Duizenden dahlia's voor corso verrot door stortregen

De overvloedige regen van afgelopen week heeft de bloemenvelden in en om Lichtenvoorde geen goed gedaan. De akkers staan dusdanig onder water, dat op sommige velden tot de helft van de bloemen er slap bijhangt. 'De knollen zijn gewoon verzopen', zegt Stefan Stapelbroek.

Hij is voorzitter van de Bloemencommissie Lichtenvoorde, die het planten, oogsten en verdelen van de dahlia's regelt voor het op één na grootste bloemencorso van Nederland in het Achterhoekse dorp. "Dit is uitzonderlijk. In de zeven jaar dat ik voorzitter ben heb ik het zo nog nooit meegemaakt", zegt Stapelbroek.



Lichtenvoorde werd vorige week donderdag getroffen door een wolkbreuk. En zondag brak de hemel nogmaals los los boven het dorp. Stapelbroek: "Die strook kwam puur hier overheen. In Winterswijk, waar ook veel dahliavelden zijn, is bijvoorbeeld niks aan de hand."

Funest voor de dahliaknollen

Stapelbroek schrok zich een ongeluk bij een rondje begin deze week. "Er zo extreem veel regen gevallen, dat dat niet meer de grond in trekt. Verschillende velden staan gewoon onder water. Dat is funest voor de dahliaknollen."

Een van de slechte velden ligt langs de Kapelweg in Vragender, waar Bennie Severt van corsogroep 6kamp de ene na de andere verrotte knol uit de grond trekt. Als de dahliaknollen 24 uur of langer onder water staan, dan 'stikken' ze en gaan de bloemen kapot. "En dat is in dit geval kapot. Op ons grootste veld, waar 18.000 bloemen staan, is de helft verrot. 50 procent kunnen we daar weggooien."

Ook andere akkers in de omgeving kunnen het vele water dat is gevallen niet verwerken. Daar komt 20 tot 30 procent minder af, in vergelijking met voorgaande jaren.

Vergelijk het met een voetballer die een heel goede voorberei­ding heeft gehad, en kort voor de eerste wedstrijd gebles­seerd raakt. Zo voelen wij ons nu

Stefan Stapelbroek, Voorzitter Bloemencommissie Lichtenvoorde

"Normaal gesproken halen we zo'n 1 miljoen bloemen van onze velden. Dat zullen er dit jaar tussen de 700.000 en 800.000 zijn. Een fors verlies, ja", zegt Stapelbroek.

Oogst begint deze week

Extra cru is dat de oogst van de bloemen deze week zou beginnen. Een paar dagen voor ze van het land komen, ging het dus verkeerd.

"En het zag er in de aanloop nog zo goed uit. De bloemen stonden er prachtig bij, ze deden het heel mooi. En dan nu dit", zegt Stapelbroek. "Vergelijk het met een voetballer die een heel goede voorbereiding heeft gehad, en kort voor de eerste wedstrijd geblesseerd raakt. Zo voelen wij ons nu."

Geen tekort voor corso Lichtenvoorde

Positief punt is dat de wagenbouwers in Lichtenvoorde niet hoeven te vrezen voor een tekort aan dahlia's. "Daar hebben we er hoogstwaarschijnlijk wel genoeg voor", zegt Stapelbroek.

Wel kunnen er veel minder of misschien zelfs helemaal geen bloemen verdeeld worden onder plaatsen waar ook corso's zijn. Zoals Rekken, Varsseveld en Beltrum. "Winterswijk is ook een grote afnemer. Áls we daar leveren, wordt dat ook 20 tot 30 procent minder. Of dat problemen oplevert? Dat weet ik niet, maar het zou zomaar kunnen."

Bloemencorso's in de Achterhoek

Het bloemencorso in Lichtenvoorde is op zondag 10 september en sluit het corsoseizoen in de Achterhoek af. Tussendoor rijden met dahlia's beplakte wagens in optocht door Varsseveld (17 augustus), Rekken (23 en 24 augustus), Winterswijk (25 en 26 augustus) en Beltrum (3 en 4 september).

De Nederlandse corsotraditie staat op de internationale Representatieve Lijst van Immaterieel Erfgoed van de Mensheid van de Unesco.