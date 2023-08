500 jaar oude boom van Jan (87) zoekt een nieuw huisje

'Het is een oudje', zegt Jan Middelkamp (87) uit Wierden. En dan heeft hij het niet over zichzelf. Nee, het gaat over zijn 500 jaar oude eikenboom van Landgoed Twickel. Een boom die volgens de Wierdenaar grote historische waarde heeft. Maar de perfecte plek heeft Jan nog niet gevonden. Er komen tot dusver vooral veel ongewenste gegadigden op af.

Zo nu en dan stapt hij in zijn auto. Om even bij 'zijn' enorme eik te kijken. Op slechts acht minuten rijden, net buiten Wierden, ligt de grote boom. Onder een zeiltje. Met wat bakstenen erop. Jan Middelkamp (87) uit Wierden trekt het afdekzeil van de stam. De schors komt langzaam tevoorschijn. "Kijk dan. Dat zie je niet vaak, hè. Een boom met een doorsnede van meer dan 1 meter 50. Mét schors. Prachtig", vertelt hij. In vergelijking met de boom is tachtigplusser Jan nog een jonge vent. "De eik is meer dan vijfhonderd jaar oud."

De stokoude boom komt van Landgoed Twickel in Delden. Daar stond-ie op een boerenerf. En daar ging de Wierdense Jan met regelmaat op bezoek. Een familielid van hem was bovendien woonachtig op het landgoed. "Het is altijd een prachtige boom geweest. Zo vol met blad en zo hoog", zegt Jan. "Na een storm brak een grote tak af. Daarna lag het hele erf vol takken en bladeren. En toen moest-ie gekapt worden. Ik heb me geen moment bedacht en heb de boom gekocht."

Blikvanger

Maar wat moet je in hemelsnaam met zo'n grote boom? De stam is immers ruim 4 meter lang. "Hij was bedoeld voor het plattelandsmuseum in Wierden. De boom zou een prominente plek krijgen in het museum. Een blikvanger", aldus de Wierdenaar. Maar dat museum is nooit écht van de grond gekomen. "We zaten in een tijdelijke ruimte, maar een paar jaar geleden moesten we verkassen. Ja, dat is ongelooflijk jammer."

Om de boom goed tot zijn recht te laten komen, heeft Jan zélf een ouderwetse houtenwagen gebouwd. Met grote wielen. "Daar past-ie precies op. Die hoort erbij."

En dus staan de boom en bijbehorende wagen van Jan al jaren op een boerderij. "Alle objecten van het museum, de hele inventaris is opgekocht, behalve de boom", zegt hij. In zijn eigen achtertuin heeft hij geen plek. "Dat had ik graag gewild. Bovendien gaat de boer verbouwen. En nu ligt de boom in de weg. De tijd dringt."

Veel meegemaakt

De Wierdenaar hoopt dat zijn boom een mooie plek krijgt. Dat verdient-ie, vindt hij. "De boom is vijfhonderd jaar oud. Hij heeft van alles meegemaakt. Stel je eens voor dat die boom kan praten", stelt Jan. "Dan komen er prachtige verhalen uit. Vijfhonderd jaar, hè! Die boom stond er al in het jaar 1500."

De laatste dagen gaat de telefoon van Jan regelmatig. Is er dan toch iemand die boom wil overnemen? "Er hebben zich wel wat geïnteresseerden gemeld, maar die willen de boom gebruiken voor de kachel. Als brandhout", lacht Jan. Dat is niet bedoeling, toch? "De historische waarde van de boom is groot. Dat mag niet verloren gaan. In de kachel? Dat kan altijd nog."

