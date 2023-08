Paniek bij zorginstellingen om budgetten voor ouderen en gehandicapten

Paniek in de directiekamers van zorginstellingen voor ouderen en gehandicapten. Er komen bezuinigingen aan, de coronasteun is weggevallen én tegelijkertijd gaan de salarissen van zorgmedewerkers fors omhoog.

De zorgen zijn groot bij zorginstellingen, zo blijkt uit een rondgang van de Gelderlander. "Door een stapeling van maatregelen hebben we met een nijpende situatie te maken", zegt bestuurder-directeur Jeanette Horlings-Koetje van Stichting Samen Zorgen uit Heteren.



Ze somt een aantal factoren op die de ouderenzorg parten spelen. Allereerst is er het ministerie van VWS dat het budget voor cliënten verlaagt met 1,2 procent. Ook komt er minder geld voor de gebouwen. Verder vergoeden zorgkantoren zoals VGZ en Menzis niet de kostprijs.

"Als dit doorgaat, hebben we volgend jaar 6 tot 8 procent minder geld." Dat hakt erin. Op een begroting van 14 miljoen euro gaat het dan om een korting van meer dan 1 miljoen.

Terwijl de zorginstelling juist méér geld kwijt is. Aan salarissen - de lonen zijn dit jaar fors omhoog gegaan. Maar alles wordt duurder: de prijzen voor energiekosten en voeding zijn ook 'aanzienlijk' gestegen. En door de vergrijzing komen er juist méér ouderen die zorg nodig hebben.

'Van alles een beetje minder'

Stichting Samen Zorgen (270 cliënten en circa 200 medewerkers) is naarstig op zoek naar mogelijkheden om te bezuinigingen, maar veel smaken zijn er niet. De grootste kostenpost is personeel. "We zullen van alles een beetje minder moeten doen."

Stichting Samen Zorgen is een van de 250 organisaties die daarom een kort geding hebben aangespannen tegen zorgkantoren, waaronder Menzis en VGZ. Maar ook andere ouderenzorgorganisaties uit Gelderland en Brabant hebben zich hierachter geschaard. Het kort geding dient 28 september in Den Haag.

Gehandicaptenzorg

Ook 58 instellingen van gehandicaptenzorgorganisaties hebben een kort geding aangespannen om het tij te keren. Dichterbij uit Gennep is er één van, een grote instelling met meer dan 4000 cliënten, ruim 2.793 fulltimebanen, 950 woonlocaties en 67 dagbestedingslocaties.

Want ook hier is paniek in de directiekamer. Hoe kan Dichterbij met de schaarsere middelen en door medewerkers anders in te zetten, tóch het werk en de zorg voor gehandicapten op peil houden? Dat onderzoeken we continue, zegt Monique Caubo voorzitter van de raad van bestuur.



"Als zorgaanbieder hebben we een belangrijke maatschappelijke functie om mensen met een verstandelijke beperking kwalitatieve zorg en ondersteuning te bieden, nu en in de toekomst. Ook in tijden van krapte op meerdere vlakken, willen we dit graag op een menswaardige en betekenisvolle wijze kunnen blijven doen."

Wat de opeenstapeling van minder budget en hogere kosten gaat betekenen voor de gehandicapte bewoners en cliënten, is onduidelijk. "Dat weten we nog niet."

Dichterbij heeft - zoals elke zorgaanbieder in de sector - te maken met hogere kosten die te maken hebben met de gestegen prijzen en met de aanvullende cao-afspraken om het koopkrachtverlies van medewerkers te compenseren. "Daarnaast hebben we als grote werkgever in de zorg te maken met een zeer krappe arbeidsmarkt, waardoor de inzet van zzp'ers fors is toegenomen."

Het inhuren van extra tijdelijk personeel kost vele miljoenen. Het is een oorzaak van de explosieve stijging van de loonkosten met ruim 6 miljoen in 2022. Dankzij de coronacompensatie van 10,8 miljoen wist Dichterbij vorig jaar het verlies te beperken tot 1,6 miljoen euro. Maar zonder dit geld zou Dichterbij vorig jaar 12 miljoen in de rode cijfers zijn gekomen. Op die 'meevaller' hoeven Dichterbij en andere zorginstellingen dit jaar niet te rekenen.