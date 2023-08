Nijmegen geeft ondanks kritiek korting op 'kwakzalverij'

Een healing retreat in een Spaanse villa met zwembad. Of een cursus met draken en aartsengelen die mensen 'van pijn bevrijdt'. Na felle kritiek gaat Nijmegen door met het geven van korting aan lage inkomens voor dit soort bekritiseerde sessies.

Dit artikel is afkomstig uit de Gelderlander. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het is volgens de gemeente ondoenlijk te zeggen waar de grens tussen kwakzalverij en alternatieve zorg ligt. Opvallend: Arnhem en Overbetuwe gaan het aanbod van activiteiten waar lage inkomens korting voor krijgen wél tegen het licht laten houden.

'Onzin'

Nijmegen moet ook in actie komen, vindt VVD-raadslid Niek Kraut, die er met D66 politieke vragen over stelde. "Laten we gemeenschapsgeld niet uitgeven aan dit soort praktijken, waarvan iedereen aanvoelt dat het onzin is."

Recent onthulde Omroep Gelderland dat inwoners met lage inkomens in elf Gelderse gemeenten via kortingsregelingen kunnen meedoen aan cursussen die de Vereniging tegen Kwakzalverij als kwakzalverij bestempelt. In Nijmegen kan dat met de Meedoenregeling, bedoeld om minima mee te laten doen aan sport- en cultuur.

Drakenenergie

Inwoners kunnen geld daaruit ook inzetten voor bijvoorbeeld een workshop 'verbinding maken met je gidsen'. Ook kunnen ze hulp krijgen van een coach die leert 'contact te maken met drakenenergie' en werkt met aartsengelen.

Politici van zowel VVD en D66 als van SP en PvdA stelden er politieke vragen over. Ze vinden de diensten niet thuishoren in de regeling. Toch blijven maatregelen uit. Nijmegen laat de keus aan inwoners. 'Het is vanzelfsprekend dat de Meedoenregeling niet gebruikt moet worden voor activiteiten die geldklopperij of zelfs gevaarlijk zijn. Het is echter onduidelijk waar de grens tussen alternatieve zorg en kwakzalverij ligt', antwoordt het college.

'Het is als gemeente ondoenlijk en onwenselijk om per vorm van zorg hier een uitspraak over te doen. Daarom laten we de verantwoordelijkheid voor de besteding van het budget aan de inwoner.' Ook lopen de definities van kwakzalverij uiteen, meent het college. Bij signalen over misbruik kunnen wél maatregelen komen.

'Kwakzalverij'

"Flauw", vindt Kraut het antwoord dat de grens onduidelijk is. "Als het gaat om iets als drakentherapie voelt iedereen dat het onzin is." Hij roept het college op actie te ondernemen om 'kwakzalverij met publiek geld te voorkomen'. "Doel van de regeling is dat mensen kunnen meedoen aan bijvoorbeeld sport of cultuur. Deelname aan oplichterij hoort er niet bij en moet om die reden al geweerd worden."

SP'er Menno Uphoff toont wel begrip: vorig jaar ging 8975,10 euro van het budget naar alternatief genezers. In totaal is 748.784,18 euro van de Meedoenregeling uitgegeven. "Het gaat om een klein percentage, er zijn geen klachten. De regeling overhoop halen is meer werk en staat niet in verhouding."

Manon Collé, die in Nijmegen werkt met energie van aartsengelen en draken, is blij met het uitblijven van actie. "Het is fijn dat inwoners gewoon kunnen blijven komen, zonder financieel moeilijk te doen", zegt ze. Van kwakzalverij is geen sprake, zegt ze. "Werken met energieën is iets dat heel vroeger al gebeurde. Doe de oogkleppen af, zou ik zeggen. Ik heb het idee dat sommige mensen bang zijn over wat er nog meer in de wereld is."