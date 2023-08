Vier zware knieblessures kregen Juliën Dorrepaal niet klein

GJS’er Juliën Dorrepaal (32) heeft zich voor de vierde keer teruggeknokt van een kruisbandoperatie. Vandaag hervat hij met GJS de training. 'Na de laatste MRI-scan was ik lopend naar mijn auto mentaal geknakt.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

In december 2019 hield voetbalminnend Nederland even de adem in. Memphis Depay, toen misschien wel de beste voetballer van Oranje, had net zijn kruisband afgescheurd. Deelname aan het EK, dat een half jaar later gepland stond, kwam voor hem in gevaar. Op sociale media hield de topspits het publiek op de hoogte van het slopende revalidatieproces wat volgde. Van de operatie. Van de talloze uren in de sportschool. Van de eerste stapjes op het veld. Juliën Dorrepaal, voetballer van GJS, kan erover meepraten. Vier keer al moest hij zich terugvechten van zwaar kruisbandletsel.

De eerste keer dat voor hem het noodloot toesloeg was in november 2009. Dorrepaal was pas negentien jaar toen hij een zware kruisbandblessure opliep in een uitwedstrijd bij Almkerk. "Men wist toen nog niet zoveel van knieblessures af", memoreert de voetballer. "Pas na een half jaar werd er, na een kijkoperatie, ingegrepen. Chirurg Van Oosterhout, nog altijd actief in het Beatrixziekenhuis, zag dat de beide meniscussen en de voorste kruisband kapot waren. In juni 2010 werd ik geopereerd."

Een revalidatietraject van zeven maanden volgde. Toch ging het vrij snel weer mis. Amper een jaar fit, liet zijn knie hem tijdens een zaalvoetbaltoernooi in sporthal de Oosterbliek opnieuw in de steek. "Achteraf heb ik zo veel spijt gehad. Natuurlijk had ik niet in de zaal moeten gaan voetballen. Het was de halve finale tegen Unitas-zondag. Werd ik de zaal uitgedragen. In maart 2012 werd ik voor het eerst door chirurg Nelis geopereerd."

Er werd aan zijn knie gesleuteld, zodat hij weer kon voetballen. Een tijdje ging het goed. "Ik schrok eens tijdens een wedstrijd tegen Barça uit Breda. Ik kreeg wat last van mijn knie. Toen bleek het slechts om een kleine meniscusblessure te gaan. Na zes weken stond ik weer op het veld."

Juliën Dorrepaal in 2009 na zijn eerste zware kruisbandblessure. Foto: Jan Volwerk

Daarna kwam voor hem een lange periode onder trainer Cees Lagendijk. "Ik moest even geduld hebben maar toen ik mijn plaatsje had terugveroverd, ben ik er voornamelijk als rechtsback in gekomen en er in de volgende zeven jaren niet mee uitgegaan. Die periode in de eerste klasse zit in mijn rugzak, die neemt niemand mij meer af. Wij hadden een heerlijk team met eigen spelers. GJS was dé club in de eerste klasse die niet met vergoedingen werkte. Speelden we tegen clubs als DHSC, met grote namen als Evander Sno en Rodney Sneijder."

De GJS'er in hart en nieren groeide uit tot een betrouwbare belangrijke speler en bijna tien jaar lang kende hij geen ernstige fysieke malheur. Toch moest Dorrepaal er afgelopen jaar weer aan geloven. "Ik draaide in een thuiswedstrijd op 19 februari 2022 voor onze tribune weg van een tegenstander van Drechtstreek. Hij tikte mijn standbeen weg. Het geluid van die krak in mijn knie, ken ik inmiddels. Dit keer was het voor het eerst mijn goede linkerknie waar het kruisbandletsel optrad."

Dorrepaal kon de laatste drie minuten tot de rust nog doorspelen, maar direct na de hervatting ging het echt mis. Zijn knie was te instabiel en weer raakte hij zwaar geblesseerd. En dus moest hij in mei 2022 wéér onder het mes. Een mentale dreun. "Ik hoopte dat het dit keer zou meevallen. Toen ik na het beoordelen van een MRI-scan hoorde dat het weer goed mis was, liep ik terug naar mijn auto en ben ik mentaal wel even geknakt. Ik heb de operatie toen uitgesteld omdat ik in april een vakantie had gepland."

Zes keer is hij inmiddels aan rechterknie geopereerd, één keer aan linker. Dorrepaal mag zich op het gebied van kruisbandblessures een ervaringsdeskundige noemen. "Ik zie het op televisie regelmatig gebeuren. Als een speler aan de buitenkant van zijn knie wordt geraakt en ik zie zijn reactie, dan weet ik al genoeg. Ik weet er nu gewoon heel veel van. De revalidatie-oefeningen kan ik wel dromen. Bovendien ken ik mijn eigen lichaam goed. Ik ben 32 jaar, maar van binnen voel ik me eigenlijk nog steeds 21 jaar en ik wil minimaal tot mijn 36ste blijven voetballen."

Afgelopen maart maakte Dorrepaal - die in het dagelijks leven als gymdocent en leerlingencoördinator werkt - zijn rentree bij GJS. Hij kreeg een kleine terugslag en heeft in de resterende maanden slechts drie wedstrijden gespeeld. Nu is hij weer terug. Angst dat zijn knieën hem weer in de steek laten, heeft hij niet. Vandaag hervat hij met GJS de trainingen. "Ik ga proberen mij weer in het team te voetballen. Ik kan van waarde zijn. Met mijn ervaring en coaching kan ik me onderscheiden."