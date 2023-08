Kyrian ziet op Hawaï de gigantische impact van branden

Gigantische branden woeden momenteel op het Hawaïaanse eiland Maui. Grote delen van het normaal zo paradijselijke oord in de Stille Oceaan zijn al verwoest, waaronder de historische stad Lahaina. De Rijssense Kyrian van Vliet woont al jaren op het naastgelegen eiland Moloka'i. 'Ze proberen hier te helpen waar ze kunnen.'

Dit artikel is afkomstig uit het AD. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

Vernietigend. Apocalyptisch. Inwoners uit Maui en omliggende eilanden spreken van totale verwoesting. Sinds een paar dagen grijpen daar reusachtige branden om zich heen. Het vuur slokte al de toeristische stad Lahaina op. Meer dan vijftig mensen kwamen deze week om door de branden. Het einde lijkt nog niet in zicht, want door de harde wind laaien de vuren steeds weer op.

Kyrian van Vliet vertrok jaren geleden voor de liefde naar het Hawaïaanse eiland Moloka'i. Dit eiland ligt vlak naast Maui. De Rijssense geeft daar onder meer hula-workshops, een rituele dansvorm die veel op de eilandengroep voorkomt. Ze laat weten dat het met haar en haar man goed gaat. Dat geldt echter niet voor familieleden die op Maui wonen. "Want Moloka'i en Maui zijn nauw verbonden door familie- en werkbanden."

Zo woont een halfbroer van Kyrians man in de verwoeste stad Lahaina. "Hij heeft alles verloren. In de chaos werd hij bestolen en moest de zee in vluchten om te ontsnappen aan het vuur", vertelt de Hawaïaanse Rijssense. "Hij heeft helemaal niets meer. Gelukkig is hij nu bij zijn zoon. Onze familie is bezig om geld en voedsel naar hen te krijgen."

Op Moloka'i is volgens Kyrian van alles in gang gezet om de getroffenen op Maui te helpen. "Onze lokale vliegmaatschappij Mokulele zet volop vliegtuigen in om noodvoorraden te sturen. Tegelijkertijd vertrekken er allerlei bootjes vanaf ons eiland naar Maui om evacués en familieleden op te pikken."

Kyrian van Vliet woont al jaren op het Hawaïaanse eiland Moloka'i. Foto: Kyrian van Vliet

Massale evacuatie

De inwoners van Moloka'i zijn enorm begaan met het lot van hun landgenoten en toeristen die zich momenteel in het getroffen gebied bevinden. "Er is een massale evacuatie op touw gezet. Overal zetten hotels de deur open om mensen op te vangen."

Razendsnelle verspreiding

Voor zover dat kan, want de branden verspreiden zich razendsnel. Dat heeft alles te met de harde, droge wind. Boven het centrale deel van de Grote Oceaan hangt al tijden een hogedrukgebied, waardoor het ongewoon hard waait op de Hawaïaanse eilanden. Omdat een groot deel van Maui begroeid is met een zeer licht ontvlambare grassoort, heeft vuur bijna overal vrij spel.

Het vuur beperkt zich vooralsnog vooral tot het populaire vakantie-eiland. Op Moloka'i is alles nog redelijk rustig, weet Kyrian. "We zitten er gelukkig niet middenin, want we wonen natuurlijk op een ander eiland. Maar volgende week reizen we naar San Jose in Californië voor een hula-workshop en dan moeten we eerst naar Maui. Hopelijk is dat mogelijk."

Het Nederlandse Exit Reizen heeft zo'n vijftien vakantiegangers geëvacueerd van het door hevige bosbranden geteisterde Maui. Zij zijn allemaal veilig en zonder gezondheidsproblemen naar een eiland in de buurt gebracht of naar huis gevlogen. Die keuze was aan de mensen zelf, zegt Exit Reizen-directeur Carmen de Vries.

De reizen van een even grote groep mensen zijn voor de komende dagen aangepast om de bosbranden te ontlopen. Het in Hawaï gespecialiseerde reisbureau, met zowel Nederlandse als Duitse klanten, heeft ook daarna nog regelmatig bezoeken aan Maui gepland staan omdat het nu hoogseizoen is. Exit Reizen kijkt de komende dagen of die kunnen doorgaan.

Ook Pacific Island Travel is dag en nacht in de weer geweest om Nederlandse reizigers weg te halen van Maui, vertelt general manager Jurgen Pol. Het reisbureau had zo'n vijftien klanten in hotels op het eiland zitten, voornamelijk in de kustplaatsen Kaanapali, Kihei en Wailea. Zij zijn overgebracht naar de omliggende eilanden. De reizen van klanten die Maui nog op de planning hadden staan, zijn aangepast.

Het reisbureau biedt tot zeker eind augustus geen reizen aan naar Maui om de lokale bevolking ruimte te geven voor de verwerking en de wederopbouw. "Het zijn hechte gemeenschappen daar. Iedereen heeft wel familie die geraakt is", zegt Pol. Vanaf september hoopt Pacific Island Travel weer naar Maui te gaan. "Nu is er een moment van rouw, maar het eiland leeft van toerisme. Hoe wrang het ook is, er moet geld worden verdiend."

Het ministerie van Buitenlandse Zaken 'houdt de situatie op Hawaï nauwlettend in de gaten'. Aan het reisadvies voor de Amerikaanse staat is de waarschuwing toegevoegd dat er een hoog risico is dat er meer bosbranden ontstaan en dat de situatie snel kan veranderen. Er is bij het ministerie een enkel hulpverzoek binnengekomen voor het verschaffen van vervangende reisdocumenten. SOS International zegt geen hulpverzoeken te hebben gekregen.

TUI en Doets Reizen bieden ook reizen aan naar Maui, maar zij laten weten daar nu geen vakantiegangers te hebben zitten. Ook hebben zij nu geen reis naar Maui op de planning staan.

In Hawaï woeden gigantische branden, waardoor veel toeristische steden verloren gaan. Foto: ANP / EPA