Eva (41) woont met haar zoontje Bram in een camper

Eva Bijlsma (41) woont met haar zoontje Bram nu bijna een jaar in een camper. Vier stenen muren voelden voor haar al langer te beklemmend en nu genieten de twee volop van het leven in de natuur. 'Ik was hiervoor nog nooit met een camper op vakantie geweest, maar we zouden nu niet meer anders willen.'

Dit artikel is afkomstig uit de Stentor. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het avontuur begon vorig jaar oktober en dus kregen Bram en Eva meteen te maken met de uitdagingen die het leven in een camper met zich mee brengen. Het was een natte herfst, vochtproblemen dienden zich al snel aan in hun nieuwe thuis. In de winter werd het flink koud, in december was het soms wel 10 graden onder nul.



"Ik had nog nooit echt in een camper geslapen, dus ging er redelijk blanco in. Met een kind van destijds acht was het natuurlijk ook nog extra spannend. Maar we hebben alle uitdagingen die op ons pad kwamen aangepakt en overwonnen. Het was prima, ik had het niet anders willen doen. Al had ik het van tevoren anders ingeschat."

In het begin hield ze haar appartement in Zoetermeer nog wel aan, dat ze verhuurde tijdens haar afwezigheid. Maar ondanks de lastige start gingen de vier stenen muren uiteindelijk toch in de verkoop en stortte ze zich vol in het nieuwe avontuur. "Er waren zeker lastige momenten", vertelt Eva.



"Door de vochtproblemen moesten we altijd de kachel aanzetten. En dan brandt wel er eens een stopcontact door. Als het 10 graden onder nul is, moet je oppassen dat je leidingen niet bevriezen en kun je soms de gootsteen niet gebruiken. Het maakt je zeker creatief. We hebben dikwijls met een kruik en wollen dekens geslapen."

Eva Bijlsma Foto: privéfoto

Ontspullen

Het wonen op een klein oppervlak ging Eva en haar zoon al vrij snel goed af. "We konden er makkelijk aan wennen. Je leert omgaan met de beperkte ruimte en voorzieningen. En met het feit dat je nog meer op elkaar bent aangewezen. Ik vond vooral het 'ontspullen' heerlijk. Als je zo klein gaat wonen, moet je natuurlijk een hoop spullen wegdoen. We hebben heel veel verkocht of weggegeven en hebben daarvan eigenlijk niks gemist. De eerste maanden zijn we in Zoetermeer gebleven, omdat Bram daar ook op school zit en ik hier voor de gemeente werk. De stap om in een camper te gaan wonen was natuurlijk al vrij groot. In de lente kwam iets anders op ons pad en nu zitten we sinds 1 april op een camping in Hazerswoude."

Hier vonden Eva en Bram dat wat ze zochten, namelijk de natuur. "Het is een heerlijk rustige plek met veel bomen, het voelt heel fijn. Dit is voor nu onze vaste plek en in het weekend trekken we er soms met de camper op uit. Tijdens de zomervakantie zijn we een week of zes aan het rondreizen, dat vrije gevoel is precies wat we willen. We ontmoeten op deze manier veel mooie mensen. Op de camping in Hazerswoude wonen toevallig ook twee gezinnen die op deze manier leven."

Droom

"Bram vindt het wonen in de camper helemaal geweldig, het is echt zijn thuis. We leven veel meer buiten, zeker in de zomer. Ik sluit niet uit dat we ooit nog in een huis gaan wonen, maar zeker niet meer in een stad of een standaard woonwijk. Ik zie mezelf in de toekomst misschien nog wel in een woongemeenschap op een mooie boerderij wonen. Ik heb ook al mensen ontmoet waarmee ik me zou kunnen voorstellen dat te gaan doen. We zijn samen voorzichtig op zoek naar een plek waar dat zou kunnen. De camper hou ik zeker, dat was mijn droom en de vrijheid die het biedt, wil ik behouden. Ik zie wel waar het leven ons brengt."

Eva met haar zoon Bram in hun laatste appartement aan het Jonkerbos in Zoetermeer. Foto: Nico Schouten

Tuincentrum

Eva wordt geboren in het Groningse Winschoten, waar ze tot haar zesde woont. Het gezin, Eva heeft nog een jongere zus, verhuist naar Zoetermeer en later naar Bergen op Zoom. "Dat zie ik het meest als mijn ouderlijk huis, hier heb ik van mijn tiende tot mijn twintigste, toen ik uit huis ging, gewoond. In Bergen op Zoom hadden mijn ouders een soort tuincentrum, dus ik ben met planten op gegroeid. Later heb ik zelf ook een agrarische opleiding gevolgd. Ik heb altijd affiniteit gehad met natuur en dieren."

Kleine Eva

Vanaf haar twintigste woont Eva in Zoetermeer, onder meer op het Jonkerbos op twee verschillende huisnummers. In 2018 komt er een omslagpunt in haar leven. Het gaat niet zo goed met haar en Eva gaat werken aan haar persoonlijke ontwikkeling. "Ik heb toen besloten een ander pad te kiezen en meer te leven vanuit mijn gevoel en minder vanuit mijn hoofd. Ik ben dingen meer op intuïtie gaan doen. Op dat moment kwam ook de behoefte meer verbonden te zijn met de natuur weer sterker naar boven."

"Het is heerlijk dat we dat met ons camperleven nu eindelijk gevonden hebben. We wandelen, fietsen en zwemmen heel veel. We picknicken en zijn druk met onze konijnen. Vroeger probeerde ik in mijn interieurs al wel veel planten en kleuren te integreren, het zo natuurlijk mogelijk te maken. Maar uiteindelijk lukt dat natuurlijk maar tot op zekere hoogte. En de muren waren te beklemmend voor mij. Vroeger keek ik veel naar trends en hoe het 'hoorde', nu doe ik vooral waar ik me goed bij voel."