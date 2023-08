Primeur met lawaaipaal die verkeersaso’s waarschuwt

Samen met Amsterdam heeft Rotterdam de primeur met lawaaipalen. Verkeersaso's die met veel herrie langs scheuren, krijgen de waarschuwing dat ze 'te luid' zijn en dat ze een boete van 280 euro riskeren. Een daadwerkelijke boete krijgen ze echter nog niet, maar dat moet snel veranderen.

Een geluidsflitser waarmee wél boetes kunnen worden uitgedeeld, staat hoog op het verlanglijstje van wethouder Vincent Karremans (Verkeer, VVD). Hij beseft dat de waarschuwing van de lawaaipaal bij herriemakers weinig indruk zal maken. "Ik ben niet naïef."

Dat is anders als de verkeersaso's in hun portemonnee worden geraakt, zo is zijn overtuiging. Bij een controle van het speciale handhavingsteam sprak de Rotterdamse wethouder onlangs met de lawaaichauffeurs. "Velen zeiden: die 280 euro boete is het niet waard om zoveel herrie te maken." Ze maken lawaai om op te vallen met hun auto, waaraan ze status ontlenen.

Geluidsflitser in de maak

De vier grootste gemeenten van Nederland hebben opdracht gegeven de geluidsflitsers zo te ontwikkelen dat daarmee kan worden beboet. Uit testen die de afgelopen jaren in Rotterdam zijn uitgevoerd, bleek dat in 50 procent van de gevallen de bron van het geluid onomstotelijk te bewijzen is. Maar bij 50 procent dus niet.

Karremans hoopt dat de flitser snel goed genoeg is om wel te bekeuren. En dan liefst zonder dat een automobilist staande moet worden gehouden, maar net als bij snelheidsovertredingen automatisch een boete thuis krijgt. Daarvoor moeten de lawaaiflitspalen worden gecertificeerd.

Speciaal team met handhavers

Rotterdam zet deze zomer als eerste in Nederland een speciaal team met boa's in om vaker verkeersaso's op heterdaad te betrappen. Bewust zoekt de gemeente de grenzen op van wat mag in de strijd tegen motorrijders en automobilisten die zich misdragen. Rotterdammers ergeren zich aan overlast veroorzaakt door hufters in het verkeer, maar ergeren zich er ook aan dat veelal jonge mannen het idee hebben dat ze onaantastbaar zijn en met alles weg kunnen komen.

Speciale handhavers in actie om verkeeraso's te betrappen. Foto: Jan de Groen

De handhavers kunnen naast een boete van 280 euro voor 'onnodig geluid' aan hardleerse verkeersaso's ook op proef een last onder dwangsom opleggen. "Even hard optrekken voor een terras wordt zo een duur geintje", is de belofte. De gemeente kijkt of bij deze acties geluidscamera's kunnen helpen.

Ook informatie over wanneer meeste lawaai klinkt

Karremans benadrukt dat de proef met de vier lawaaipalen onderdeel zijn van het grote plan tegen verkeersaso's waar ook het speciale team met handhavers in zit. "We willen veel uitproberen om te zien of het wel of niet werkt. De palen kunnen tot bewustwording leiden. Het kan in elk geval geen kwaad. Bovendien levert het ons nuttige informatie op. Op welke momenten is er de meeste geluidsoverlast? Zijn de oorzaak auto's of motoren?"

Deze informatie kan helpen om het handhavingsteam op de juiste plek op het juiste moment in te zetten. De palen komen op de Laan van Magisch Realisme in de nieuwbouwwijk Nesselande, de Bergselaan in Noord en de Strevelsweg en Slinge op Zuid.

Ergernis over jonge bestuurders die denken dat ze onaantastbaar zijn

De waarschuwingsborden met de tekst 'Te luid' en '280 euro' zijn gekoppeld aan geluidsmeters. Daarnaast worden twee microfoons ingezet. Alleen bij extreme geluidspieken van meer dan 85db komt de tekst tevoorschijn 'om te voorkomen dat iemand in huis gewoon de muziek hard heeft staan'.