toe nog drugsgebruikers zijn, maar veel minder dan de vorige maanden.

"We zien dat het een stuk rustiger is geworden rondom Lucasbolwerk'', zegt ook een gemeentewoordvoerder. "Een deel van de groep is bij de zorginstellingen terechtgekomen of maakt meer gebruikt van de hostels en de Stek. Ook is het aantal mensen dat van buiten de stad komt aanzienlijk gedaald.''

'Het doet wel wat'

Dat is ook de ervaring van opvangorganisatie Tussenvoorziening sinds de invoering van gebruiksverbod. "Het is een kleine stap en de problematiek is niet in één keer opgelost, maar het doet wel wat.''

De grote groep bij de schouwburg is uiteen gevallen in kleinere groepjes. "Nadeel is dat er nu overlastmeldingen komen uit de omgeving. Dit waterbedeffect was verwacht.''

Voor het 'eropaf-team' is het nu wel makkelijker contact maken met de gebruikers. In dit team werken verschillende zorg- en hulporganisaties samen om hen te begeleiden naar zorg. Ook vragen ze om voortaan drugs te gebruiken bij de Stek. Daar komen nu nieuwe bezoekers, die er voorheen niet waren.

Meerdere rondes dit weekend bevestigen de veranderde situatie, Als de zon zaterdag rond het middaguur doorbreekt na een ochtend vol regen, is de bakstenen Dudok-bank verlaten. Van alcoholisten of drugsverslaafden is geen spoor. Toch betekent dat niet dat de overlastgevers helemaal zijn verdwenen, verzekert een Utrechtse die haar hond uitlaat. Vijf dagen in de week loopt ze over het Lucasbolwerk. "Elke dag zie ik er wel een paar zitten. Het is geen grote groep, maar ze zijn er nog wel.''

Bekende gezichten

500 meter verderop in park Lepelenburg is het aanmerkelijk drukker. Op de bankjes rond het toiletgebouw hangen tien mannen rond. Een omwonende van het park betwijfelt of de verslaafden van het Lucasbolwerk zijn uitgeweken naar park Lepelenburg. "Het zijn toch vaak de bekende gezichten die je hier voorheen ook al zag.''

Een andere (nieuwe) plek waar verslaafden samenkomen, lijken de bankjes bij het beeld van de Haas (Thinker on a Rock) op de Neude. Een van de drie mannen die daar zaterdag rond het middaguur zitten, heeft zijn T-shirt erbij uitgedaan. Ze ogen behoorlijk onder invloed.