Na achttien jaar geeft de vermiste Sjuul een teken van leven

Het lijkt erop dat de vermiste Sjuul Knoop nog leeft. Vorig jaar is hij gesignaleerd in Spanje. Goed nieuws voor zijn broer, Theo Knoop uit Nijmegen. Maar is Sjuul wel écht vermist? Of wilde hij verdwijnen?

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De ogen van kapper Theo Knoop glimmen. Er is een goede kans dat zijn broer Sjuul, die hij al achttien jaar kwijt is, nog leeft. "De politie heeft me verteld dat hij vorig jaar in Spanje met de politie in aanraking is geweest." Het geeft hem hoop dat hij zijn broertje ooit weer zal zien.

Veel meer dan dit weet hij niet. Om privacyredenen mag de politie niet vertellen waarom Sjuul met de politie in aanraking was of waar in Spanje dat precies gebeurde. Het maakt Theo niet uit. "Nu weet ik tenminste íets."

Elk jaar een oproep

Sjuul Knoop is 57 jaar geleden geboren in Nijmegen, waar hij zijn hele leven woonde tot hij in november 2004 verdween. In die maand pakte hij de fiets om naar het zuiden te gaan. Hij liet niets meer van zich horen.

Elk jaar rond Sjuuls verjaardag in juli plaatst Theo een oproep op Facebook met een foto van zijn broertje. Weet iemand waar hij is? Theo heeft als kapper internationaal bereik en hoopt dat zijn oproep een keer bij Sjuul terechtkomt.

Terugvinden met DNA

Tot nu toe leverde dat niets op en Theo wilde dit jaar meer werk maken van zijn zoektocht. Hij hoopte dat er met zijn DNA nagetrokken kon worden of er iets over zijn broer bekend is in internationale databanken. Na vragen van deze krant over de vermissing van Sjuul heeft de politie contact opgenomen met Theo, vertelt de kapper.

"De politie kwam met een lijst vragen over uiterlijkheden van Sjuul. Die heb ik met de politie ingevuld." Twee weken later kreeg hij bericht van de politie dat Sjuul was opgedoken in de Spaanse politiebestanden.

Zo'n DNA-onderzoek is daarom niet meer nodig. Dat wordt vooral gebruikt om overleden personen terug te vinden. "Maar hij leeft nog. Hij is herkend op zijn naam óf uiterlijk, dat weet ik niet. Maar het is 100 procent zeker dat hij het is."

Niet alleen Theo is blij, ook de oude vrienden van Sjuul van buurthuis De Turf in Nijmegen zijn enthousiast, zegt de kapper. "Ze zijn mijn bericht op Facebook fanatiek aan het delen. De liefde voor Sjuul is er nog steeds."

Geen teken van leven

De vraagt rijst waarom Sjuul al die tijd geen contact met zijn familie heeft opgenomen. Zijn broer Theo is met zijn website goed vindbaar en anders wel via de socialemediakanalen waarop hij actief is. Toch gaf Sjuul niet een keer een teken van leven.

Voor de politie staat dan ook niet vast of Sjuul wel écht vermist is. Misschien is hij vrijwillig verdwenen en heeft hij zijn leven met opzet voortgezet op een andere plek, weg van zijn oude leven in Nijmegen. Dat maakt dat de politie terughoudend is met het geven van informatie over de zaak.

Als sprake is van een vrijwillige verdwijning, tast het de privacy van de verdwenen persoon aan om gegevens over hem te verspreiden, legt een woordvoerder uit.

Voor Theo is de zoektocht hiermee niet beëindigd. Hij gaat aangifte doen van vermissing van zijn broer, zegt hij. "Als hij daarna gevonden wordt, kan hem gevraagd worden of hij contact met mij wil opnemen."