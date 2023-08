Rijbewijs kwijt? Essentiële post in Voorst bleek plots zoek

Rouwkaarten, brieven van de Belastingdienst en rijbewijzen die niet aankomen. Voorstenaren zijn er helemaal klaar mee. Sinds kort ontvangen veel inwoners geen post meer van PostNL. En dat kan grote gevolgen hebben, stelt bakker Paul Bril uit het dorp Voorst. 'Iemand kreeg de dag van de uitvaart pas de rouwkaart.'

Het is het gesprek van de dag in het dorp. Afgelopen weekend trof Paul Harmens vier PostNL-zakken aan op de Kneu, vol met ongeopende post. Post die bestemd was voor inwoners van de gemeente Voorst, voornamelijk voor inwoners uit Wilp, Posterenk, Bussloo en het dorp Voorst.

Bakkerij

In Bakkerij Bril in het dorp wordt die ergernis veel besproken, zegt eigenaar Paul Bril (62). "Het hele dorp is verontrust." Er zit vaak belangrijke post bij. Rouwkaarten bijvoorbeeld. "Iemand kreeg de dag van de uitvaart pas de rouwkaart. Hoe moet je je daarop voorbereiden? Je moet dan maar net tijd hebben."

Of bankpasjes. "Mijn zoon had een nieuw bankpasje besteld. Niet aangekomen. Mocht hij extra kosten betalen. Dat zijn nare dingen. Er kan ook misbruik van gemaakt worden als iemand anders zo'n pasje in bezit krijgt."

Ook hijzelf heeft last van de aflatende bezorging. "Leveranciers vragen mij: 'Bril, wil je even betalen?', maar die brief heb ik nooit binnengekregen." Hetzelfde met de Belastingdienst. Ik krijg die brieven niet, dus krijg ik een aanmaning. Als ik die ook niet krijg, mag ik een boete van honderden euro's betalen", zegt de bakker.

Vooralsnog is dat nog niet gebeurd. "Ik houd mijn hart vast. Het zou zomaar een keer kunnen en ik kan er weinig aan doen. Daar zit je niet op te wachten als bedrijf." 'Te gek voor woorden', noemt hij het. "Je moet toch gewoon je afspraak nakomen als bedrijf?"

Rijbewijs pas na weken binnen

Die problemen herkent Jan Roussel (75), die in het dorp zijn heg aan het snoeien is. Een paar weken geleden verloor hij zijn rijbewijs in Apeldoorn. Een nieuwe regelen was makkelijker gezegd dan gedaan. "De RDW zei dat ze het verstuurd hadden. Na vijf weken was het nog niet bezorgd, ik kreeg überhaupt geen post. Ik moest het maar afwachten, maar tegelijkertijd loop ik wel het risico op een boete voor rijden zonder rijbewijs."

Drie zakken vol ongeopende post die gevonden zijn in Olst. Foto: Paul Harmens

Na het nieuws gelezen te hebben over de gedumpte postzakken in Olst, begon Roussel zich extra zorgen te maken. "Wat nou als mijn rijbewijs daar ook tussen zit en iemand anders het heeft?" Plotseling plofte maandag toch een brief met zijn rijbewijs op de deurmat. "Dat moet hier wel mee te maken hebben. Post wordt hier nooit maandag bezorgd, maar altijd zaterdag."

Buurtapp ontploft

In de Rijksstraatweg, de buurt waar ook Bakkerij Bril staat, worden misschien wel de meeste problemen ervaren. "Iedereen heeft er last van in deze buurt", weet buurtbewoner Martha Ros (78). "De buurtapp stroomt vol met klachten. Iedereen is er ontzettend druk mee."

Zelf heeft ze de afgelopen tijd ook een brief gemist. "Maar die was niet heel belangrijk." Brieven van de Belastingdienst worden er eveneens niet bezorgd, al heeft zij daar niet zoveel problemen mee. "Ik krijg daar bericht van in mijn mail. Aanmaningen krijg ik dus niet", zegt Roos. Al is niet iedereen van haar leeftijd zo handig. "Op deze manier word je wel gedwongen om het online te checken. Je moet nu wel."

Gedumpt door medewerker

Volgens PostNL is de niet afgeleverde post van afgelopen weekend waarschijnlijk gedumpt door een medewerker, van wie inmiddels door het bedrijf afscheid is genomen. "Op basis van klachten hadden wij al het vermoeden dat er door één medewerker poststukken werden achtergehouden. Vooralsnog gaan we ervan uit dat de problemen door één medewerker veroorzaakt zijn", zo zei PostNL-woordvoerder Dagna Hoogkamer eerder tegen deze krant.

Één van de zakken met ongeopende post in Olst. Foto: Paul Harmens

Ook maakte PostNL excuses aan inwoners van de gemeente Voorst. "Onze oprechte excuses aan, dit is niet zoals het hoort. We gaan de gevonden post nabezorgen en hopen dat de oorzaak van het probleem is gevonden en de bezorging vanaf nu weer goed verloopt."

Bakker Bril is sceptisch. "Eerst zien dan geloven." Wel let hij zelf ook meer op. "Ik ben wat ouderwets, doe niet zoveel digitaal. Veel van mijn leveranciers zijn ook zo. Ik heb nu wel een app gedownload, waarop ik kan zien of iets verstuurd is. Als het dan niet komt, ga ik bellen. We zullen de komende tijd zien of het nu wel goed gaat."

Het gaat vaker mis met de postbezorger...

Het is vaker voorgekomen dat bezorgers flinke hoeveelheden post niet hebben bezorgd, maar hebben gedumpt of achter hebben gehouden. Dit zijn vijf opvallende incidenten uit de afgelopen tien jaar.

1. Verdwijning van 99 postzakken

Een bezorger in Breda hield in 2019 maar liefst 99 postzakken verborgen in zijn eigen schuur. Nadat dit aan het licht was gekomen, kregen alle 1400 adressen in het getroffen postcodegebied een brief van PostNL, waarin het bedrijf het voorval uitlegde en beloofde om de post in de twee weken daarop na te leveren. Het ging om duizenden brieven en pakketten. De bezorger werd ontslagen.

2. Gedumpte brieven in flat

In Velp werden in 2020 honderden gedumpte brieven achter een flat gevonden. Daartussen zaten veel blauwe poststukken van de Belastingdienst, maar ook post van andere instanties als banken en het UWV. ING stelde een onderzoek in en heeft de poststukken zoveel mogelijk nabezorgd.

3. Garage vol met post

In Limburg ging het mis in 2013. Een bezorger in het gehucht Molsberg had zes postzakken in zijn garage staan met stukken die hij niet had bezorgd. PostNL kwam de man op het spoor nadat het bedrijf een onderzoek had ingesteld naar aanleiding van bezorgklachten. De verlate stukken werden nagezonden met een excuusbrief en de bezorger is op staande voet ontslagen.

4. Geopende brieven en honderden gedupeerden

In een steegje in Borne werden in 2013 veertien postzakken gevonden die daar waren gedumpt door een dienstdoende postbode. Die bleek ook een aantal brieven te hebben geopend. Een paar honderd mensen uit Borne en Hengelo waren gedupeerd. De post werd alsnog nabezorgd en de bezorger is ontslagen.