Achter autobedrijf Bogers bleek een drugslab verstopt

'Hier schrik je van.' Bij autobedrijf Bogers in Breda zijn ze verbaasd dat vlak achter hun garage een drugslab is gevonden. 'Je weet maar nooit wat er kan gebeuren.' Volgens de politie is dit het grootste opgerolde drugslab van West-Brabant in 2023.

Dit artikel is afkomstig uit BN DeStem. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het drugslab werd donderdagmiddag aangetroffen aan de Ettensebaan, in het pand waar ooit bakkerij Borgesius zat. Het lab was in werking, vermoedelijk werd er methamfetamine geproduceerd. De politie hield ter plaatse een 57-jarige man uit Azerbeidzjan aan. Donderdagavond werd ook nog een 25-jarige man uit Tiel aangehouden, vanwege zijn mogelijke betrokkenheid.

Daags naderhand schijnt de zon fel op de auto's bij garagebedrijf Bogers aan de Duitenhuisstraat. De onderneming zit vlak achter het pand. Achterburen, zijn ze. Een hek scheidt beide terreinen. Jan Bogers is hard aan het werk. "We zagen gisteren plots met een busje een arrestatieteam die kant uit gaan", wijst hij naar de grote loods waar het drugslab is gevonden.

Drone

"Uit het busje kwamen mannen met mutsen. Ook zette de politie een drone in. Daarna zagen we dat er iemand werd aangehouden. Vervolgens kwam een speciale dienst kijken. We hebben nooit iets vreemds opgemerkt." Hij is opgelucht dat het lab is ontdekt. "Als er iets fout gaat. Je weet nooit wat er kan gebeuren. Voor hetzelfde geld ontploft er iets."

Het lab was volgens deskundigen professioneel ingericht voor zeer grootschalige en langdurige productie van synthetische drugs. De gearresteerde man was dan ook volledig in een wit beschermend pak gehuld.

Ontmanteling

Bogers heeft bovendien zo'n vijftien auto's staan op het terrein waar het drugslab is aangetroffen. "Hier schrik ik van", zegt Ben Bogers, vader van Jan. "Dit verwacht je niet. Ons is alleen een tijdje terug gevraagd om een auto, die daar voor de deur stond, weg te zetten. We hebben nooit iets gezien, er is nooit iemand uit die deur gekomen. Of dat moet 's nachts geweest zijn. Als je plots zo'n arrestatieteam aan ziet komen en die knalt die deur eruit, dan kijk je wel raar op."

Deze vrijdagochtend staat er politiebewaking rond het pand. Daarnaast komen er mensen van het LFO-team van de politie om het lab te ontmantelen. Ben Bogers kijkt tevreden toe: "Weg ermee."

Een buurtbewoner zegt ook nooit iets gezien te hebben: "Een volkomen raadsel."

De politie heeft met een arrestatieteam een verdachte aangehouden bij een drugslab in Breda. Foto: Perry Roovers / Eye4images

De Landelijke Faciliteit Ontmantelen (LFO) ruimt het drugslab aan de Ettensebaan in Breda op. Foto: Politie