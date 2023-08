Waarom is We zijn er Bijna! nog steeds zo succesvol?

Blijkbaar krijgen we geen genoeg van het kampeerprogramma We Zijn er Bijna! Een recente herhaling(!) trok meer dan een 1 miljoen kijkers. Presentatrice Martine van Os vertelt vlak voor de aftrap van seizoen 12 waaróm we zo graag kijken naar kamperende ouderen.

Steile bergweggetjes, zoektochten naar laxerende thee en rustgevende wandelingen… We Zijn er Bijna toont álle facetten van het kampeerleven tijdens het volgen van seniore vakantiegangers. Het twaalfde seizoen start binnenkort en presentatrice Martine van Os heeft wel een idee waarom we zo graag meeleven met de grijze kampeertrips. "We Zijn er Bijna! werkt rustgevend. Mensen hebben daar behoefte aan, zowel jong als oud. Uit een rapport van de NPO bleek zelfs dat We Zijn er Bijna! het best bekeken NPO-programma is onder jongeren." Volgens Martine is WZEB uitstekend geschikt om even lekker tot rust te komen. "Dat laat zien dat juist die groep heel erg verlangt naar onthaasten, naar rust en eenvoud."

Geen rust voor Martine

Hoewel het programma in alles rust uitstraalt, betekent dat niet dat het achter de schermen relaxt is. "De opnames duren 32 dagen en voelen absoluut niet als vakantie. Voor mij is het zelfs een van de meest vermoeiende maanden van het jaar. Ik moet de hele dag alert zijn. Elke keer als er iets gebeurt, moet ik presteren. Het klinkt misschien overdreven, maar ik sta van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat 'aan'. Het is echt werk, máár wel heel leuk werk."

Rustig, maar niet 'slow'

WZEB wordt wel eens 'slow-tv' genoemd, maar Martine wil daar weinig van weten. "We hebben meer dan 130 uur aan materiaal dat moet worden teruggebracht tot zes afleveringen van bijna een uur. Dus zo 'slow' is het niet. Sowieso duurt geen shot langer dan een minuut. Mocht je de term toch willen gebruiken, dan zou je We zijn er Bijna! slow-tv kunnen noemen omdat het de kíjker als het ware slow maakt."