Opgeknapte sportspullen voor Zuid-Afrika moedwillig vernield

Een zware slag voor de Stichting Sports For Children: een groot aantal door haar opgeknapte gym- en sporttoestellen is vernield. De spullen stonden opgeslagen in de voormalige City Sporthal in Helmond, in afwachting op verzending naar Zuid-Afrika.

Het is een trieste aanblik: overal liggen kapotte spullen. Afgebroken stoelen die vanaf het bordes naar beneden zijn gegooid, gesneuvelde gymnastiekkasten, ontwrichte metalen lockers. Vandalen hebben hier vreselijk huisgehouden.

Het is maar de vraag wat er nog te gebruiken of te herstellen is. "Dat gaan we bekijken", zegt Stefan Groothuis, logistiek coördinator van de Sports for Children.

Hij ontdekte de vernielingen donderdag in de loop van de middag. "De ruit van de deur was ingeslagen, dat voorspelde al niet veel goeds." Eenmaal binnen werden zijn angstige vermoedens bevestigd.

Nationaal Ballet

Er is niets gestolen, dit is pure vernielzucht, concludeert ook voorzitter Jan-Willem Geurts. Hij wijst naar stukjes glas op de grond. "Die zijn van vier spiegelwanden die we hebben opgehaald bij het Nationaal Ballet in Amsterdam. Deze waren bestemd voor een dansschool in Zuid-Afrika. Dit kun je weggooien", verzucht hij.

Geurts moet dus een vervelende boodschap overbrengen. Een groot deel van de vernielde spullen is bedoeld voor een project in het Zuid-Afrikaanse McGregor: "Twee Nederlanders die er al tientallen jaren wonen, hebben er een project opgezet. Er komt een dansschool met een sportgedeelte aan vastgekoppeld. Scholen uit de buurt kunnen er dan gymles krijgen. Daar zijn we al tijden mee bezig, zo lang dat één van hen inmiddels is overleden."

Transport gaat door

Het transport van spullen gaat door, verzekert hij. Helaas zonder de gevraagde spiegelwanden, zoals het er nu naar uitziet. "Kom nog maar eens aan dergelijke wanden. Dat kan goed twee jaar duren. Ik ben hier toevallig tegenaan gelopen."

Vier spiegelwanden voor een dansschool in Zuid-Afrika zijn niet meer te gebruiken. Foto: Eigen foto

Sports for Children, dat gelieerd is aan Janssen-Fritsen, knapt al jaren oude gym- en turntoestellen en materialen op en brengt die naar landen waar ze deze goed kunnen gebruiken. Veel in Oost-Europa, maar dus ook Zuid-Afrika. Momenteel is er een container vol goederen onderweg naar Bonaire.

Groothuis: "Omdat onze loods waar we toestellen herstellen zo vol is, mogen we van de gemeente deze hal tijdelijk voor opslag gebruiken." De City Sporthal aan de Watermolenwal staat op de nominatie om gesloopt te worden. "We zitten hier al anderhalf jaar, er is nooit iets vervelends gebeurd."

Tot deze week dan toch. Dit lijkt niet het werk van één persoon, denken ze. Geurts: "Zo'n zonde van alle uren die we hier in hebben gestoken. En van de spullen die we niet meer kunnen gebruiken."

Een dag na het vandalisme komen ze tot een opmerkelijke ontdekking: een deel van de kasten die omver was getrokken, staat nu weer keurig op een rijtje. Er zijn dus weer mensen binnen geweest. Groothuis: "Het lijkt wel of ze hebben gezaalvoetbald", wijst hij naar een bal in een doel.

De beschadigde lockers Foto: eigen foto