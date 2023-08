Quinten racete over de polderweg, tot het fout ging

Dit artikel is afkomstig uit het Brabants Dagblad. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Het voorval gebeurt op 28 maart 2021 in het buitengebied tussen Udenhout en Loon op Zand. Daar doet I. (25) mee aan een 'tour' van ProRallyRun, evenals J. A. (31), de man die hij inhaalt. Beide verdachten, afkomstig uit Utrecht en Amsterdam, moesten tachtig euro betalen voor deelname, ook moesten ze een auto hebben met meer dan 200 pk. "Ik deed dat wel vaker met vrienden. Daar maakten we een daguitje van'', aldus I.

Als I. die dag met zijn witte Golf op de Loonse Hoek rijdt, besluit hij een zwarte Golf in te halen zodat hij bij zijn groepje kan blijven. De 60km-weg is smal, maar dat weerhoudt hem er niet van om de auto met de dubbele toegestane snelheid voorbij te rijden. Op dat moment wil de ander uitwijken, waarschijnlijk voor twee fietsers. Ze botsen en raken een destijds 73-jarige man uit Kaatsheuvel en zestigjarige vrouw uit Sprang-Capelle. Zij raken gewond .

De inhaalmanoeuvre was volgens officier van justitie Inge Peters geheel onnodig en gevaarlijk. "Ik had geduld moeten hebben en op een overzichtelijkere plek moeten inhalen'', gaf I. toe. A. was niet aanwezig in de rechtbank; de zaak wordt zonder hem behandeld.

De slachtoffers waren niet aanwezig in de zaal. De broer van het vrouwelijke slachtoffer vertelde dat zij de verdachten niet onder ogen kan zien. Ze herinnert zich niets van de klap, liet ze weten in een brief. 'Ik was bewusteloos en werd vele uren later gedesoriënteerd wakker.' Ze is nog steeds bezig met revalideren.