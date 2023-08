Hoe is een leven zonder vakanties?

Zon, zee, strand en dan het liefst in een ander land. Veel Nederlanders trekken eropuit met fiets, auto, trein, boot en vliegtuig, op weg naar een zomerse bestemming. Maar vakantie is voor heel veel mensen geen vanzelfsprekendheid. Niet met vakantie, mis je dan iets?

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Ze heeft de pest aan vliegen, kan slecht tegen de hitte, heeft last van heimwee en bovendien twee katten en twee honden. Vakantie? Kan niet, zegt Ria van den Bragt-Burgmeijer uit Arnhem.

Maar eigenlijk blijft ze vooral thuis vanwege Pip, Discha, Soof en Milou, haar honden en katten. Pip (een Chihuahua) en Discha (een Maltezer), ja, die zouden nog wel mee kunnen. Maar de katten Soof en Milou niet. "Ik kan daar anderen niet mee opzadelen. Het is mijn verantwoordelijkheid", vindt de 64-jarige Arnhemse.

Moeder paste op de kat

Vóór corona gingen Van den Bragt en haar man wel weg hoor, gingen de honden mee. Maar toen was haar moeder in de buurt: zij zorgde voor de kat. "Ging mijn moeder bij ons in huis zitten."

Maar dat is alweer lang geleden, het laatste midweekje weg met haar man was in 2019. Een paar dagen, lang zat. "Ik heb ook heimwee, ben altijd blij als ik weer thuis ben." Vroeger, lang geleden toen de kinderen nog klein waren, trokken ze er met de caravan opuit, twee weken kamperen in Frankrijk, Italië. Maar in 2000 deden ze de caravan de deur uit. De dochters trokken hun eigen vakantieplan en voor Ria hoefde het niet meer. "Op vakantie hadden we ook altijd pech. Gescheurde enkelband, een tent opengesneden, eigenlijk was er altijd wel wat."

Man gaat wel

Haar man gaat wél graag op vakantie, vertelt ze. Dat doet hij ook. Eén keer per jaar, samen met hun twee dochters. Naar Turkije, Griekenland, Curaçao, Bonaire - als het maar warm is. Zelf moet ze daar niets van hebben, 40 graden, daar gruwt ze van. Dus de Arnhemse vindt het prima dat zij niet mee hoeft, ook vanwege haar heimwee naar huis.

Maar ze geniet van de vakantiefoto's van haar man. "Soms geef ik opdrachten: maak eens een foto van de omgeving, de zee, het strand." Ziet ze de strandgangers hutjemutje liggen. Op zulke momenten is ze blij dat ze thuis is, alle luxe zoals een wasmachine bij de hand. En ze vermaakt zich prima als haar man weg is, dan pakt ze de fiets naar de bossen, naar de Betuwe. "Nederland is ook mooi, en je kunt hartstikke leuke dingen doen."

Soms, geeft ze toe, is het weleens vervelend. Zit ze toch alleen thuis. Maar ja, toch de dieren. "Ik voel verantwoording naar mijn beesten. Misschien te veel. Maar ik gun mijn man en dochters ook hun vakantie."

Joyce Tekampe, alleenstaande moeder met drie kinderen, gaat nooit met vakantie. "Het voelt alsof je tekortschiet als moeder. Dat doet zeer." Foto: Theo Kock

'Waarom gaan wij nooit weg?'

Niet op vakantie, hoe erg is dat? Heel erg, vindt Joyce Tekampe. "Het doet zeer", zegt de 35-jarige Winterswijkse. Het raakt haar vooral dat ze haar dochter van 13 geen zorgeloze vakantieweek kan bieden. Want 'iedereen' in haar klas gaat deze zomer weg, naar Frankrijk, Italië, Turkije en haar dochter begint zich nu ook te realiseren: waarom gaan wij nooit weg?

Ze zou het haar zo gunnen, dat haar dochter na de zomer op school ook kan vertellen: 'Wij zijn met vakantie geweest.' "Het voelt alsof je tekort schiet als moeder. Dat doet zeer."

Scheiding

Toen Joyce Tekampe en haar toenmalige man nog samen waren, kon het gezin makkelijk een vakantie betalen, maar toen gingen ze niet weg. Andere prioriteiten. En sinds haar scheiding, bijna acht jaar geleden, zit het er financieel domweg niet in. Ze heeft geen schulden, maar ook geen spaarpotje. "Ik heb altijd met de kinderen op vakantie gewild, maar ieder jaar weer worden ik en de kinderen teleurgesteld."

Ze weet dat ze niet de enige is, dat er heel veel mensen in een vergelijkbare situatie zitten als zij. Mensen die ook niet met vakantie gaan omdat ze er het geld niet voor hebben. Maar ze gunt het haar dochter en haar zoontjes van 10 en 7 zó. "Ik heb wel vakantiegeld, maar dat gaat op aan praktische dingen. Ieder jaar vind ik wel iets om te bezuinigen, maar aan het eind van de rit kom je toch weer geld tekort. Of moet je het uitgeven aan andere noodzakelijke dingen. Ik kom totaal niet uit", zegt de Winterswijkse. "Ik haat dit. Het ergste vind ik het als je kinderen dit gaan beseffen."

Uitkering

Licht aan het eind van de tunnel, om een vakantie bij elkaar te sparen, is er niet, vervolgt ze. Tekampe leeft van een uitkering. Graag wil ze een opleiding doen, een baan vinden, maar de vraag is of dat ook kan want haar gezondheid zit niet mee.

Intussen ziet ze de prachtige vakantiefoto's voorbij komen op de app en op facebook, van haar zus en van vrienden die genieten van mooie goudgele stranden op zonnige bestemmingen. "Jij wel, maar ik niet, denk ik dan. Dan word je jaloers. Natuurlijk gun ik het mijn zus, mijn vrienden van harte. Maar ik zou ook zo graag een zonvakantie willen. Een all-inclusive. Als de kinderen vragen om te drinken of eten, kan ik zeggen: pak maar. Dat ik nergens naar om hoef te kijken."

Een staycation voor haar en haar drie kinderen, dat klinkt gezellig en ze maken er ook het beste van. Met dagtochtjes, naar de Apenheul via vakantieveilingen bijvoorbeeld, zwemmen, naar de bios. Aan al die uitstapjes is ze trouwens ook gauw 300 euro kwijt aan entree, benzine, parkeergeld en aan het eind van de dag nog een patatje.

Vakantie, dat is voor de kinderen van Tekampe vooral: later naar bed dan normaal. En de andere dag lekker uitslapen. Vakantie is niet vanzelfsprekend voor iedereen. "Vakantie is een luxe."

Een uitkering? Dan vaak geen vakantie

Eén op de vier Nederlanders (28 procent) gaat niet op vakantie. Vooral mensen met een uitkering hebben een staycation, zij blijven thuis. Dat blijkt uit een Vakantiegeldenquête van het Nibud. Die is alweer van 2019, het zijn de meeste recente cijfers van het budgetinstituut. Maar, zegt een woordvoerder, dat percentage van 28 procent lijkt een vrij stabiel aantal gelet op voorgaande jaren. "Het zou wel kunnen dat het aantal nu is gestegen, doordat meer mensen moeten puzzelen om rond te komen. Maar dat weten we niet."

Van de mensen die niet op vakantie gaan, blijft 64 procent thuis omdat vakantie te duur is; 25 procent van de mensen die thuisblijven, besteedt het geld liever op een andere manier.