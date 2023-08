Adriaan van Toor vertrok naar Spaanse kust

Adriaan van Toor (80) was jarenlang de helft van het tv-duo Bassie en Adriaan. In 1993 kocht hij een huis in Benalmádena, aan de Spaanse Costa del Sol. Sinds 2004 woont hij er permanent.

Waarom vertrokken?

"Ik haat kou en grijze luchten. In 2003 had ik keelkanker en moest ik worden geopereerd. Ze sneden mijn keel open, haalden een deel van mijn tong weg en maakten dit vast aan mijn kaak. Ik praat daardoor moeilijk en besloot nooit meer te werken. Met een spraakgebrek ga ik niet op het toneel staan. Ik ben in september geopereerd en in oktober zei ik tegen mijn vrouw: kom, we gaan naar Spanje. Ook daar heb je dezelfde ziekte en dezelfde gedachten, maar buiten schijnt wel de zon, is de lucht blauw en bloeit de bougainville."

Eerste indruk

"Ik kom al sinds 1967 in Spanje en werd meteen verliefd op het land; op het eten, de mensen, het klimaat. Ik kwam hier altijd in mijn eentje. Toen ik mijn vrouw 42 jaar geleden ontmoette, vertelde ik haar dat ik ooit naar Spanje zou willen verhuizen. In 1993, vlak voor mijn eenenvijftigste verjaardag, zijn we met zijn tweeën de hele zuidkust afgereden, van Almería tot aan Gibraltar, op zoek naar een huis. Toen we in Benalmádena waren, zei mijn vrouw: dít vind ik leuk. Ik blij, want dankzij dit dorp kwam ik op het idee om te emigreren. Het huis waar we nu wonen was het eerste huis dat we bekeken, prachtig gelegen op een heuvel. Vanaf moment één voelde ik me hier op een onverklaarbare manier thuis."

Eyeopener

"Ik spreek niet perfect Spaans, vooral in de grammatica maak ik behoorlijk wat fouten. Soms begrijp ik ook niet alles. De Spaanse mentaliteit daarentegen begrijp ik maar al te goed. Het is niet zoals in Nederland, waar je vooral tegen mensen zegt wat ze allemaal moeten. De Spanjaard denkt: ik moet helemaal niks. Tegelijkertijd zijn ze heel erg vriendelijk en behulpzaam."

Meevaller

"Spanjaarden zijn flexibel. Dat geldt zelfs voor politieagenten. Jaren geleden had ik mijn auto geparkeerd in een smal straatje, dicht tegen de muur, spiegels ingeklapt. Auto's konden er langs, maar ik had niet op de bus gerekend. Toen ik weer terugkwam bij mijn auto, werd hij voor mijn neus weggesleept. Ik bood mijn excuses aan aan de agent, die gelijk mijn auto weer van de sleepwagen liet halen. 'U krijgt een boete van honderd euro, maar ik hoor ook dat u buitenlander bent, dus dan zult u gelijk moeten betalen en dan krijgt u 50 procent korting.' Haha, dat was toch wel een fijne meevaller."

Zijn bepaalde dingen ook tegengevallen?

"In Nederland was ik gewend heel hard te werken. 's Ochtends vroeg opstaan, monteren en schrijven, dan rond een uur of twaalf de auto in om naar de voorstelling te rijden om vervolgens na die voorstelling nog een paar uur te schrijven. En dat zeven dagen in de week. Toen we naar Spanje gingen, deed ik ineens helemaal niets meer. Aanvankelijk had ik daar best veel moeite mee. Zeker toen we hier pas net woonden en bijna niemand kenden. Dat moet je opbouwen, dat kost tijd en dat is me tegengevallen."

Wat kunnen Nederlanders leren van Spanjaarden?

"Als ik in Nederland ben, valt het me op dat iedereen altijd zo negatief doet. Spanjaarden zoeken, net als ik, altijd het positieve in dingen. Niet denken aan wat er allemaal fout zou kunnen gaan, maar kijken naar wat goed gaat. Als je alles positief benadert, heb je een veel fijner leven."

Mis je iets in Nederland?

"Af en toe heb ik zin in wat ik maar even de bruine fruitmand noem: een broodje kroket of een frietje. Torremolinos is hier vlakbij, dus als ik écht heel graag een frietje met mayonaise wil, dan hoef ik maar een klein stukje te rijden. Als ik terug ben in Nederland, heb ik het vaak wel erg naar mijn zin. Zo herkennen mensen me nog steeds, dat is leuk. Bassie en Adriaan heeft veel impact gehad op mensen van boven de veertig en dat merk je vandaag de dag nog steeds. Alle 135 afleveringen worden nog steeds herhaald."

Adriaans toeristische aanraders

Bezoeken

"Benalmádena heeft veel bezienswaardigheden. De jachthaven is uitgeroepen tot de mooiste van Europa. De 800 meter hoge berg Calamorro is een andere trekpleister, die je in een kwartier kunt bereiken met een kabelbaan. Bij helder weer kijk je in het westen tot Gibraltar en in het oosten tot de Sierra Nevada. Er zijn ook een zee-aquarium, vlindertuin en lange stranden."

Eten

"In heel Spanje, dus ook in Benalmádena, zijn goede restaurants te vinden. Mijn favoriet is La Experiencia. Je krijgt er geen menukaart, maar twee amuses en acht gangen. De gerechten zijn niet alleen heerlijk, de koks maken er op het bord een kunstwerk van."

"Ook leuk, en maar op 5 kilometer van ons huis, in het dorp Arroyo de la Miel, bevindt zich een geweldig visrestaurant, Los Mellizos. Het is er altijd druk, en dat is terecht."

Doen

"We maken ook regelmatig een ritje door de prachtige omgeving. De stuwmeren bij het stadje Ardales, Embalse del Guadelhorche, zijn favoriet. We lunchen dan in restaurant El Mirador en genieten van het uitzicht en het eten. In de winter gaat onze favoriete rit naar Sol y Nieve, wat zon en sneeuw betekent. Het is een prachtig skioord in de Sierra Nevada. Wij gaan daar heen om te eten met uitzicht op de besneeuwde bergen, de skiliften en de honderden skiërs. Sinds ik mijn enkel een keer heb gebroken na een parachutesprong, ski ik zelf niet meer."