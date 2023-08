Ondanks haatmails wil Loes ten Dolle (D66) de Kamer in

"Dat Sigrid Kaag uit de politiek is gestapt vanwege alle doodsbedreigingen, vind ik diep triest. Zij is de beste premier die Nederland nooit gehad heeft."



Ten Dolle weet wat het is om te worden bedreigd en geïntimideerd. Ze krijgt mails dat haar kop moet rollen, tweets dat ze tegen een boom aan moet rijden, verkracht moet worden of dat ze een goeie was geweest voor de SS. "Je kunt dit werk niet meer doen zónder sociale media. In de wet staat dat je zonder last en ruggespraak je werk als raadslid of Kamerlid moet kunnen doen. Maar helaas, dat kan haast niet meer. Dat vind ik heel erg."