Mark uit Saasveld mag zichzelf wereldkampioen noemen

Dat hij bovenin kon meedraaien, daar was Mark Mekenkamp (50) van overtuigd. Maar dat hij de concurrentie in de H3-klasse van het WK Handbiken in de tijdrit vermorzelde en bijna op een minuut achterstand zette, dat was wél een grote verrassing.

De Saasvelder reisde met een goed gevoel af naar de Schotse plaats Dumfries, waar het WK werd gehouden. Al had hij zo zijn bedenkingen over het parcours, dat niet bepaald op zijn lijf was geschreven. "Maar ik dacht stiekem wel: dit kan wat worden", zegt Mekenkamp een dag na de tijdrit. Als wereldkampioen, want hij liet de concurrentie ver achter zich. "Dit zag ik ook niet aankomen."

"Het was een glooiend parcours en er zat een stevige klim in. Ik ben vrij lang voor een handbiker en dus iets zwaarder, wat geen voordeel oplevert wanneer je bergop gaat", legt Mekenkamp uit. "Klimmen is niet echt mijn ding." Ietwat tegen zijn eigen verwachtingen in, reed Mekenkamp echter de tijdrit van zijn leven.

De Saasvelder ging handbiken na een ongeval met zijn crossmotor in 2009. Op een terrein tussen Geesteren en Manderveen ging het mis, toen hij in het stof van een voorganger reed. Toen hij naar links ging om daaruit te komen, knalde Mekenkamp tegen een springschans. De diagnose: een dwarslaesie vanaf het borstbeen. Hij belandde in een rolstoel.

Eerste successen

Hij ging niet bij de pakken neerzitten en kwam al snel in aanraking met een nieuwe sport: handbiken. De eerste successen volgden snel. Eerst nationaal, maar nu ook internationaal. Mekenkamp: "Ik train zes dagen in de week, iedere dag tussen de twee en vier uur. Ik doe dit echt fulltime."

Besef

Mekenkamp deed mee in de H3-klasse. Dat is de klasse voor rijders met een middelhoge dwarslaesie. De klassen H1 en H2 zijn voor sporters met een ernstigere beperking, de klassen H4 en H5 voor handbikers met bijvoorbeeld een amputatie. Dat Mekenkamp de beste werd in zijn klasse, kan hij nog steeds nauwelijks beseffen. "Ik startte middenin het veld. Dus toen ik klaar was, moesten de allersnelsten nog komen."

IJzersterk

Mekenkamp wachtte en zag hoe concurrent na concurrent zich stukbeet op zijn ijzersterke tijd. Het besef daalde in dat hij een super prestatie had geleverd. "Maar verrassend was het wel, omdat het parcours niet op mijn lijf geschreven was. Ik wist meteen in het begin het goede ritme te vinden. De wattage die ik aan wilde houden, kon ik al snel verhogen. Het voelde perfect. Ik ging voluit op de klim en wist het door te trekken tot de finish."

Wilhelmus

Dat het verschil zo groot zou zijn, had Mekenkamp echter niet verwacht. Hij legde het parcours van 17 kilometer af in 26 minuten en 9 seconden. Bijna een minuut sneller dan de Amerikaan Ryan Pinney. "De nummers 2, 3, 4 en 5 zaten allemaal op een paar seconden van elkaar. Een minuut verschil is wel heel veel. Ik stond er zelf echt van te kijken en de concurrentie ook." Toen alle concurrenten waren gefinisht, kwamen de emoties. "Toen het Wilhelmus klonk, zag ik mezelf aan de overkant op een groot scherm. Ook dat was iets nieuws."

EK-favoriet

Lang genieten van zijn prestatie kan Mekenkamp niet. Volgende week staat het EK Handbiken alweer op het programma. Een thuiswedstrijd, want deze wordt gehouden in Rotterdam. Voor de tijdrit is Mekenkamp, na zijn WK-titel, de grote favoriet. "En ik doe ook mee aan de normale wegrit. Al ben ik niet echt een sprinter, dus daar zullen ze de favorietenrol niet in mijn schoenen schuiven."