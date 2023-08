Waarom zou je niet overstappen naar een andere bank?

We zien knarsetandend toe hoe banken megawinsten boeken, terwijl de rente op ons spaargeld bepaald niet de pan uit rijst. Toch wordt niet massaal overgestapt naar een concurrerende bank die hogere rentes biedt. Experts leggen uit waarom we zo trouw blijven aan 'onze' bank.

Ten eerste hebben Nederlanders, al dan niet terecht, veel fiducie in hun 'eigen bank', waar ze vaak als kind al een rekening hadden. "Het voelt harstikke vertrouwd bij je eigen bank. Daar weet je wat je hebt", zegt Amanda Bulthuis, financieel expert bij vergelijkingssite Geld.nl. "Overstappen naar een nieuwe bank voelt daarentegen voor veel mensen als sprong in het diepe."

Daar is zelfs een mooie term voor: de status quo bias, het gegeven dat mensen liever hebben dat dingen hetzelfde blijven, vertelt consumentenpsycholoog Patrick Wessels. "De onzekerheid van iets nieuws remt ze om het te proberen. Onderliggend komt dat door verliesaversie, de afkeer van een potentieel verlies. Het risico op dat mogelijke verlies is gevoelsmatig sterker dan de potentiële winst van overstappen."

Vertrouwen verdampt zelden

Het ongebreidelde vertrouwen in de huidige financieel dienstverlener verdampt sowieso maar zelden. De laatste massale run op een bank in ons land - mensen die massaal hun spaargeld weghalen - dateert alweer van veertien jaar terug (DSB). Maar over het algemeen verroeren we ons niet. Er kwam geen bankrun toen de overheid tijdens de kredietcrisis enkele grote financiële dienstverleners moest redden. En toen de IJslandse internetspaarbank Icesave omviel, hadden ongeveer 108.000 Nederlandse spaarders daar nog een rekening.

Volgens Wessels blijven mensen het liefst ergens hangen, of ze moeten worden gedwongen over te stappen door externe factoren. "Als het iemand overkomt - een bank dreigt failliet te gaan of een product houdt op te bestaan - kun je daar de bank de schuld van geven. Als je zelf overstapt en het blijkt uiteindelijk tegen te vallen, dan heb je het zelf gedaan."

Gegarandeerd tot 100.000 euro terug

Een extra zekerheid is het zogeheten depositogarantiestelsel, roepen alle experts. 'Mocht een bank failliet gaan, dan zorgt De Nederlandsche Bank dat u uw geld terugkrijgt. Van 1 cent tot maximaal 100.000 euro per persoon, per bank. Gegarandeerd', staat geruststellend op de website van de centrale bank.

Uit recent onderzoek blijkt volgens Bulthuis dat 48 procent van de Nederlanders desondanks niet spaart bij een andere bank dan de grote drie: ABN AMRO, ING en Rabobank. "Mensen blijven die banken heel erg trouw." Terwijl ze dan gezamenlijk 1,8 miljard euro aan spaarrente laten liggen, aldus de expert.

Aan de banken zelf ligt het niet, zij bieden zelfs de Overstapservice aan. Daar kunnen consumenten een aanvraagformulier voor een nieuwe bank invullen en ook aangeven dat ze willen vertrekken bij hun oude bank. Maar toch blijft overstappen een hoop gedoe, omdat bijvoorbeeld pasjes en mobiel en internetbankieren alsnog met de nieuwe bank moeten worden geregeld. En gedoe, daar houden mensen niet van.

Internetbank bunq biedt hogere rentes dan de grote banken. Foto: Getty Images

Aantal overstappers blijft beperkt

Dus blijft het aantal overstappers op de markt voor betaalrekeningen in elk geval beperkt. Afgelopen jaar, zowel voor zakelijke als particuliere betaalrekeningen, ging het volgens cijfers van Betaalvereniging Nederland slechts om 45.000 aanmeldingen via de Overstapservice, die alle grote banken aanbevelen als dé manier om van bank te veranderen. Op een totale aantal betaalrekeningen van 23,8 miljoen (2021).

Elders een spaarrekening openen is populairder. Wekelijks verdwijnt er minstens 100 miljoen euro naar buitenlandse spaarrekeningen. Ook Nederlandse partijen die hogere spaarrentes bieden, zien het geld binnenstromen. Het is volgens de Consumentenbond heel makkelijk om een nieuwe spaarrekening of een nieuw spaardeposito te openen naast de betaalrekening bij de 'huisbank': 'Ga naar de site van de bank, beantwoord een paar vragen en doe een proefoverboeking vanaf je betaalrekening. Meer is vaak niet nodig.'

Toch zetten veel spaarders die stap naar een andere bank niet. Ook uit angst, omdat ze een onbekende of nieuwe merknaam niet vertrouwen. Geldexpert Bulthuis: "Maar als je bijvoorbeeld bij bunq spaart, is jouw spaargeld net zo goed beschermd. Dus het is ook onwennigheid."

Consumentenpsycholoog Wessels adviseert: "Wie graag wil overstappen, zou meer psychologische literatuur moeten lezen." Want studies naar ingrijpende veranderingen tonen altijd aan dat het geluksniveau daar geen nadeel van ondervindt. "Dat gaat zelfs zover dat mensen bij wie een been is geamputeerd, na een paar jaar dezelfde geluksniveaus ervaren als mensen die zoiets heftigs nooit hebben meegemaakt. Terwijl, als je mensen vooraf vraagt wat ze verwachten van zo'n gebeurtenis, dan gaan ze ervan uit dat het enorme en blijvende invloed zal hebben op hun geluksgevoel."