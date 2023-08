Erik en Johan starten monstertoertocht Parijs-Brest-Parijs

Er zijn mensen, waaronder fietsmaten, die Erik Smolders uit Valkenswaard en Johan Beliën uit Gastel voor gek verklaren, maar zelf kijken ze er naar uit om deze maand (bijna) non-stop 1200 kilometer weg te trappen. Op 20 augustus start het tweetal in de voor langeafstandsfietsers mythische monstertoertocht Parijs-Brest-Parijs.

"Parijs-Brest-Parijs is voor randonneurs (langeafstandsfietsers, red.) wat de Elfstedentocht voor schaatsers is. Het is de tocht der tochten", vertelt Erik Smolders (57). De Valkenswaardenaar kan het weten, want hij reed de monsterrit in 2019 voor de eerste keer. De toertocht trekt onderweg heel wat bekijks. Smolders: "Ik vind het geweldig om midden in de nacht een plaatsje binnen te fietsen waar het dorpsplein compleet is verlicht."

Ook Johan Beliën (48) uit Gastel houdt van een sportieve uitdaging. "Bij iedere randonneur staat deze tocht op de bucketlist", weet de debutant.

Uit alle werelddelen

Parijs-Brest-Parijs wordt om de vier jaar gehouden. De deelnemers komen uit alle werelddelen. Ze moeten de ruim 1200 kilometer binnen een tijdslimiet van maximaal 90 uur hebben afgelegd. Smolders: "Officieel is het geen wedstrijd, maar officieus ligt dat anders. De snelste toerfietsers doen er ongeveer 44 uur over, maar eigenlijk is iedereen die meedoet al een winnaar."

Dit jaar bevinden zich onder de ruim zevenduizend deelnemers ongeveer honderd landgenoten. Smolders: "Het is nooit eenzaam onderweg. Je komt altijd wel iemand tegen, waaronder jezelf."

Om deel te mogen nemen aan de vierjaarlijkse monstertoertocht, die in een ver verleden ook door wielerprofs werd verreden, moeten de renners zich kwalificeren. Ze moeten in het bezit zijn van een speciaal brevet. Dit traject duurt bijna twee jaar.

"Je moet behoorlijk wat kilometers in de benen hebben", zegt Smolders, die samen met enkele fietsmaten brevettochten vanuit Valkenswaard organiseert. Beliën: "Veel mensen hebben geen idee wat het betekent om bijvoorbeeld 400 kilometer te fietsen. Een randonneur ben je ook niet meteen, dat word je geleidelijk. De benodigde taaiheid moet je ontwikkelen. Vooral tussen de oortjes moet het goed zitten."

Zadelpijn is een veelvoorkomend dingetje

Onderweg worden de renners met heel wat ontberingen geconfronteerd. Smolders: "Het parcours telt bijna 11.000 hoogtemeters. Dat gaat niet alleen in je benen zitten, maar ook in je hoofd." Beliën: "Je bent verder onder meer afhankelijk van de weersomstandigheden. Ook kan je allerlei wielerkwaaltjes oplopen. Zadelpijn is een veelvoorkomend dingetje. Een goede persoonlijke verzorging is daarom belangrijk. Ook het materiaal moet in orde zijn."

Een kwart van de deelnemers haalt de eindstreep niet. Niet zozeer de afstand eist zijn tol, maar vooral het gebrek aan slaap. Op veel plekken langs het parcours liggen mensen in de berm te slapen. Randonneurs moeten daarbij goed opletten dat hun fiets in de juiste rijrichting ligt. Zij kunnen dermate versuft zijn dat ze na het ontwaken even helemaal de weg kwijt zijn. Ook zijn er bivakken ingericht waar deelnemers een hazenslaapje kunnen doen.

"Door de vermoeidheid kan je helemaal van het padje raken. Dat is mij de vorige keer overkomen. Ik wist op een gegeven moment niet meer waar ik was", vertelt Smolders. Een andere rijder nam hem toen op sleeptouw en zorgde ervoor dat hij de eindstreep passeerde. "Ik ben hem er nog altijd dankbaar voor."

Het uitrijden gaf hem een kick. "Maar de eerste zes weken na Parijs-Brest-Parijs heb ik geen renfiets aangeraakt."