'Vage' Duitse bontkopers zorgen voor onrust in hotels

Ze zijn op zoek naar goud, bont en opgezette dieren. Zeggen in advertenties dat ze in Holten een winkel runnen, maar komen eigenlijk uit Duitsland. Wie met een tas vol bont langskomt, eindigt in achterafzaaltjes van hotels. En de hoteliers? Die zijn nauwelijks op de hoogte van die praktijken. Hoog Holten greep deze week op het laatste moment in. 'Ik moet ze hier niet over de vloer hebben, daar zijn wij niet voor.'

Dit artikel is afkomstig uit Tubantia. Elke dag verschijnt een selectie van de beste artikelen uit de kranten en tijdschriften op NU.nl. Daar lees je hier meer over.

De Duitse opkopers trekken het hele land door. Ze regelen ruimtes in lokale horecagelegenheden, waar klanten hun waren in kunnen leveren tegen een, naar eigen zeggen, goede prijs. Dat ze komen, is geen geheim. Ze kopen er zelfs advertentieruimte voor in Tubantia. Wel gaan ze daarin losjes om met de waarheid. Zo schrijven ze winkelruimte te bezitten in de plaatsen waar ze langskomen. En dat klopt niet.

Geen idee

Een foto siert de advertenties, met daarop een man een bontjas vast houdt. De kop luidt 'Goud- en bontaankoop in Holten'. In de advertentie van enkele weken terug wordt Hotel 't Losse Hoes op de Holterberg genoemd als 'winkel'. Bij het hotel kunnen ze zich de opvallende zaalhuurders wel herinneren. Maar een winkel? Nee, die is er niet in het hotel. Slechts een afgehuurd zaaltje, zegt Niek Maatman. "Wij dachten dat ze daar wat gesprekken gingen voeren", geeft hij aan. "Maar niet dat ze daar goud- en bont zouden kopen."

Hij werd pas later gewezen op de advertentie. "Dat vonden we wel raar inderdaad, maar we hebben het gewoon door laten gaan. Ze hebben vorige week donderdag, vrijdag en zaterdag bij ons een vergaderruimte gehuurd. Er is wel een aantal mensen langs geweest, voor zover we hebben gezien. Ze hebben alles netjes betaald en zijn zaterdagmiddag weer vertrokken."

De advertentie die op 26 juli in Tubantia stond, om de inkoop bij 't Losse Hoes in Holten aan te kondigen. Foto: Tubantia

Nog een poging

Niet veel later werd er bij restaurant en hotel Hoog Holten ook een vergaderruimte gehuurd. Ook daar hadden ze vooraf geen idee wat ze er kwamen doen. "We zijn te goeder trouw en vragen niet iedereen die hier wat huurt het hemd van het lijf", zegt hotelier Hanneke van Kouwen.

"Toen we die advertentie zagen en begrepen waarom het ging, hebben we ze toch maar even gebeld. Om te zeggen dat het niet door kon gaan. Daar waren ze niet blij mee natuurlijk, maar hier willen we niet mee geassocieerd worden." Ze vroeg naar een kopie van hun paspoorten, een bedrijfsnaam en de vergunning. "Maar die kregen we niet. Ze zouden wel wat anders zoeken."

Mag dit?

Voor de zekerheid heeft ze nog met de politie gebeld, maar dat gesprek leverde niets bijzonders op. Toch blijft de vraag overeind. Mag je namelijk zomaar overal bont en goud inkopen? Deze markt is immers niet geheel onomstreden.

Maar het blijkt te mogen. Een woordvoerder van de politie zegt namelijk dat de kopers formeel niets verkeerd doen. Actie wordt er daarom niet ondernomen: "Misschien kan de gemeente Rijssen-Holten daar iets over zeggen, omdat er mogelijk wel een vergunning nodig is voor deze praktijken."

Ook dat blijkt niet het geval. De gemeentewoordvoerder zegt dat er voor verkoop van goud en bont wel een vergunning nodig is, maar voor inkoop niet. Tenzij er problemen ontstaan met parkeerdrukte bijvoorbeeld.

Vanwaar de interesse

Maar wie zijn die heren nu die stad en land afreizen, op zoek naar deze producten? De mannen die de laatste tijd in Holten neerstrijken met hun vraag naar goud en bont. Bij de advertentie staat een 06-nummer, dus dat moet niet al te moeilijk te achterhalen zijn.

De man die de telefoon opneemt presenteert zich als Conrad Kelz. Inderdaad een Duitser. Hij komt uit Keulen, zegt hij. De opkoper is open over zijn bedoelingen, maar vraagt zich wel af waar de interesse voor zijn handel opeens vandaan komt. "We hebben een bedrijfje in Keulen en komen naar Nederland om spullen te kopen. Voor ons is dit de eerste keer. We willen kijken of het hier loopt."

Volgens hem hangen er ook in Nederland nog bontjassen op zolders die niet meer gebruikt worden en waar mensen vanaf willen. Hij zegt voor een mooie nerts honderden euro's te willen betalen. "Bij sieraden geven we een mooi bedrag voor het goud en wat extra's voor de maakarbeid." Het bont zegt hij door te verkopen aan een handelaar in Oostenrijk.

Interessant, maar veel dieper wil hij er niet op in gaan. Kelz blijkt in eerste instantie bereid om zijn zaken nader toe te lichten, maar de afspraak voor een interview op de redactie zegt hij op het laatste moment af. "Der Chef hat angerufen. Er wil keine Interviews", ofwel: geen interviews, de baas wil het niet hebben. Er staat dus nog een mannetje boven de bont- en goudverzamelaar.

Niet voor het eerst

Het is niet de eerste keer dat deze vorm van handel opduikt in Nederland. In april dit jaar was er een vergelijkbaar geval bij hotel De Druiventros in het Brabantse Berkel-Enschot. Daar zijn politie en gemeente wel langs geweest. De lokale woordvoerder van de gemeente zei toen: "We hebben deze handelaren uitgelegd dat ze ingeschreven moeten staan bij het opkopersregister en daar ook de goederen moeten registreren".

In vaktaal worden deze handelaren 'gruthokkers' genoemd. Dat zijn handelaren in helinggevoelige spullen. De heren kregen in Brabant een waarschuwing en zijn met onbekende bestemming vertrokken.

Ander plekje

Bij Hoog Holten hoeven ze voor invallen in elk geval niet bang te zijn. Daar zijn de opkopers niet langer welkom. Ze zullen ze een ander plekje moeten zoeken. Van Kouwen heeft wel aangeboden om mensen die zich melden voor de opkopers, door te verwijzen naar het nieuwe adres. Tot op heden heeft ze daar nog geen melding van gekregen.