Zo verloopt de 'jacht' op de Twentse hooligans

Capuchons, petjes, mondkapjes en bivakmutsen; de 150 relschoppers die twee weken geleden in het stadion van FC Twente supporters van Hammarby IF aanvielen op de hoofdtribune, deden er alles aan om anoniem te blijven en zo hun straf te ontlopen. Zijn ze te ontmaskeren? 'We zetten alles op alles.'

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Door de poort de gracht in, via de trap de hoofdtribune op. Samen met ruim 150 anderen rent de jongeman in grijze jas zo snel als hij kan op de Zweedse fans in vak 116 van De Grolsch Veste af. Tussen de stoeltjes door, met zijn capuchon over het hoofd en de vuisten gebald. Dan deelt hij uit. Met rechts. Het zou voor de Hammarby-fan de eerste klap van vele zijn.

Op de foto die Nico Brekelmans van het moment maakte, is de hooligan onherkenbaar. Zoals bijna alle aanvallers in hetzelfde beeld. Bewust van wat ze gingen doen, hebben ze zich vermomd. Onrust stoken willen ze wel, een straf daarvoor krijgen niet.

Ruim twee weken na de ongeregeldheden in De Grolsch Veste is nog geen van die relschoppers opgepakt. De politie hield rondom de wedstrijd FC Twente - Hammarby IF negen mannen aan, maar dat was voor incidenten buiten het stadion. Wel laat een politiewoordvoerder weten dat er nog een onderzoek loopt naar strafbare feiten, zoals mishandeling en openlijke geweldpleging, in het stadion. Arrestaties worden niet uitgesloten.

Onherkenbare personen

Maar de daders opsporen is niet zo eenvoudig en kost veel politiecapaciteit, weten ze in Alkmaar. Daar maakte AZ in mei van dit jaar eenzelfde situatie mee; ook daar werden uitfans (van West Ham United) op de hoofdtribune aangevallen, ook daar gebeurde dat door een groep van circa tweehonderd bijna onherkenbare personen.

Toch lukte het de politie en het Openbaar Ministerie (OM) in Noord-Holland om ze te ontmaskeren. Althans: het lukte deels. Al heel snel na de ongeregeldheden werd besloten om beelden te tonen van de relschoppers. Eerst intern, aan een kleine groep agenten en stewards van AZ; daarna ook extern, via het programma Opsporing Verzocht op de nationale televisie.

24 foto's

In die keuze speelde het recidiverisico - de kans op herhaling - een rol, laat het OM nu weten. Er was 'maatschappelijke impact en verontwaardiging', en een week later speelde AZ weer thuis tegen PSV. 'Snelle herkenning was wenselijk'. Niemand wilde dit immers nogmaals.

24 foto's zou de politie vijf dagen na AZ - West Ham via Opsporing Verzocht laten zien, van 24 personen. Dat konden ze alleen voorkomen, door zich bij de politie te melden. Die tactiek had effect. In totaal gaven 26 mensen voorafgaand aan de uitzending toe dat ze bij de bestorming betrokken waren. En van die 26 stonden er 'slechts' 14 op foto's. Een beetje zaaien, grote oogst.

FC Twente-keeper Lars Unnerstall ziet hoe het op de hoofdtribune uit de hand loopt. Foto: Pro Shots / Nico Brekelmans

Inmiddels, drie maanden later, hebben 22 verdachten voor de rechter gestaan; allemaal mannen. De jongste was negentien jaar, de oudste 50. Zij kregen gevangenisstraffen tot 30 dagen, waarvan een deel voorwaardelijk, en taakstraffen tot 150 uur opgelegd. Sommigen mogen zich ook jarenlang niet bij het AFAS-stadion in Alkmaar vertonen. Drie anderen zullen in de komende tijd nog volgen. AZ zelf legde aan 43 mensen een stadionverbod op.

Hulp van KNVB

Zo snel als in Alkmaar gaat het in Enschede niet, maar dat betekent niet dat hier niets gebeurt, laat zowel de politie als FC Twente weten. Vorige week kondigde FC Twente-directeur Paul van der Kraan aan dat ook de club 'alles op alles' zet om deze 'criminelen' op te sporen. FC Twente wil seizoenkaarten intrekken en langdurige stadionverboden opleggen. 'Het onderzoek is in volle gang.'

Maar het uitlezen van de beelden van tientallen stadioncamera's, om zo te achterhalen wie precies de persoon onder de rode bivakmuts of grijze capuchon is, kost tijd. Daarbij krijgt FC Twente hulp van experts van de KNVB. De verwachting van Van der Kraan is dat hij daar de komende week meer over kan zeggen.

Mobiele eenheid was binnen termijn

Het leek een eeuwigheid te duren: terwijl in het stadion relschoppers Hammarby-fans te lijf gingen, liet het ingrijpen van de mobiele eenheid op zich wachten. En dat terwijl deze politie-eenheid al de gehele tweede helft buiten De Grolsch Veste in stond opgesteld. Het leidde na afloop tot kritiek. Want waar was de politie, toen ze nodig was?

Navraag bij de politie leert dat de ME binnen zes minuten na het uitbreken van de ongeregeldheden op de hoofdtribune was. Dat is binnen de termijn die daarvoor staat, bij trainingen wordt uitgegaan van maximaal 10 minuten. De 27 agenten hoorden in die zes minuten wat de opdracht was, er werd een plan gemaakt en er is een veiligheidscheck gedaan. Daarna gingen ze het stadion in.

De ME op de hoofdtribune. Foto: Pro Shots / Nico Brekelmans