Deze droom van een B&B bracht ook portie ellende mee

Zeeland kent talloze Bed and Breakfasts (B&B's). Mensen die een kamer boeken, komen soms op gekke plekken terecht, vaak op de meest mooie locaties: In een kerk, molen, watertoren of landbouwschuur bijvoorbeeld. Of op rustieke pleintjes midden in de stad, schepen, weilanden en alle andere verborgen plekjes. Hoe vinden huurder en verhuurders de plek? De PZC komt deze zomer ter plekke kijken, praten en sfeer proeven, in heel Zeeland. Deze week Zeeuwse Zot in Wissenkerke.

De Kerkstraat in hartje Wissenkerke vertoont weinig tekenen van leven: geen voorbijrazend verkeer, geen winkels. Achter de muren van de oude stoffenwinkel op nummer 12 begint het avontuur. Want daar, in B&B Zeeuwse Zot, gebeurt altijd wat. Toeval of niet, eigenaren Daniela Gomez (53) en Chris van Merode (50) draaien er hun derde zomer. Eigenlijk hebben ze al hun tweede opening gehad, en hun portie ellende. Dat zit zo: afgelopen Kerst vond er voor de twee een kleine ramp plaats. Ze vierden de feestdagen bij de familie van Daniela in Canada. Op Tweede Kerstdag sprong er achter in de B&B een warmwaterleiding. Niemand had het door, totdat een oplettende buur water zag bij de ingang.

"De boosdoener", zegt Chris. In zijn hand heeft hij het bewuste stukje leiding met daarin de scheur. Het stuk lek staal krijgt als ware het een soort trofee een plekje in de B&B. "Zo'n vijf dagen heeft de leiding staan spuiten. Het leek wel een Turks stoombad. We hebben de eerste vlucht terug naar Zeeland genomen. We konden niet slapen in ons woongedeelte naast de B&B. Alles stond onder water. Zelf moesten we om de hoek in een andere B&B leven. Alles moest worden gestript en opnieuw gedaan. Op 29 april konden we pas weer open", aldus Daniela.

Bubbels

De twee openden Zeeuwse Zot officieel in juli 2021, midden in coronatijd. "Het was in een fase waarin iedereen er weer uit mocht. Mensen wilden vertier. Boekingen stroomden binnen. Bubbels stonden klaar in de koelkast. Wij waren wat zenuwachtig. Chris en Julia, een jong Duits stel, vertoefden een hele week bij ons. Toen we aan het kletsen waren met buren, hoorden we boven een raampje opengaan. Chris en Julia riepen dat het slot van hun kamerdeur het niet meer deed. Ze zaten opgesloten. Het was in onze eerste week. Als in een soort Fawlty Towers stonden andere gasten bij de wenteltrap naar de betreffende deur te kijken. Het was zaterdagavond. Gelukkig bleven Chris en Julia rustig. De scharnieren van de deur zaten aan de binnenkant. Vanaf de buitenkant was er weinig aan te doen. Gast Chris had zoiets van 'ach we zien morgen wel hoe we eruit komen'. Dat kan natuurlijk niet. Bij brand zouden ze er ook uit moeten kunnen. Uiteindelijk ben ik via het dak door het raam van hun kamer gekropen. Zul je net zien: het lukte mij wel om van binnenuit die deur open te krijgen", vertelt Chris lachend.

Roady bij Normaal

Daniela en Chris zijn geen Zeeuwen. Chris komt uit Roosendaal, werkte lang in een drankenhandel en soms in zijn vrije tijd als roady bij de band Normaal. Daarvan heeft hij op een van zijn armen een tatoeage. "Normaal is mijn muziekband. Een maat van mij was een goede geluidsman, die voor de band werkte. Ik ging hem eens opzoeken bij een tenttour en geraakte op het podium: met een goed biertje helpen opruimen. Een crew-medewerker zag dat en zei: 'Is het leuk om te doen? Kom de volgende keer weer helpen, maar dan nuchter.' Als vrijwilliger heb ik dat zo'n vier keer gedaan."

De roots van Daniela liggen in Vancouver. Ze heeft zes jaar bij de Holland America Line gevaren, waarbij ze zorgde voor entertainment en activiteiten voor passagiers. Daar ontmoette ze haar ex-man. Toen ze stopte met varen, besloten ze zich in Nederland te vestigen. "Ik had een voorwaarde: het moest aan zee zijn, bij het water. Het werd Vlissingen, daar heb ik lang gewoond. Na mijn scheiding vertrok ik naar Middelburg, waar ik zeven jaar heb gewoond, twee jaar samen met Chris."

B&B Zeeuwse Zot in de Kerkstraat in Wissenkerke. Foto: Johan van der Heijden

De twee ontmoetten elkaar online, via Relatieplanet. Op hun tweede date ging het al over Chris' droom. "Al sinds mijn 21e heb ik plannen voor en gedachten over een eigen B&B", vertelt hij. "Het was er nog nooit van gekomen." Ook Daniela had een B&B-wens. Ze keken eerst op Walcheren naar een geschikt pand en vonden uiteindelijk de oude stoffenwinkel in Wissenkerke.

Een zwart-witfoto van de oude Kerkstraat hangt in een lijstje bij de receptie. Subtiel wordt naar die tijd verwezen. Een van de vijf kamers heeft de naam Kleine Bazaar gekregen. Andere namen verwijzen naar de omgeving. Kamer Bij de Molen verwijst naar het vroegere pension op deze plaats, de Kering en Zeeuwse Zaligheid naar de omgeving. De vijfde kamer, die pas later is bijgebouwd, heet De Parel van Wissenkerke. Daarin staat een bad en er is een zithoek. "Een oase", zo prijst Daniela die kamer aan.

Boeddhabeelden

Gasten Paul Stevenson en Deirdre Moncy aan het ontbijt. Foto: Johan van der Heijden

Wat opvalt zijn her en daar geplaatste Boeddhabeelden: een grote in de tuin en een-op-een plank in de ontbijtzaal. "Die is wel bijzonder", zegt Chris. "Je ziet het gezicht van deze knielende en biddende boeddha niet. Iedere gast denkt dat zijn hoofd richting de deur moet. Draai je het beeldje om, dan toont zijn achterkant een soort van gezicht. Omdenken, tot rust komen, zelf nadenken, dat zit er wel achter." Vaste gasten Hajo en Petra nemen altijd hetzelfde tafeltje in de ontbijtzaal, naast het betreffende Boeddhabeeldje, vertelt hij. "Eerst wist ik niet wie er altijd aan dat beeldje zat, totdat ik Hajo kon aanwijzen als dader", zegt Chris lachend. "Ik heb hem verteld dat het een diepere betekenis had. Als de boeddha anders wordt neergezet, betekent dat minder leuke gasten in de B&B. Toen hij zich weer bezondigde, gebeurde dat prompt ook."

Terwijl de Amerikaanse singer-songwriter en componiste Deirdre Moncy met vriend Paul Stevenson - familie van Daniela - door de ontbijtzaal schrijdt met heerlijk eten en beiden gewillig op de foto gaan, leggen Daniela en Chris de naam van hun B&B uit. "Die voert terug naar mijn tijd in de drankenhandel in Roosendaal. Brugse Zot is mijn huisbiertje, het harlekijntekentje komt daarvandaan. Mijn schoonzus heeft de bellen ervan veranderd in de Zeeuwse Knop. Zo is ons logo ontstaan. We hadden een lijst van vijftien namen samengesteld en doorgespeeld naar vrienden en familie. Zij mochten meedenken. De eerste keuze werd Zeeuwse Zaligheid, maar die B&B-naam bestond al. Dat is dus een kamer geworden. Zeeuwse Zot was een goede tweede. Veel mensen denken daarbij direct aan gekheid. Maar je kunt hem ook zo lezen: zot op Zeeland."