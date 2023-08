Ziekenhuizen worstelen met hun gigantische afvalberg

Liefst 108 plastic handschoentjes, 16 wegwerpjassen, 57 gaaskompressen, 8 matrasbeschermers en nog veel, heel veel meer. Allemaal op één dag nodig voor één patiënt op een intensive care. Nu die enorme afvalberg - zeventien kilo per persoon - niet langer onzichtbaar is, vindt ziekenhuisapotheker Nicole Hunfeld het de hoogste tijd voor verandering: 'Dit is bizar.'

Op de intensive care (IC) draait alles om de zieke en diens herstel. Geen arts of verpleegkundige zal denken: patiënt beter, milieu de klos. "Je wilt de beste zorg bieden. Van die handschoenen, daar zijn we het meest van geschrokken. Die zijn zo milieuonvriendelijk", zegt Nicole Hunfeld, als apotheker verantwoordelijk voor alle medicatie op de ic in het Erasmus MC, de afdeling van Diederik Gommers.

Ze toont afvalcontainers vol blauwe vuilniszakken. "Zeven per patiënt per dag." En dagelijks liggen er veertig tot vijftig mensen op de ic van het Erasmus. Hunfeld graait plastic verpakkingen bij elkaar, waarachter ze half verdwijnt. "Twaalf voor een nierdialyse. Daar zitten ook nog eens twaalf vloeistofzakken bij."

Met Diederik de gang door

Alles bij elkaar goed voor zeventien kilo aan afval per IC-patiënt op een dag. En het academisch ziekenhuis is nog zoveel groter dan alleen deze afdeling. Wie het voor zich ziet, twijfelt er niet aan dat dit zo niet langer kan.

Het was tijdens de eerste coronagolf, in maart 2020, vertelt Hunfeld die ondertussen coördinator is van de zogeheten Green Teams in het ziekenhuis. "Ik liep samen met Diederik door de gang en we zagen alleen maar afval staan. We zeiden tegen elkaar: dit is bizar veel."

Uit het zicht

Hunfeld legt uit dat normaal afval uit het zicht in het keukenblok van een patiëntenkamer werd opgeborgen. "Tijdens Covid mocht dat niet meer vanwege de kans op besmetting en werd het buiten de kamer gezet. Je viel er gewoon overheen. Dat was wel in your face."

Zoveel materiaal wordt er elke dag gebruikt voor een patient op de intensive care Foto: Erasmus MC

Dat was drie jaar geleden en aanleiding om een eerste Green Team op te zetten, collega's van alle disciplines die zich om duurzaamheid bekommeren. "Nu hebben we er ruim dertig in het ziekenhuis." Overigens hebben alle ziekenhuizen in Rotterdam eigen Green Teams. "Die tendens wordt heel belangrijk gevonden in de zorg.''

Nederlandse ziekenhuizen zijn namelijk bepaald niet duurzaam. Het is de keerzijde van het leveren van kwalitatief hoogstaande en efficiënte zorg. "We hebben daardoor heel veel wegwerpspullen. Soms amper gebruikt en dan de prullenbak in. Dat verhoogt de efficiency, want het hoeft niet schoongemaakt. Sterilisatie-afdelingen zijn daardoor heel klein gemaakt."

Geen eenvoudige oplossingen

Hunfeld heeft onderzoek laten doen om de problematiek tastbaar te maken. Die cijfers heeft ze nu, net als 6 miljoen euro subsidie om met duurzame oplossingen voor de branche te komen. Eenvoudig is dat niet. Die plastic handschoentjes, zegt ze, zijn gemaakt van nitril, een synthetisch rubber. "Niemand is er, zoals voor latex, allergisch voor. Maar om die stof te winnen is waanzinnig veel water nodig."

Aan de verpakking kan ze wel wat doen. "Alles zit in dozen gepropt. Heb je één paar nodig, dan trek je er tien mee. Hier in het ziekenhuis hebben we de regel: wat op de grond valt, gooi je weg. Met gelaagde verpakkingen win je al een heleboel."

Regelgeving en farmaceutische bedrijven voorkomen dat het gemakkelijk duurzamer kan. Hunfeld: "Alle medische hulpmiddelen zijn gecertificeerd. Je mag infuuslijnen vier dagen gebruiken, dan moet je ze vervangen. We weten zelf dat je niet meer infecties krijgt als je ze zeven dagen gebruikt. Onderzoek moet het aantonen."

Duizenden kilo's per dag

De vier Rotterdamse ziekenhuizen produceren veel afval, maar zijn allemaal met Green Teams en Green Deals druk doende te verduurzamen en de 'berg' te verkleinen. Op dit moment is het academische Erasmus MC als veruit het grootste ziekenhuis goed voor 8500 kilo afval per dag. Franciscus Gasthuis & Vlietland brengt dagelijks ruim 3350 kilo weg. Het Ikazia als kleinste ziekenhuis komt uit op bijna 1225 kilo per dag. Het Maasstad Ziekenhuis vindt het 'appels met peren vergelijken' en verstrekt geen gegevens.